Νέος Κόσμος: Αναζητούν δύο άτομα για το θρίλερ με τον νεκρό οδηγό
Οι αστυνομικοί αναζητούν πληροφορίες για το επεισόδιο που συνέβη στο Νέο Κόσμο και είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο του οδηγού.
- Δίκη για υποκλοπές: «Οι στόχοι παρακολουθήθηκαν πρώτα από ΕΥΠ και μετά από Predator» κατέθεσε ο Θ. Κουκάκης
- Είναι ή όχι νόμισμα το bitcoin; – Τι απαντά η ΤτΕ
- Τι αλλάζει στις συναλλαγές με IRIS από 1η Δεκεμβρίου
- Ο Ερντογάν προκρίνει την λύση των δύο κρατών - Ανακοινώθηκε συνάντηση Χριστοδουλίδη - Ερχιούρμαν
Να ερευνήσουν κάθε λεπτομέρεια γύρω από το θάνατο ενός 58χρονου ανθρώπου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός πάνω στο τιμόνι του οχήματός του, προσπαθούν οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει το θρίλερ του Νέου Κόσμου.
Ο 58χρονος άνδρας μεταφέρθηκε τραυματισμένος και σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.
Αν και αρχικά οι πληροφορίες ανέφεραν ότι ο άτυχος οδηγός πιθανόν να έπαθε ανακοπή την ώρα που οδηγούσε και να κατέληξε πάνω σε άλλο όχημα, οι έμπειροι γιατροί που είδαν τη σορό του αναγνώρισαν αμέσως τα χτυπήματα στο κεφάλι.
Έτσι οι αστυνομικοί αναζήτησαν περισσότερες μαρτυρίες για τα όσα συνέβησαν στην οδό Σουλιέ και βρέθηκαν μπροστά σε μία πιθανή δολοφονική επίθεση από δύο άτομα.
Τι ανέφεραν οι μαρτυρίες
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με μαρτυρίες δύο άτομα, επιβάτες διερχόμενου δικύκλου, επιτέθηκαν στον 58χρονο οδηγό του ΙΧ γιατί τους έκλεισε το δρόμο.
Για το λόγο αυτό, οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση του Νέου Κόσμου αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας γειτονικών καταστημάτων, με σκοπό να εξακριβώσουν τι συνέβη το βράδυ της Δευτέρας.
- Βενεζουέλα: Ο Τραμπ λέει ότι «κάποια στιγμή» θα μιλήσει με τον Μαδούρο
- Υποβρύχιο του ΝΑΤΟ βύθισε φρεγάτα στα νορβηγικά ύδατα της Αρκτικής
- Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Πρόκριση με «6άρα» η Γερμανία (6-0) και με «4άρα» η Ολλανδία (4-0)
- Γαλλία: Προσεχώς διπλή φορολόγηση των fast food
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 18.11.2025]
- Σεισμός στη Σκύρο: Η πρώτη εκτίμηση του Ευθύμιου Λέκκα για τα 4,6 Ρίχτερ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις