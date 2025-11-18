Νέος Κόσμος: Τέσσερις συλλήψεις για τον θάνατο του 58χρονου οδηγού – Τι αναφέρει αυτόπτης μάρτυρας
Ο άτυχος άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε μετά από σύγκρουση με σταθμευμένο όχημα στον Νέο Κόσμο - Τα τραύματα που έφερε ήταν από ξυλοδαρμό και όχι από τη σύγκρουση
Σε τέσσερις συλλύψεις προχώρησαν οι αρχές για το περιστατικό που σημειώθηκε χθες το απόγευμα μεταξύ Νέου Κόσμου και Νέας Σμύρνης, όπου ένας 58χρονος έχασε τη ζωή του.
Χθες ο άντρας βρέθηκε με το αυτοκίνητό του να έχει συγκρουστεί με ένα σταθμευμένο όχημα. Το ΕΚΑΒ τον μετέφερε στον Ευαγγελισμό σε κρίσιμη κατάσταση και εκεί λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του, πιθανότατα από ανακοπή, όμως όπως διαπίστωσαν οι γιατροί είχε χτυπήματα στο κεφάλι, σημάδια που παρέπεμπαν σε ξυλοδαρμό και όχι σε κάποιο τροχαίο.
Δύο προσαγωγές
Όπως προέκυψε από την έρευνα υπήρξαν δύο αναβάτες μίας μοτοσυκλέτας, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στο ατύχημα και ενδεχομένως ένας από αυτούς να χτύπησε τον 58χρονο στο κεφάλι.
Σύμφωνα με πληροφορίες έχουν συλληφθεί τρεις νεαροί και ο πατέρας του ενός.
Αυτόπτης μάρτυρας που μίλησε στην ΕΡΤ περιέγραψε σκηνές που έμοιαζαν με καταδίωξη, με το μοιραίο όχημα να κινείται γρήγορα σε κεντρικούς δρόμους και να καταλήγει σε αδιέξοδο.
