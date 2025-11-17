«Θρίλερ» με νεκρό οδηγό στον Νέο Κόσμο: Έφερε χτυπήματα στο κεφάλι
Τι εξετάζουν οι αρχές
Ενα περίεργο τροχαίο δυστύχημα στον Νέο Κόσμο ερευνούν οι αρχές.
Θύμα του τροχαίου ένας 58χρονος, το όχημα του οποίου εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε παρκαρισμένο όχημα στην οδό Σουλιέ 9, το απόγευμα της Δευτέρας.
Ο άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στον Ευαγγελισμό, όπου λίγο αργότερα κατέληξε.
Αστυνομικές πηγές ανέφεραν πως εξετάζεται το ενδεχόμενο ο οδηγός να έπαθε ανακοπή καρδιάς πριν ή μετά την πρόσκρουση.
Επίσης, όπως διαπιστώθηκε, ο 58χρονος έφερε χτυπήματα στο κεφάλι με τους αστυνομικούς να εξετάζουν το ενδεχόμενο να γρονθοκοπήθηκε από επιβάτες διερχόμενου δικύκλου που πιθανόν εμπλέκεται στο τροχαίο.
Οι επιβάτες της μηχανής αναζητούνται.
Ηδη αστυνομικοί της ΕΛ.ΑΣ λαμβάνουν καταθέσεις από τους γείτονες.
Φως στα αίτια του θανάτου του 58χρονου αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική έκθεση.
