Σημαντική είδηση:
17.11.2025 | 13:18
Αστυνομικοί στη Γερμανία πυροβόλησαν 12χρονο κορίτσι - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση
Σημαντική είδηση:
17.11.2025 | 13:09
Έκρηξη σε πολωνική σιδηροδρομική γραμμή - «Άνευ προηγουμένου ενέργεια δολοφθιοράς» λέει ο Τουσκ
«Θρίλερ» με νεκρό οδηγό στον Νέο Κόσμο: Έφερε χτυπήματα στο κεφάλι
Ελλάδα 17 Νοεμβρίου 2025 | 20:10

«Θρίλερ» με νεκρό οδηγό στον Νέο Κόσμο: Έφερε χτυπήματα στο κεφάλι

Τι εξετάζουν οι αρχές

Σύνταξη
A
A
Ενα περίεργο τροχαίο δυστύχημα στον Νέο Κόσμο ερευνούν οι αρχές.

Θύμα του τροχαίου ένας 58χρονος, το όχημα του οποίου εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε παρκαρισμένο όχημα στην οδό Σουλιέ 9, το απόγευμα της Δευτέρας.

Ο άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στον Ευαγγελισμό, όπου λίγο αργότερα κατέληξε.

Αστυνομικές πηγές ανέφεραν πως εξετάζεται το ενδεχόμενο ο οδηγός να έπαθε ανακοπή καρδιάς πριν ή μετά την πρόσκρουση.

Επίσης, όπως διαπιστώθηκε, ο 58χρονος έφερε χτυπήματα στο κεφάλι με τους αστυνομικούς να εξετάζουν το ενδεχόμενο να γρονθοκοπήθηκε από επιβάτες διερχόμενου δικύκλου που πιθανόν εμπλέκεται στο τροχαίο.

Οι επιβάτες της μηχανής αναζητούνται.

Ηδη αστυνομικοί της ΕΛ.ΑΣ λαμβάνουν καταθέσεις από τους γείτονες.

Φως στα αίτια του θανάτου του 58χρονου αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική έκθεση.

Economy
HSBC: Ποιος κινδυνεύει στην εποχή μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης

HSBC: Ποιος κινδυνεύει στην εποχή μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης

Business
Euronext: Έπεσε η αυλαία της δημόσιας προσφοράς για την ΕΧΑΕ – Πότε αναμένονται οι ανακοινώσεις

Euronext: Έπεσε η αυλαία της δημόσιας προσφοράς για την ΕΧΑΕ – Πότε αναμένονται οι ανακοινώσεις

Εδώ Πολυτεχνείο
Η σημασία της εξέγερσης του Πολυτεχνείου στην πτώση της Χούντας: Η επιρροή στα Συντάγματα του 1973 και 1975
Πολιτική 17.11.25

Η σημασία της εξέγερσης του Πολυτεχνείου στην πτώση της Χούντας: Η επιρροή στα Συντάγματα του 1973 και 1975

Όσο και αν υπάρχουν αρκετοί πρόθυμοι που επιχειρούν να μειώσουν τη σημασία της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, η πραγματικότητα λέει πως τα γεγονότα του Νοέμβρη του 73 αποτέλεσαν την αρχή του τέλους για την πτώση της Χούντας

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
«Πώς μπορείτε να κοιμάστε, Αθηναίοι;» – Πώς ο διεθνής Τύπος κατέγραψε το Πολυτεχνείο
Stories 17.11.25

«Πώς μπορείτε να κοιμάστε, Αθηναίοι;» – Πώς ο διεθνής Τύπος κατέγραψε το Πολυτεχνείο

Από τη «ψύχραιμη» προσέγγιση των mainstream διεθνών Μέσων μέχρι τα ξένα φοιτητικά και επαναστατικά έντυπα, το Πολυτεχνείο αναδεικνύεται στο σημαντικότερο γεγονός αντιδικτατορικής αντίστασης μετά το 1967.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
inTown
«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα
inTickets 16.11.25

«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα

Η παράσταση μετατρέπει την ιστορία της Ελίζας σε ένα ευφάνταστο ταξίδι μέσα στον χρόνο και τον χώρο, όπου το χιούμορ, η δημιουργικότητα και η μουσική συναντούν την επιστημονική φαντασία

Σύνταξη
Δίκη για υποκλοπές: «Οι στόχοι παρακολουθήθηκαν πρώτα από ΕΥΠ και μετά από Predator» κατέθεσε ο Θ. Κουκάκης
Ελλάδα 17.11.25

Δίκη για υποκλοπές: «Οι στόχοι παρακολουθήθηκαν πρώτα από ΕΥΠ και μετά από Predator» κατέθεσε ο Θ. Κουκάκης

Υπήρχε ενιαίο κέντρο παρακολουθήσεων είπε στην εξάωρη κατάθεση του στη δίκη για τις υποκλοπές ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης. Αναφέρθηκε στη σχέση των κατηγορουμένων με τις εταιρείες που φέρονται να εμπορεύονται το Predator και τόνισε τον ρόλο που φέρονται να είχαν στην υπόθεση ο τότε διοικητής της ΕΥΠ Π.Κοντολέων και ο τότε Γενικός Διευθυντής του Πρωθυπουργικού Γραφείου Γρηγόρης Δημητριάδης

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ο ανιψιός του θύματος ελέγχεται για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα – Κλήθηκε να καταθέσει και η φίλη του
Ελλάδα 17.11.25

Ο ανιψιός του θύματος ελέγχεται για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα - Κλήθηκε να καταθέσει και η φίλη του

Ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα φαίνεται πως έχει προχωρήσει στην πώληση ενός ακινήτου, το οποίο ήταν στο όνομά του, έναντι 160.000 ευρώ.

Σύνταξη
Πρόσκληση για σύναψη σύμβασης με προσωπικούς ιατρούς απευθύνει ο ΕΟΠΠΥ – Αύξηση της αμοιβής ζητά ο ΙΣΑ
Για τους συμβεβλημένους 17.11.25

Πρόσκληση για σύναψη σύμβασης με προσωπικούς ιατρούς απευθύνει ο ΕΟΠΠΥ – Αύξηση της αμοιβής ζητά ο ΙΣΑ

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζητά στη νέα σύμβαση των προσωπικών ιατρών του ΕΟΠΠΥ να υπάρξει αμοιβή για την κατ' οίκον επίσκεψη, καθώς και την υλοποίηση της δέσμευσης του υπουργού Υγείας για την αύξηση της ιατρικής αμοιβής

Σύνταξη
Διάλογοι φωτιά των μελών του κυκλώματος των ψευτοεπενδυτών σε καζίνο -Το δόλωμα με τα πανάκριβα αυτοκίνητα
Ελλάδα 17.11.25

Διάλογοι «φωτιά» των μελών του κυκλώματος των ψευτοεπενδυτών σε καζίνο -Το δόλωμα με τα πανάκριβα αυτοκίνητα

Πολλές φορές το «δόλωμα» ήταν ένα πανάκριβο αυτοκίνητο. Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης έταζαν στα υποψήφια θύματα ότι θα μπορούσαν να το αποκτήσουν στο 1/3 της τιμής τους

Σύνταξη
«Ήταν αυθόρμητη κίνηση»: Η συγκλονιστική περιγραφή του φοιτητή που έκλεισε τις πλαϊνές πόρτες του Πολυτεχνείου
Εξέγερση 17 Νοέμβρη 17.11.25

«Ήταν αυθόρμητη κίνηση»: Η συγκλονιστική περιγραφή του φοιτητή που έκλεισε τις πλαϊνές πόρτες του Πολυτεχνείου

«Υπάρχουν νοσταλγοί της χούντας δυστυχώς μέχρι τώρα, οι οποίοι δυστυχώς προσπαθούν να διαστρεβλώσουν τα γεγονότα», τόνισε ο Στέλιος Λογοθέτης

Σύνταξη
Βορίζια: Ελεύθερος ο 23χρονος ανιψιός του Καργάκη – Διαφώνησαν ανακριτής και εισαγγελέας
Ελλάδα 17.11.25

Ελεύθερος ο 23χρονος ανιψιός του Καργάκη - Διαφώνησαν ανακριτής και εισαγγελέας

Ο 29χρονος απολογήθηκε με υπόμνημα και από την πρώτη στιγμή αρνήθηκε οποιαδήποτε συμμετοχή στην τοποθέτηση της βόμβας που αποτέλεσε το έναυσμα για την αιματηρή συμπλοκή των δυο οικογενειών στα Βορίζια.

Σύνταξη
Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. σε καταστήματα που ανήκουν σε 32χρονο επιχειρηματία
Ελλάδα 17.11.25

Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. σε καταστήματα που ανήκουν σε 32χρονο επιχειρηματία

Πρόκειται για τα καταστήματα όπου εργαζόταν ο 22χρονος που έχει συλληφθεί για τη δολοφονία του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του επιστάτη στη Φοινικούντα.

Σύνταξη
Πολυτεχνείο: Ολοκληρώθηκε η πορεία, συμμετείχαν πάνω από 23.000 άνθρωποι
Χωρίς επεισόδια 17.11.25 Upd: 21:03

Ζωντανό το μήνυμα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου - Ολοκληρώθηκε η πορεία, πάνω από 23.000 κόσμος στους δρόμους

Χωρίς εντάσεις και επεισόδια ολοκληρώθηκε η πορεία για την επέτειο του Πολυτεχνείου - Μαζική η συμμετοχή του κόσμου

Ρεπορτάζ - φωτογραφίες: Δημήτρης Πέρρος, Δημήτρης Μιχαλάκης, Αλέξανδρος Γαστεράτος
LIVE: Μαυροβούνιο – Κροατία
Ποδόσφαιρο 17.11.25

LIVE: Μαυροβούνιο – Κροατία

LIVE: Μαυροβούνιο – Κροατία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μαυροβούνιο – Κροατία για τη 10η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
LIVE: Ολλανδία – Λιθουανία
Ποδόσφαιρο 17.11.25

LIVE: Ολλανδία – Λιθουανία

LIVE: Ολλανδία – Λιθουανία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολλανδία – Λιθουανία για τη 10η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
LIVE: Γερμανία – Σλοβακία
Ποδόσφαιρο 17.11.25

LIVE: Γερμανία – Σλοβακία

LIVE: Γερμανία – Σλοβακία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γερμανία – Σλοβακία για τη 10η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Λύθηκε το μυστήριο: Αυτό ψιθύρισε ο Μπάρον Τραμπ στον Τζο Μπάιντεν την ημέρα της ορκωμοσίας Τραμπ
Κόσμος 17.11.25

Λύθηκε το μυστήριο: Αυτό ψιθύρισε ο Μπάρον Τραμπ στον Τζο Μπάιντεν την ημέρα της ορκωμοσίας Τραμπ

Ο Ερικ Τραμπ βάζει τέλος στις φήμες και τις θεωρίες αποκαλύπτοντας σε τηλεοπτική εκπομπή ότι κάλεσε τον Μπάρον στο τηλέφωνο ένα βράδυ για να μάθει τι ακριβώς ειπώθηκε εκείνη τη στιγμή.

Σύνταξη
Χαρίτσης: Σήμερα που ο φασισμός επελαύνει, το μήνυμα του Πολυτεχνείου είναι ανατριχιαστικά επίκαιρο
Νέα Αριστερά 17.11.25

Χαρίτσης: Σήμερα που ο φασισμός επελαύνει, το μήνυμα του Πολυτεχνείου είναι ανατριχιαστικά επίκαιρο

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, επισήμανε ότι το Πολυτεχνείο είναι «όχι ως μια ακόμα επετειακή υποχρέωση, αλλά ως μια ανεξίτηλη υπόμνηση του χρέους που έχουμε απέναντι στα παιδιά μας»

Σύνταξη
«Πέντε σημαντικές ομάδες της Ευρώπης παρακολουθούν τον Χρήστο Τζόλη»
Ποδόσφαιρο 17.11.25

«Πέντε σημαντικές ομάδες της Ευρώπης παρακολουθούν τον Χρήστο Τζόλη»

Ο Χρήστος Τζόλης πραγματοποιεί πολύ καλές εμφανίσεις φέτος με την Κλαμπ Μπριζ, αλλά και την Εθνική, με αποτέλεσμα αρκετές ευρωπαϊκές ομάδες να παρακολουθούν «στενά» την πορεία του.

Σύνταξη
«Έτσι έγινα το Τέρας» – Ο Τζέικομπ Ελόρντι για τον Φράνκενσταϊν που του άλλαξε τη ζωή
42 κομμάτια μετά 17.11.25

«Έτσι έγινα το Τέρας» – Ο Τζέικομπ Ελόρντι για τον Φράνκενσταϊν που του άλλαξε τη ζωή

Το Netflix ανασταίνει το εμβληματικό Τέρας του Φράνκενσταϊν με τη νέα, λυρική μεταφορά του από τον Γκιγιέρμο ντελ Τόρο. Σε αυτή, ο Τζέικομπ Ελόρντι, βρήκε πολλά περισσότερα από όσα περίμενε

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Νορβηγία: Αριθμός ρεκόρ πολιτών τάσσεται υπέρ της προοπτικής των υδρογονανθράκων
Ετήσιο βαρόμετρο 17.11.25

Αριθμός ρεκόρ Νορβηγών τάσσεται υπέρ της προοπτικής των υδρογονανθράκων

Η Νορβηγία στην Ευρώπη, εκτός της Ρωσίας, ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου και φυσικού αερίου, πηγών ορυκτών καυσίμων που δημιούργησαν τον πλούτο του αλλά που συμβάλλουν στην υπερθέρμανση του πλανήτη

Σύνταξη
Ρουμανία: «Κόκκινος συναγερμός» για το τάνκερ με το LPG
Μεγάλη ανησυχία 17.11.25

«Κόκκινος συναγερμός» στη Ρουμανία: «Αν το τάνκερ με το LPG εκραγεί…» - Εκκένωση περιοχών

Ο επικεφαλής του Τμήματος Έκτακτων Αναγκών της Ρουμανίας (DSU) δήλωσε ότι ο κίνδυνος έκρηξης του τάνκερ που χτυπήθηκε από ρωσικά drones, στην ουκρανική όχθη του Δούναβη, είναι υψηλός. Εάν το πλοίο εκραγεί, ο αντίκτυπος θα είναι αισθητός σε ακτίνα 4,5-5 χιλιομέτρων, εξήγησε.

Σύνταξη
Ο Τραμπ ανεβάζει τους τόνους στην αντιπαράθεση με την Βενεζουέλα – Ο στόχος του όμως δεν είναι σαφής
Κόσμος 17.11.25

Ο Τραμπ ανεβάζει τους τόνους στην αντιπαράθεση με την Βενεζουέλα – Ο στόχος του όμως δεν είναι σαφής

Η εκστρατεία στρατιωτικής πίεσης του Λευκού Οίκου στη Βενεζουέλα φαίνεται να εντείνεται, ωστόσο δεν υπάρχει σαφήνεια σχετικά με τον τελικό στόχο

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ολυμπιακός: Προς την «έξοδο» ο Γκαρντίνι
Βόλεϊ 17.11.25

Ολυμπιακός: Προς την «έξοδο» ο Γκαρντίνι

Ο Αντρέα Γκαρντίνι αναμένεται να αποτελέσει να παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού, μετά και την αναπάντεχη ήττα των Πειραιωτών στην Καλαμάτα από την τοπική ομάδα.

Σύνταξη
Κυπριακό: Ο Ερντογάν προκρίνει την λύση των δύο κρατών – Ανακοινώθηκε συνάντηση Χριστοδουλίδη – Ερχιούρμαν
Κυπριακό 17.11.25

Ο Ερντογάν προκρίνει την λύση των δύο κρατών - Ανακοινώθηκε συνάντηση Χριστοδουλίδη - Ερχιούρμαν

Μετά το υπουργικό συμβούλιο της Δευτέρας, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατηγόρησε την ελληνοκυπριακή πλευρά για το αδιέξοδο και πρόκρινε την λύση των δύο κρατών

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Νέα Υόρκη: «Influencer» έτρωγε σε ακριβά εστιατόρια χωρίς να πληρώσει – Συνελήφθη επ’ αυτοφώρω
Απατεώνας 17.11.25

«Influencer» έτρωγε σε ακριβά εστιατόρια χωρίς να πληρώσει – Συνελήφθη επ’ αυτοφώρω

Η 34χρονη υποστήριζε ότι ήταν food influencer. Ωστόσο έφευγε από τα εστιατόρια χωρίς να πληρώσει. Σε μια περίπτωση, όταν της ζητήθηκε να καταβάλει τον λογαριασμό, φέρεται ότι προσέφερε σεξουαλικές υπηρεσίες.

Σύνταξη
H δημιουργός της ΑΙ ηθοπoιού «Tilly Norwood» παρουσιάζει νέα σειρά για τις ιστορικές συνοικίες της Ολλανδίας
Culture Live 17.11.25

H δημιουργός της ΑΙ ηθοπoιού «Tilly Norwood» παρουσιάζει νέα σειρά για τις ιστορικές συνοικίες της Ολλανδίας

Το «Straten van Toen» είναι μια σειρά 10 επεισοδίων μικρού μήκους με ιστορικό περιεχόμενο, που δημιουργήθηκε για το The History Channel και στηρίζεται σε εργαλεία ΑΙ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μιλλιέτ: Η Κύπρος βαδίζει προς πόλεμο
Διπλωματία 17.11.25

Μιλλιέτ: Η Κύπρος βαδίζει προς πόλεμο

Η Μιλλιέτ υποστηρίζει ότι το Ισραήλ καλλιεργεί συνθήκες πολέμου στην Κύπρο, με όργανο ακροδεξιές ομάδες και στόχο τον έλεγχο της Μέσης Ανατολής, μέσω πλήγματος εναντίον της Τουρκίας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ρέτσος: «Ο αποκλεισμός μας αφήνει αίσθημα δυσαρέσκειας, σοβαροί και με την Λευκορωσία»
Ποδόσφαιρο 17.11.25

Ρέτσος: «Ο αποκλεισμός μας αφήνει αίσθημα δυσαρέσκειας, σοβαροί και με την Λευκορωσία»

Ο Παναγιώτης Ρέτσος μίλησε για τον αποκλεισμό της Ελλάδας από την τελική φάση του Μουντιάλ, για το τι χρειάζεται η Εθνική, αλλά και για το ματς με τη Λευκορωσία.

Σύνταξη
Μπόρις Πιστόριους: Η απάντηση της Μόσχας στην εκτίμηση ότι «η Ευρώπη ίσως έζησε το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι»
«Παιχνίδια» με τη «φωτιά» 17.11.25

Η απάντηση της Μόσχας στην εκτίμηση ότι «η Ευρώπη ίσως έζησε το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι»

Η προειδοποίηση - εκτίμηση του Γερμανού υπουργού Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, ότι το περασμένο καλοκαίρι μπορεί να ήταν «το τελευταίο ειρηνικό» για την Ευρώπη δεν πέρασε άνευ σχολιασμού από τη Μόσχα.

Σύνταξη
Τέσσερα μηνύματα από τις φθινοπωρινές προβλέψεις της Κομισιόν – Οι δύο δείκτες που φέρνουν ανάπτυξη
Ευρωπαϊκή Επιτροπή 17.11.25

Τέσσερα μηνύματα από τις φθινοπωρινές προβλέψεις της Κομισιόν – Οι δύο δείκτες που φέρνουν ανάπτυξη

Οι φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις της Κομισιόν για το 2025 δείχνουν ότι η ανάπτυξη κατά τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2025 υπερέβη τις προσδοκίες

Ναταλία Δανδόλου
Ναταλία Δανδόλου
Ματέους: «Ο Μαραντόνα κι εγώ ήμασταν όπως οι Μέσι και Ρονάλντο, αλλά εμείς κάναμε πάρτι μαζί»
Ποδόσφαιρο 17.11.25

Ματέους: «Ο Μαραντόνα κι εγώ ήμασταν όπως οι Μέσι και Ρονάλντο, αλλά εμείς κάναμε πάρτι μαζί»

Ο Λόταρ Ματέους έκανε τη σύγκριση της δικής του εποχής και τις «κόν» αναφέρθηκε στις… μάχες του Μέσι με τον Ρονάλντο, θυμήθηκε τη δική του εποχή, ενώ στάθηκε και στην Εθνική Γερμανίας.

Σύνταξη
Λούβρο: Βέλγοι TikTokers κρέμασαν «έργο τέχνης» κοντά στη Μόνα Λίζα – Δεν τους ενόχλησε κανείς
Νέο φιάσκο 17.11.25

Λούβρο: Βέλγοι TikTokers κρέμασαν «έργο τέχνης» κοντά στη Μόνα Λίζα – Δεν τους ενόχλησε κανείς

Η ασφάλεια στο Λούβρο δέχθηκε ακόμη ένα πλήγμα, μετά την κλοπή των κοσμημάτων. Δύο Βέλγοι TikTokers κατόρθωσαν ανενόχλητοι να κρεμάσουν δικό τους «έργο τέχνης» κοντά στη Μόνα Λίζα.

Σύνταξη
Φωτιά άναψε μεταξύ ΠΑΣΟΚ – ΝΔ η Ράνια Θρασκιά με δήλωση για διάλογο με Τσίπρα – Ατζέντα «Τσιπρολογία» έχει το Μαξίμου, λέει η Χ. Τρικούπη
Πολιτική Γραμματεία 17.11.25

Φωτιά άναψε μεταξύ ΠΑΣΟΚ – ΝΔ η Ράνια Θρασκιά με δήλωση για διάλογο με Τσίπρα – Ατζέντα «Τσιπρολογία» έχει το Μαξίμου, λέει η Χ. Τρικούπη

«Ο κ. Μαρινάκης έδειξε την ατζέντα της κυβέρνησης: Τσιπρολογία και άγιος ο Θεός! Που να συζητάμε τώρα για τα καθημερινά προβλήματα, τα σκάνδαλα, το μνημόνιο στον πρωτογενή τομέα!», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
