Σημαντική είδηση:
18.11.2025 | 13:57
Στη φυλακή 51χρονος που βίαζε τη φίλη της κόρης του
Νέος Κόσμος: Είχε ξυλοκοπήσει και άλλον οδηγό ο βασικός κατηγορούμενος για τον θάνατο του 58χρονου – Νέο βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 18 Νοεμβρίου 2025 | 17:09

Νέος Κόσμος: Είχε ξυλοκοπήσει και άλλον οδηγό ο βασικός κατηγορούμενος για τον θάνατο του 58χρονου – Νέο βίντεο ντοκουμέντο

Ο 29χρονος από την Αλβανία πριν λίγες ημέρες είχε επιτεθεί σε οδηγό στο κέντρο της Αθήνας και είχε συλληφθεί, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος - Χθες ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον οδηγό στον Νέο Κόσμο

Σύνταξη
Δεν είναι η πρώτη φορά που επιτέθηκε σε οδηγό, ο 29χρονος που κατηγορείται ότι ήταν αυτός που προκάλεσε τα θανατηφόρα τραύματα στον 58χρονο στον Νέο Κόσμο.

Όπως αποκάλυψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, στο Live News, ο 29χρονος πριν λίγες ημέρες είχε εμπλακεί και πάλι σε επεισόδιο με οδηγό στο κέντρο της Αθήνας. Και τότε είχε προκαλέσει τον τραυματισμό του οδηγού και είχε συλληφθεί.

Είχε συλληφθεί πριν λίγες ημέρες και αφέθηκε ελεύθερος

Ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος και χθες πρωταγωνίστησε σε νέο επεισόδιο μαζί με άλλα δύο άτομα στον Νέο Κόσμο. Αυτή την φορά ο 58χρονος οδηγός που βρέθηκε μπροστά του δεν ήταν τόσο τυχερός.

Και οι τρεις συλληφθέντες, δύο Έλληνας και ένας Αλβανός έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για διάφορα αδικήματα.

«Υπάρχουν δύο πρόσωπα στα οποία εστιάστηκε η έρευνα της Αστυνομίας. Έναν νεαρό Έλληνα που έχει διαπιστωθεί ότι έχει κατηγορηθεί για κλοπές, ληστείες και διαρρήξεις», λέει για το θέμα ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος.

Σχετικά με τον συλληφθέντα αλβανικής καταγωγής: «Έχει κατηγορηθεί και συλληφθεί πριν λίγες ημέρες πάλι για ξυλοδαρμό ανυποψίαστου οδηγού αυτοκινήτου στο κέντρο της Αθήνας. Έχει προκαλέσει σωματικές βλάβες».

Οι έρευνες συνεχίζονται όπως και η ανάλυση εικόνων από κάμερες ασφαλείας. Οι στενοί συγγενείς του 58χρονου και οι αυτόπτες μάρτυρες των δραματικών γεγονότων στον Νέο Κόσμο παραμένουν συγκλονισμένοι.

Νέο βίντεο ντοκουμέντο

Σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας έχουν καταγραφεί τα δύο μηχανάκια τα οποία καταδιώκουν τον 58χρονο οδηγό.

Όπως φαίνεται στις εικόνες που παρουσίασε το Live News το λευκό ΙΧ με τον 58χρονο περνά πρώτο από το σημείο και ακολουθούν με ταχύτητα τα δύο μηχανάκια σε κοντινή απόσταση.

Εικάζεται ότι το επεισόδιο μεταξύ των δραστών και του οδηγού έχει ξεκινήσει λίγο νωρίτερα σε άλλο σημείο. Ο 58χρονος προσπαθεί να απομακρυνθεί ωστόσο οι δράστες των καταδιώκουν θέλοντας να δώσουν συνέχεια.

Το χρονικό

Οι περιγραφές για τα όσα έγιναν προκαλούν από αργά χθες το βράδυ οργή και θλίψη. Τα τρία άτομα που έχουν συλληφθεί φέρονται να επέβαιναν σε δύο μηχανές. Αρχικά ήταν πίσω από το όχημα του 58χρονου. Κάποια στιγμή, υπό συνθήκες που ακόμα δεν έχουν αποσαφηνιστεί, ήρθαν σε αντιπαράθεση μαζί του γιατί θεώρησαν ότι τους έκλεισε τον δρόμο.

Τα επόμενα δευτερόλεπτα είναι εφιαλτικά για τον οδηγό. Σύμφωνα με την Αστυνομία, ένα από τα άτομα που επέβαιναν στις δύο μηχανές κατέβηκε και άρχισε να χτυπάει τον 58χρονο στο κεφάλι. Ο οδηγός κατέρρευσε και το αυτοκίνητό του κατέληξε πάνω σε οχήματα που ήταν παρκαρισμένα.

Στο σημείο επικρατεί αναστάτωση. Κάτοικοι της περιοχής και αυτόπτες μάρτυρες τρέχουν να βοηθήσουν τον 58χρονο, αλλά είναι ήδη πολύ αργά.

Στο βίντεο ντοκουμέντο του MEGA διακρίνεται το περιπολικό που έχει φτάσει στο σημείο της τραγωδίας και στο βάθος το αυτοκίνητο του θύματος. Γύρω από αυτό αστυνομικοί αλλά και κάτοικοι της περιοχής που πλησίασαν για τις πρώτες βοήθειες.

Ο άτυχος οδηγός προσπάθησε να διαφύγει αλλά μπήκε σε δρόμο που κατέληγε σε αδιέξοδο. Οι δύο μηχανές που τον ακολουθούσαν, του απέκλεισαν κάθε δυνατότητα διαφυγής.

Τρεις συλλήψεις

Οι τρεις κατηγορούμενοι έφυγαν από το σημείο και συνελήφθησαν ώρες αργότερα. Πρόκειται για 2 Έλληνες και έναν αλβανικής υπηκοότητας. Όπως έγινε γνωστό, συνελήφθη και ο πατέρας του τελευταίου καθώς όταν οι αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι του για έρευνα, εκείνος προσπάθησε να κρύψει το μηχανάκι του γιου του.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πως κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ο ένας από τους τρεις κατηγορούμενους έπιασε το κεφάλι του 58χρονου και το χτυπούσε με δύναμη στο τιμόνι. Όταν οι φερόμενοι ως δράστες της εγκληματικής ενέργειας συνειδητοποίησαν το κακό που είχαν προκαλέσει, προσπάθησαν να απομακρυνθούν και να κρύψουν τα ίχνη τους.

Business
ΔΕΗ: Ισχυρή ανάπτυξη με EBITDA στα 1,7 δισ. ευρώ για το εννεάμηνο 2025

ΔΕΗ: Ισχυρή ανάπτυξη με EBITDA στα 1,7 δισ. ευρώ για το εννεάμηνο 2025

