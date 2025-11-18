Ένα ισχυρό μέτωπο καταιγίδας σάρωσε το απόγευμα Σάββατο (15/11) την επαρχία του Μπουένος Άιρες, στην Αργεντινή. Οι κάτοικοι κατέγραψαν σε βίντεο ένα γιγαντιαίο «τείχος» από μαύρα σύννεφα που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα, καλύπτοντας την πόλη σε λίγα λεπτά.

Μια καταιγίδα έπληξε την επαρχία του Μπουένος Άιρες, προκαλώντας σημαντικές ζημιές. Στην πόλη General Villegas, περίπου το 80% της πόλης έμεινε χωρίς ρεύμα

Αυτό το φαινόμενο συμβαίνει όταν ο κρύος αέρας κατεβαίνει απότομα. Μετά την εκδήλωση του καιρικού φαινομένου, στην πόλη του General Villegas, παρατηρήθηκαν έντονοι άνεμοι, πτώση δέντρων και διακοπές ρεύματος στο 80% της πόλης.

Προηγήθηκε η έκδοση «πορτοκαλί συναγερμού» από την τοπική κυβέρνηση με την προειδοποίηση για πιθανότητα ισχυρών καταιγίδων σε 17 επαρχίες.

Αναφορές μόνο για υλικές ζημιές

Οι αρχές ανέφεραν υλικές ζημιές λόγω της καταιγίδας. Ο υπεύθυνος της Πολιτικής Προστασίας, Mauricio Olviera, επιβεβαίωσε ότι, παρά τα προβλήματα, δεν καταγράφηκαν τραυματισμοί κατοίκων ούτε χρειάστηκε επέμβαση των σωστικών συνεργείων.

«Δεν παρατηρήθηκε τίποτα σημαντικό εκτός από προβλήματα με κολώνες και καλώδια ηλεκτροδότησης», δήλωσε ο Olviera στον τοπικό Τύπο.

Η καταιγίδα έπληξε και την πόλη Σαν Νικολάς ντε λος Αρόγιος, προκαλώντας ζημιές μεταξύ των οποίων την κατάρρευση μια πλατφόρμας λόγω των ανέμων.