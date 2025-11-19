Νέος Κόσμος: Σε δύο φάσεις το επεισόδιο που οδήγησε στον θάνατο του 58χρονου – Γνώστης πολεμικών τεχνών ο δράστης

Σε δύο φάσεις έγινε το επεισόδιο που οδήγησε στον θάνατο του 58χρονου οδηγού στον Νέο Κόσμο, σύμφωνα με όσα είπε ο 29χρονος καθ’ ομολογία δράστης, στους αστυνομικούς. Το πρώτο σημειώθηκε νωρίτερα, στο γυμναστήριο όπου πηγαίνει ο 29χρονος. Εκεί φαίνεται πως ο 58χρονος να ακούμπησε τη μηχανή του δράστη. Ακολούθησε προστριβή και καταδίωξη χωρίς άλλα παρατράγουδα.

Ο 29χρονος επιστρέφει στο γυμναστήριο λέγοντας ότι θέλει να «γυμναστεί γιατί έχει νευριάσει πολύ με αυτό που συνέβη», όπως μετέδωσε το MEGA. Ακολουθεί ωστόσο και δεύτερος -μοιραίος- γύρος.

Όπως ισχυρίστηκε ο δράστης, μετά από 15 λεπτά, ο 58χρονος επέστρεψε στο σημείο όπου συνέβη το περιστατικό, κλείνοντας με το αυτοκίνητό του την μοτοσικλέτα του και εμποδίζοντας τον να φύγει. Tότε ξεσπά νέο επεισόδιο μεταξύ τους, κατά το οποίο ο 58χρονος του ρίχνει σπρέι πιπεριού και στη συνέχεια διαφεύγει από το σημείο, σύμφωνα πάντα με την εκδοχή του 29χρονου.

Ακολούθησε ξανά καταδίωξη, και όταν το θύμα έφτασε στην οδό Σουλιέ στο αδιέξοδο, ο 29χρονος κατέβηκε από τη μηχανή, ξυλοκόπησε άγρια τον 58χρονο, του έριξε πάρα πολλές γροθιές στο πρόσωπο, ενώ του κοπάνησε το κεφάλι στο τιμόνι.

Η ιατροδικαστική έκθεση

Ο 58χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στον «Ευαγγελισμό» με βαρύτατα τραύματα στο κεφάλι και στη γνάθο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε.

Τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής, κατέδειξαν κακώσεις στο πρόσωπο και τον τράχηλο του θύματος, πλήρως εναρμονισμένες με τον αναφερόμενο ξυλοδαρμό. Παράλληλα, διαπιστώθηκαν πνευμονικό οίδημα και υπερτροφία της καρδιάς, με ιστολογικά δείγματα να έχουν ληφθεί για περαιτέρω ανάλυση. Η ιατροδικαστική έκθεση αναφέρει ότι ο θάνατος προήλθε από πνευμονικό οίδημα, το οποίο συνδέεται με υπερτροφία καρδιάς και προκλήθηκε από έντονο ψυχολογικό και οργανικό στρες λόγω της επίθεσης.

Δήλωσε ότι έδρασε μόνος του

Ο 29χρονος αλβανικής καταγωγής, ισχυρίστηκε πως έδρασε μόνος του και έτσι οι άλλοι τρεις Έλληνες που είχαν συλληφθεί, αφέθηκαν ελεύθεροι. Για έναν θα εξεταστεί αν θα κατηγορηθεί για κάτι ή όχι αφού το μηχανάκι ήταν ιδιοκτησίας του και το είχε δανείσει στον δράστη, ενώ για τον πατέρα του 29χρονου που αποπειράθηκε να κρύψει το μηχανάκι, θα αποφασίσει ο εισαγγελέας αν θα διωχθεί τελικά για υπόθαλψη ή όχι.

Σημειώνεται ότι ο δράστης είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για απείθεια και πρόκληση σωματικής βλάβης, ενώ ο ένας από τους φίλους του για ληστείες.

Γνώστης πολεμικών τεχνών ο δράστης της επίθεσης στον Νέο Κόσμο

Να σημειωθεί ότι ο 29χρονος έχει απασχολήσει ξανά τις αρχές για περιστατικά ξυλοδαρμών στο παρελθόν. Έχει συλληφθεί άλλες τρεις φορές για παρόμοια περιστατικά. Είχε επιτεθεί σε οδηγούς το 2022, το 2023 αλλά και πριν λίγες ημέρες.

Σύμφωνα με το Star, ο δράστης ασχολείται με πολεμικές τέχνες – γεγονός που θα έπρεπε να τον είχε κάνει πιο προσεκτικό όσον αφορά στη συμπεριφορά του. Είναι γνωστός με το ψευδώνυμο «Eagle».