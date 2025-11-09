Οι Φιλιππίνες εκκένωσαν περισσότερους από 100.000 κατοίκους στις ανατολικές και βόρειες περιοχές της χώρας, καθώς ο τυφώνας Φουνγκ Γουόνγκ εντάθηκε την Κυριακή σε σούπερ τυφώνα πριν από την αναμενόμενη άφιξή του αργότερα την ίδια μέρα, απειλώντας να προκαλέσει καταρρακτώδεις βροχές, καταστροφικούς ανέμους και καταιγίδες.

Σε συναγερμό καταιγίδας έχουν μπει σε μεγάλα τμήματα των Φιλιππίνων, με το επίπεδο 5, την υψηλότερη προειδοποίηση, να αφορά το νοτιοανατολικό Λουζόν, συμπεριλαμβανομένων των Καταντουάνες και των παράκτιων περιοχών των Βόρειων και Νότιων Καμαρίνων, ενώ η Μητροπολιτική Μανίλα και οι γύρω περιοχές βρίσκονται στο επίπεδο 3, σύμφωνα με το Reuters.

WATCH: Gusty winds and strong waves along Imelda Boulevard in Virac, Catanduanes on Sunday (Nov. 9, 2025) morning, as Super Typhoon #UwanPH (international name Fung-wong) approaches the province. Catanduanes is now under Signal No. 5 | Video courtesy of Edson Casarino pic.twitter.com/3i80df1Cob — Philippine News Agency (@pnagovph) November 9, 2025

Με ανέμους που φτάνουν τα 185 χλμ/ώρα και ριπές έως και 230 χλμ/ώρα, ο σούπερ τυφώνας Φούνγκ Γουόνγκ, γνωστός τοπικά ως Ουγουάν, προβλέπεται να φτάσει στην επαρχία Ορόρα στο κεντρικό Λουζόν το νωρίτερο την Κυριακή το βράδυ. Σε ορισμένες περιοχές των Ανατολικών Βισάγιας έχουν ήδη σημειωθεί διακοπές ρεύματος.

Ορισμένες εικόνες που μοιράστηκε η Φιλιππινέζικη Ακτοφυλακή στις Νότιες Καμαρίνες (σ.σ. Καμαρίνας Σουρ) έδειχναν τους εκτοπισμένους να μεταφέρουν τσάντες και προσωπικά αντικείμενα καθώς μεταφέρονταν από μακριά, στενά επιβατικά σκάφη σε φορτηγά που τους περίμεναν κατά τη διάρκεια προληπτικών επιχειρήσεων εκκένωσης.

O τρομακτικός σούπερ τυφώνας Φουνγκ Γουόνγκ «αγγίζει» τις Φιλιππίνες

Εκατοντάδες ακυρώσεις πτήσεων – Δεύτερος τυφώνας σε λίγες ημέρες για τις Φιλιππίνες

Σύμφωνα με την αρχή πολιτικής αεροπορίας, έχουν ακυρωθεί περισσότερες από 300 πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού.

Ένα βίντεο που μοιράστηκε το ABS-CBN News στο X έδειχνε τις καταιγιστικές συνθήκες στην επαρχία καταντουάνες, με συννεφιασμένο ουρανό, κλαδιά δέντρων να ταλαντεύονται βίαια στον άνεμο και έντονη βροχή να πέφτει και να χτυπά την περιοχή, με την έντασή της να είναι ακουστή.

Barangay Gogon, Virac, Catanduanes is submerged in floods on Sunday (Nov. 9, 2025), as Super Typhoon #UwanPH (international name Fung-wong) batters the province while moving closer toward the landmass of Luzon. | Photos courtesy of Jossa Floranza#IntegratedStateMedia#ISM… pic.twitter.com/kY0mXd7kgk — Philippine News Agency (@pnagovph) November 9, 2025

Ο Φουνγκ Γουόνγκ πλησίασε τις Φιλιππίνες λίγες μόνο ημέρες μετά την καταστροφή που προκάλεσε ο τυφώνας Καλμαέγκι, ο οποίος σκότωσε 204 άτομα και άφησε πίσω του ένα μονοπάτι καταστροφής πριν χτυπήσει το Βιετνάμ, όπου στοίχισε τη ζωή σε πέντε ακόμη άτομα και κατέστρεψε παράκτιες κοινότητες.

Στο ψαροχώρι Βουνγκ Τσέο στο κεντρικό Βιετνάμ, το Σάββατο παρατηρήθηκαν αλιευτικά σκάφη στοιβαγμένα ως ναυάγια κατά μήκος του κεντρικού δρόμου, όπου εκατοντάδες καλλιέργειες αστακών είχαν παρασυρθεί ή καταστραφεί.