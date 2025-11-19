Αντιμέτωπος με την κακουργηματική κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση είναι ο 29χρονος ο οποίος φέρεται να δολοφόνησε τον 58χρονο οδηγό στον Νέο Κόσμο.

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε να απολογηθεί για την πράξη του σε τακτικό ανακριτή, από όπου αναμένεται να ζητήσει προθεσμία.

Σύμφωνα με εισαγγελικές πηγές, οι τρεις συλλήψεις του 29χρονου που είχαν προηγηθεί, αφορούσαν σε αδικήματα σε βαθμό πλημμελήματος, για τα οποία δεν προβλέπεται η κράτηση του κατηγορούμενου.

Με αλλεπάλληλα στοχευμένα χτυπήματα στο κεφάλι και το πρόσωπο ο 29χρονος γνώστης πολεμικών τεχνών δολοφόνησε τον 58χρονο άνδρα στον Νέο Κόσμο, έπειτα από διαπληκτισμό που είχαν στη μέση του δρόμου με τα οχήματα τους.

«Μου έκλεισε το δρόμο με το αυτοκίνητο, πήγα να του ζητήσω το λόγο και με ψέκασε με σπρέι πιπεριού». Μ αυτά τα λόγια και σκυμμένο το κεφάλι ο 29χρονος ομολόγησε στους αστυνομικούς την πράξη του.

Ένας διαπληκτισμός στο δρόμο για ασήμαντη αφορμή, κατέληξε σε τραγωδία, με τον 58χρονο άνδρα να πέφτει νεκρός από τις γροθιές του νεαρού.

Το χρονικό

Όπως καταγράφεται στο βίντεο ντοκουμέντο του MEGA, 2 μοτοσικλέτες στις οποίες επιβαίνουν 3 νεαροί ξεκινούν να καταδιώκουν ένα αυτοκίνητο στα στενά της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες είχε προηγηθεί λογομαχία μεταξύ τους, καθώς οι νεαροί θεώρησαν πως ο 58χρονος οδηγός τους έκλεισε τον δρόμο.

Το όχημα του 58χρονου μπαίνει σε αδιέξοδο και για αδιευκρίνιστη μέχρι στιγμής αιτία προσκρούει σε σταθμευμένο όχημα και ενώ έχει ακινητοποιηθεί, ο ένας νεαρός σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες κατεβαίνει από την μηχανή πλησιάζει στο παράθυρο και άρχισε να επιτίθεται στον 58χρονο άνδρα με απίστευτη μανία.

Πρώτα τον γρονθοκοπά και στην συνέχεια του χτυπά επανειλημμένως το κεφάλι στο τιμόνι.

Οι δράστες φρόντισαν κατά την επίθεση να μην βγάλουν τα κράνη τους και να έχουν κρυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Μόλις κατάλαβαν πως έγιναν αντιληπτοί παράτησαν αιμόφυρτο τον άνδρα και εξαφανίστηκαν.

«Ήταν ένα μηχανάκι και κινείτο στο αντίθετο ρεύμα και με κράνος δεν φαινόταν το πρόσωπο όπως επίσης έναν πεζό με κράνος και ένας κάτοικος της περιοχής φώναζε να πάρουν πινακίδες και αυτά φώναζε και αυτός και έφυγε τρέχοντας», αναφέρει αυτόπτης μάρτυρας.

Η ιατροδικαστική έρευνα

Σύμφωνα με τη νεκροψία – νεκροτομή, αιτία θανάτου φαίνεται πως είναι το πνευμονικό οίδημα, που σχετίζεται με υπερτροφία της καρδιάς.

Ακόμη, ο ιατροδικαστής εντόπισε πολλές κακώσεις στο πρόσωπο του άνδρα και κατάγματα στη γνάθο του.