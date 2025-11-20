Ο Κέβιν Σπέισι αποκαλύπτει ότι είναι άστεγος και «ζει σε ξενοδοχεία» 7 χρόνια μετά το σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης
Επτά χρόνια μετά το σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης που συγκλόνισε την καριέρα του, ο Κέβιν Σπέισι αποκάλυψε ότι είναι ουσιαστικά άστεγος.
«Ζω σε ξενοδοχεία, ζω σε Airbnbs, πηγαίνω όπου υπάρχει δουλειά», δήλωσε ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Κέβιν Σπέισι σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στην εφημερίδα Telegraph. «Δεν έχω κυριολεκτικά σπίτι, αυτό προσπαθώ να εξηγήσω».
Ο ηθοποιός δήλωσε στην εφημερίδα ότι η οικονομική του κατάσταση «δεν είναι καλή» μετά το σκάνδαλο — το οποίο τελικά τον αθώωσε από τις κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης που του απήγγειλαν τέσσερις άνδρες στο Ηνωμένο Βασίλειο — αλλά διευκρίνισε ότι «ποτέ δεν έφτασε» στο σημείο της χρεοκοπίας.
Σε αποθήκες
Ο Σπέισι — ο οποίος αρνήθηκε σθεναρά οποιαδήποτε παράνομη πράξη — είπε ότι «τα έξοδα τα τελευταία επτά χρόνια ήταν αστρονομικά».
«Είχα πολύ λίγα έσοδα και όλα τα έξοδα» πρόσθεσε. Σχετικά με την «ακύρωσή» του στο Χόλιγουντ, ο Σπέισι είπε: «Το ξεπερνάς».
«Κατά περίεργο τρόπο, νιώθω ότι επέστρεψα στο σημείο από όπου ξεκίνησα, δηλαδή πήγα εκεί όπου υπήρχε δουλειά» δήλωσε ο Σπέισι, ο οποίος προηγουμένως ζούσε στο Μπάλτιμορ του Μέριλαντ.
«Όλα μου τα υπάρχοντα είναι σε αποθήκες και ελπίζω ότι κάποια στιγμή, αν τα πράγματα συνεχίσουν να βελτιώνονται, θα μπορέσω να αποφασίσω πού θέλω να εγκατασταθώ ξανά».
Ο 66χρονος ηθοποιός της ταινίας «American Beauty» κατηγορήθηκε από περισσότερους από 30 άνδρες — μεταξύ των οποίων και ο ηθοποιός της σειράς «Star Trek: Discovery», Άντονι Ραπ— για ανάρμοστη συμπεριφορά ή σεξουαλική επίθεση, με τις καταγγελίες να αρχίζουν να εμφανίζονται το 2017.
Σύμφωνα με την Telegraph, ο ηθοποιός της ταινίας «Αφεντικά για Σκότωμα» εμφανίστηκε να τραγουδά, αυτή την εβδομάδα, σε ένα θέρετρο στη Λεμεσό της Κύπρου, καθώς προσπαθεί να προχωρήσει μπροστά
Κρίθηκε αθώος
Το Netflix τελικά απέκλεισε τον εμβληματικό ρόλο του Σπέισι στην εξαιρετικά δημοφιλή σειρά «House of Cards», η οποία τελείωσε το 2018 με τη συμπρωταγωνίστριά του Ρόμπιν Ράιτ να τον αντικαθιστά στο τιμόνι.
Ο Σπέισι κρίθηκε αθώος για την επίθεση σε τέσσερις άνδρες τον Ιούλιο του 2023, σε μια πολύκροτη δίκη στο Ηνωμένο Βασίλειο, και κρίθηκε μη υπεύθυνος σε μια αγωγή το 2022 στη Νέα Υόρκη.
Με την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ «Spacey Unmasked» το 2024, ο ηθοποιός αρνήθηκε και πάλι τις κατηγορίες που του αποδόθηκαν, λέγοντας ότι δεν μπορούσε πλέον «να επιτρέψει να δέχεται αβάσιμες επιθέσεις» χωρίς να υπερασπιστεί τον εαυτό του.
«Δύσκολα»
«Αναλαμβάνω την πλήρη ευθύνη για τη συμπεριφορά και τις πράξεις μου στο παρελθόν, αλλά δεν μπορώ και δεν θα αναλάβω ευθύνη ούτε θα ζητήσω συγγνώμη από κανέναν που έχει επινοήσει πράγματα για μένα ή έχει υπερβάλει τις ιστορίες για μένα», δήλωσε στον βρετανό δημοσιογράφο Νταν Γούτον, τον Μάιο του 2024.
«Ποτέ δεν είπα σε κανέναν ότι αν μου προσφέρει σεξουαλικές χάρες, θα τον βοηθήσω στην καριέρα του, ποτέ», ισχυρίστηκε.
Τον Μάιο, ο Σπέισι έλαβε ένα βραβείο για το σύνολο του έργου του σε μια εκδήλωση στις Κάννες της Γαλλίας, κατά τη διάρκεια της οποίας χαρακτήρισε τα τελευταία χρόνια «δύσκολα».
*Με στοιχεία από pagesix.com | Αρχική Φωτό: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ-ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ-THE BRIDGE PROJECT – RICHARD III WILLIAM SHAKESPEARE- KEVIN SPACEY (ΠΡΟΒΑ) (EUROKINISSI / ΦΥΛΑΚΤΟΥ ΕΥΗ)
