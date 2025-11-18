Ομολόγησε ο ένας εκ των τριών συλληφθέντων για τον θάνατο του 58χρονου άνδρα στον Νέο Κόσμο.

Όπως αποκάλυψε ο αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων των ΝΕΩΝ και του Βήματος, Βασίλης Λαμπρόπουλος ο 29χρονος άνδρας αλβανικής καταγωγής φέρεται να είπε στην αστυνομία ότι τσακώθηκε με τον 58χρονο για μία παρεξήγηση στον δρόμο.

<br />

Ο 29χρονος ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι 0 58χρονος «του έκλεισε τον δρόμο». Ο 58χρονος, οδηγός ταξί, φαίνεται ότι αρχικά διαπληκτίστηκε με τον 29χρονο έξω από ένα γυμναστήριο. Σύμφωνα με τα όσα έχει καταθέσει ο 29χρονος στην αστυνομία ακολούθησε καταδίωξη μεταξύ του 58χρονου και του δράστη.

Ο 29χρονος φέρεται να επέστρεψε στο γυμναστήριο και να λέει ότι ήθελε να μείνει εκεί για 15 λεπτά να γυμναστεί γιατί έχει νευρά.

Σύμφωνα πάντα με τα όσα ισχυρίζεται ο 29χρονος όταν βγαίνει από το γυμναστήριο του 0 58χρονος του είχε κλείσει την έξοδο από το γυμναστήριο.

O ίδιος υποστήριξε ότι ο 58χρονος του έριξε σπρέι πιπεριού και έφυγε από το σημείο όπου ξεκινά η καταδίωξη και ο 29χρονος βρίσκει τον 58χρονο και τον χτυπά μέχρι θανάτου στην οδό Σουλιέ στον Νέο Κόσμο.

Σύμφωνα πάντα με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο ο 29χρονος είχε πρωτοστατήσει σε περιστατικό ξυλοδαρμού πριν από ένα μήνα στο κέντρο της Αθήνας και είχε αφεθεί ελεύθερος.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής που ολοκληρώθηκε το μεσημέρι, διαπιστώθηκαν από τον ιατροδικαστή στο θύμα κακώσεις προσώπου και τραχήλου, συνεπεία του αναφερόμενου ξυλοδαρμού, πνευμονικό οίδημα και υπετροφία καρδιάς για την οποία έχουν ληφθεί ιστολογικά δείγματα.

Εν ολίγοις, προκύπτει ότι όντως το θύμα υπέστη άγριο ξυλοδαρμό. Συνεπεία και την υψηλής συναισθηματικής φόρτισης που βρέθηκε το θύμα, αυτά όλα τον οδήγησαν στην ανακοπή.