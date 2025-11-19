newspaper
Νέος Κόσμος: Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο με την δολοφονική επίθεση του 29χρονου στον 58χρονο οδηγό
Ελλάδα 19 Νοεμβρίου 2025

Νέος Κόσμος: Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο με την δολοφονική επίθεση του 29χρονου στον 58χρονο οδηγό

Τα βίαια και αλλεπάλληλα χτυπήματα του 29χρονου στο εγκλωβισμένο οδηγό στον Νέο Κόσμο, είχαν αποτέλεσμα να του στοιχίσουν τη ζωή.

Σύνταξη
Το βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Live News είναι ανατριχιαστικό. Η στιγμή της δολοφονικής επίθεσης στο Νέο Κόσμο, όπως καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας της περιοχής.

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Για έναν καβγά στον δρόμο, με το θύμα παγιδευμένο στο αυτοκίνητό του και τον δράστη με άσβεστο μίσος για εκείνον να τον γρονθοκοπεί μέχρι να καταρρεύσει.

Ο δράστης ξέρει πώς να ρίξει το κάθε του χτύπημα, αφού γνωρίζει πολεμικές τέχνες.

Καρέ καρέ η δολοφονική επίθεση

Κανείς εκείνα τα δευτερόλεπτα δεν έτρεξε να σώσει τον 58χρονο οδηγό. Κανείς δεν κατάφερε να συγκρατήσει τον 29χρονο που αργότερα συνελήφθη και να αποτρέψει το έγκλημα. Η ανάλυση της εικόνας δείχνει όλα όσα έγιναν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας. Σε μια δολοφονία, που όπως φαίνεται κυριολεκτικά, έγινε για το τίποτα.

Στα πρώτα καρέ του βίντεο φαίνεται το αυτοκίνητο του θύματος να καταλήγει πάνω σε παρκαρισμένα οχήματα και να ακινητοποιείται. Οι δύο μηχανές που τον καταδίωκαν και τον απομόνωσαν στην περιοχή, είναι λίγα μέτρα πίσω του. Ο 29χρονος που πλέον κατηγορείται για τη δολοφονία, φαίνεται στα πλάνα να βλεπει τον ανθρωπο να χάνει τον έλεγχο του οχήματός του, να σταθεροποιεί με ηρεμία το μηχανάκι του και στη συνέχεια να κατευθύνεται προς τον 58χρονο.

Από την επεξεργασία του βίντεο φαίνεται πως ο δράστης αποτελειώνει το θύμα του με 15 χτυπήματα στο κεφάλι, μέσα σε μόλις 11 δευτερόλεπτα.

Ο άτυχος οδηγός δεν κατάφερε να τα αποφύγει. Δεν ήταν σε θέση να αμυνθεί. Δεν πρόλαβε να μετακινηθεί εκείνα, τα τελευταία όπως αποδείχθηκε δευτερόλεπτα της ζωής του.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας εμφανίζεται στο πλάνο και φαίνεται να διαπληκτίζεται με τον 29χρονο μετά τη δολοφονική επίθεση. Εκείνος φεύγει χωρίς να ρίξει ούτε μια ματιά στον άνθρωπο που σακάταψε στο ξύλο και έστειλε στον θάνατο.

Και άλλοι άνθρωποι τρέχουν στο όχημα του 58χρονου, για να δουν πως είναι. Ο φίλος του 29χρονου, που καταδίωξε τον 58χρονο μαζί του, φεύγει λίγα λεπτά αργότερα.

Είναι εικόνες που βρέθηκαν στα χέρια αστυνομικών και αναλύθηκαν. Το ντοκουμέντο που οδήγησε την έρευνα, μέχρι τη σύλληψη τόσο του 29χρονου που πλέον κατηγορείται για το έγκλημα.

Οι αυτόπτες μάρτυρες της δολοφονίας, προσπαθούν για ακόμα μια μέρα να συνέλθουν από τις εικόνες που εκτυλίχθηκαν μπροστά τους.

Όπως έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση, ο 58χρονος υπέστη ψυχολογικό και οργανικό στρες. Προκλήθηκε διαταραχή στη λειτουργία της καρδιάς του και ακολούθησε το πνευμονικό οίδημα.

Ο 29χρονος μετά τη δολοφονική επίθεση προσπάθησε να διαφύγει και να κρύψει τα ίχνη του, χωρίς να τα καταφέρει. Όπως διαπιστώθηκε είχε εμπλακεί στο παρελθόν σε άλλα 3 επεισόδια και μάλιστα στις 20 του περασμένου Οκτώβρη και πάλι στο Νέο Κόσμο, είχε βγάλει κοπίδι σε τρεις οδηγούς, επειδή ένα φορτηγό χτύπησε τον καθρέφτη στο μηχανάκι του.

Αυτός ο άνθρωπος έμεινε ελεύθερος και πλέον βρίσκεται κατηγορούμενος για τη δολοφονία του 58χρονου οδηγού, με τα πλάνα να εκμηδενίζουν τα περιθώρια άρνησης των κατηγοριών που του αποδίδονται.

Μετά τη σύλληψή του από αστυνομικούς, ο 29χρονος έδωσε τη δική του εξήγηση για το βίαιο ξέσπασμά του. Όπως είπε, λίγο νωρίτερα από αυτές τις εικόνες, ο 58χρονος του είχε επιτεθεί έξω από γυμναστήριο με σπρέι πιπεριού, μετά από σύγκρουση των οχημάτων τους. Ακολούθησε καταδίωξη που κατέληξε στη φονική επίθεση.

Μάρτυρας – κλειδί που ήδη έχει καταθέσει στην αστυνομία, περιέγραψε όλα όσα έγιναν λίγο πριν το έγκλημα:

«Ο 29χρονος ήρθε στις 4.15 στο γυμναστήριο και είπε σε κάποιον ότι πριν από μισή ώρα έγινε κάτι κοντά στην Φραντζή με με έναν οδηγό αυτοκινήτου. Του ανέφερε ότι κάπου έμπλεξε στο δρόμο γιατί τον έκλεισαν ενώ οδηγούσε το μηχανάκι και μάλιστα περιέγραψε πως ο 29χρονος είπε στον οδηγό του αυτοκινήτου “σιγά, θα με σκοτώσεις” και εκείνος του απάντησε “άντε ρε μ@@@α”».

Σε βίντεο φαίνεται το αυτοκίνητο του 58χρονου και από πίσω οι δυο μηχανές που τον καταδίωκαν και τελικά κατάφεραν να τον εγκλωβίσουν.

Ο 58χρονος βρέθηκε σε δρόμο που κατέληγε σε αδιέξοδο. Έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και αμέσως μετά ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση της ζωής του.

Ένα έγκλημα για το τίποτα. Μια άγρια καταδίωξη 10 λεπτών που κατέληξε σε μια σειρά από χτυπήματα που αποδείχθηκαν δολοφονικά.

Αμέσως μετά στο σημείο βρέθηκαν περιπολικό της αστυνομίας και δεκάδες κάτοικοι της περιοχής που αποφάσισαν να πλησιάσουν. Ήταν όμως πολύ αργά για τον 58χρονο.

Σε βάρος του 29χρονου έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Οι στενοί συγγενείς του 58χρονου, ζητούν και περιμένουν μέσα στον πόνο τους, την παραδειγματική τιμωρία του.

Δεύτερο βίντεο ντοκουμέντο

Σε δεύτερο βίντεο ντοκουμέντο που είδε το φως της δημοσιότητας φαίνονται οι δύο άντρες, ο 58χρονος στο όχημά του και ο 29χρονος στη μηχανή.

Στα πλάνα φέρονται να λογοφέρουν και μετά από λίγο φαίνεται ο 58χρονος να βάζει μπρος το όχημά του και τον 29χρονο να τον καταδιώκει.

Στο βίντεο δεν φαίνεται να γίνεται χρήση σπρέι πιπεριού.

«Το μεσημέρι της Δευτέρας κατά τις 16:30 ο 29χρονος έφτασε στο γυμναστήριο. Μας είπε ότι προηγήθηκε ένας διαπληκτισμός με έναν οδηγό και ήρθε για να χαλαρώσει γιατί είχε εκνευριστεί. Έκατσε περίπου 15 λεπτά. Όταν κατέβηκε, είδε τον 58χρονο που του είχε στήσει καρτέρι. Τότε ο οδηγός του αυτοκινήτου, που είχε κατεβασμένο το παράθυρο, του φώναξε να τον πλησιάσει. Ο 29χρονος τον πλησίασε και με μία κίνηση ο 58χρονος του έριξε σπρέι πιπεριού στο πρόσωπο. Τότε ο 29χρονος θόλωσε και εγώ τον άκουσα να φωνάζει: «Ρε, τι μου έκανε ρε» και τον πήρε στο κατόπι. Μετά έγινε ό,τι έγινε. Δεν υπήρχε δεύτερο μηχανάκι, ήταν μόνο αυτός», αναφέρει μαρτυρία στο Live News.

Νέα στοιχεία για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό

Όπως αποκαλύπτει ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», αρχικά ο 29χρονος είχε αρνηθεί την εμπλοκή του στο περιστατικό, ωστόσο οι Αρχές διαπίστωσαν ότι ο νεαρός είχε κατηγορηθεί άλλες τρεις φορές για παρόμοια επεισόδια και τέθηκε στο στόχαστρό τους.

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες της Αστυνομίας αναφέρουν πως εξετάζεται εάν στην πρώτη φάση της καταδίωξης ο 58χρονος οδηγούσε το ταξί του και όχι το λευκό ΙΧ.

Αποκαλυπτικά τα στοιχεία της ιατροδικαστικής

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ως αιτία θανάτου του 58χρονου το πνευμονικό οίδημα, το οποίο σχετίζεται με υπερτροφία της καρδιάς.

Παράλληλα, η ιατροδικαστική αναφέρει κακώσεις στο πρόσωπο και στον τράχηλο του θύματος, καθώς και κατάγματα σε κάτω γνάθο και θώρακα.

