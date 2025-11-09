Φιλιππίνες: Πλημμύρες και παλιρροϊκά κύματα προκάλεσε ο υπερτυφώνας Φουνγκ-γουόνγκ – Τουλάχιστον δύο νεκροί

Τεράστια είναι η καταστροφή στις Φιλιππίνες, που είναι αντιμέτωπες με τον υπερτυφώνα Φουνγκ-γουόνγκ, που πλήττει τα κεντρικά και ανατολικά τμήματα της χώρας.

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ περισσότεροι από ένα εκατομμύριο κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους.

MASSIVE waves and a tidal surge slammed into the coastal areas of Gigmoto, Catanduanes in the Philippines this morning. Super Typhoon Fung-Wong (UwanPH) has now made landfall in Dinalungan, Aurora. 📹 Dyves Turado pic.twitter.com/XEgqt5OiNV — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 9, 2025

Ο υπερτυφώνας, που έφερε στη νησιωτική χώρα ανέμους που πνέουν με ταχύτητες 185 χλμ/ώρα και έχουν ριπές έως και 230 χλμ/ώρα, προκάλεσε τεράστια παλιρροϊκά κύματα και πλημμύρες. Οι περιοχές που επλήγησαν περισσότερο είναι οι Γκιγκμότο και Καταντουάνες.

Εξαιτίας των ανέμων και των βροχοπτώσεων έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση σε μεγάλες περιοχές της επαρχίας Μπικόλ. Ο στρατός έχει ανακατευθύνει περίπου 2.000 στρατιώτες από την εκπαίδευση πεδίου για να επικεντρωθούν στην ανθρωπιστική βοήθεια και την αντιμετώπιση καταστροφών.

This is ominous. You literally cannot see the Philippines from space anymore. The clouds of Typhoon Fung-wong (UwanPH) have almost cloaked the entire archipelago. pic.twitter.com/YztlZIC4G8 — Backpirch Weather (@BackpirchCrew) November 9, 2025

«Καταστροφική καταιγίδα»

Οι αρχές καλούν τους κατοίκους να συμμορφώνονται με τις εντολές εκκένωσης των περιοχών τους, καθώς από το μεσημέρι της Κυριακής (ώρα Ελλάδας) η επαρχία Αουρόρα στη Λουζόν βρίσκεται στο μάτι του υπερτυφώνα. Η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας μιλά για «υψηλό κίνδυνο λόγω απειλητικής για τη ζωή και καταστροφικής καταιγίδας».

Για λόγους ασφαλείας, η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας έκλεισε πολλά αεροδρόμια, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Αεροδρομίου Μπικόλ και του Σάνγκλι στη Μητροπολιτική Μανίλα.

Ο υπερτυφώνας Φουνγκ-γουόνγκ είναι η 21η καταιγίδα φέτος που πλήττει τις Φιλιππίνες, που συνήθως αντιμετωπίζουν περίπου 20 τυφώνες ετησίως. Το πλήγμα του αναμένεται να είναι μεγάλο, καθώς η χώρα ακόμη δεν έχει αντιμετωπίσει τις καταστροφές από τον τυφώνα Kalmaegi, ο οποίος σκότωσε 224 ανθρώπους στις Φιλιππίνες και πέντε στο Βιετνάμ.

❗🌀🇵🇭 – Super Typhoon Uwan (international name: Fung-wong) is barreling toward the coast of Luzon in the Philippines, with landfall expected this evening. Packing sustained winds of up to 115 mph, the storm has already prompted the evacuation of nearly a million people… pic.twitter.com/VonvKmbUUg — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) November 9, 2025

Ο υπερτυφώνας αναμένεται να κατευθυνθεί βορειοδυτικά από τη Δευτέρα και στη συνέχεια βόρεια μέχρι την Τρίτη, παραμένοντας σε ένταση τυφώνα, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία. Μέχρι την Τετάρτη, προβλέπεται να κινηθεί προς το Στενό της Ταϊβάν, εξασθενώντας πριν από την άφιξη στη δυτική Ταϊβάν την Πέμπτη. Στη συνέχεια, προβλέπεται να χάσει γρήγορα την έντασή του πριν αναδυθεί πάνω από τα νερά των νησιών Ryukyu ως ένα αδύναμο τροπικό σύστημα.