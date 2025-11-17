«Μιλήστε τώρα γιατί αν πάτε στη Μπουμπουλίνας δεν σας βλέπω καλά»: Τα ντοκιμαντέρ που κρατάνε την αλήθεια του Πολυτεχνείου ζωντανή

Είναι ξημερώματα της 17ης Νοεμβρίου, κι ενώ οι διαπραγματεύσεις μεταξύ φοιτητών και Αρχών συνεχίζονται, ένα τανκ της χούντας θα γκρεμίσει τη πύλη του Πολυτεχνείου, σκορπώντας τον τρόμο στους δεκάδες που βρίσκονται πάνω της και βάζοντας τέλος στην κατάληψη που κρατούσε τρεις μέρες, βγάζοντας στους δρόμους χιλιάδες αθηναίους.

Οι επόμενες ώρες είναι ακόμα πιο δύσκολες και σκληρές, με ανελέητα κυνηγητά και πυροβολισμούς στους γύρω δρόμους της Σχολής. Η εξέγερση του Πολυτεχνείου θα ολοκληρωθεί αφήνοντας πίσω του νεκρούς, τραυματίες και ένα αποφασισμένο πλήθος, που διψούσε για το τέλος της δικτατορίας.

Από τότε μετράμε 52 χρόνια και η εξέγερση του Πολυτεχνείου έχει περάσει από τα 40 κύματα μέσα αυτές τις δεκαετίες. Κάποιοι έστησαν καριέρες πάνω σε αυτή, άλλοι την εκμεταλλεύτηκαν πολιτικά και οικονομικά, ορισμένοι την αμφισβήτησαν – αυτή και τους νεκρούς της, για πολλούς μαθητές σήμερα δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια μέρα χωρίς σχολείο.

Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η κατάληψη του Πολυτεχνείου ήταν ένας αυθόρμητος αγώνας κατά της καταπίεσης και υπέρ της ελευθερίας. Εκατοντάδες άφησαν την ασφάλεια του σπιτιού τους και έβαλαν το σώμα τους στην κυριολεξία μπροστά στη χούντα, ζητώντας τα αυτονόητα – πράγματα που χωρίς κόπο απολαμβάνουμε όλοι σήμερα. Και όταν το ξεχνάμε αυτό, ευτυχώς υπάρχουν τα ντοκιμαντέρ που κατέγραψαν χωρίς φίλτρο τις μέρες εκείνες του ΄73. Που μάζεψαν μαρτυρίες φοιτητών και καθημερινών πολιτών, ανταποκρίσεις ξένων δημοσιογράφων και ανθρώπων που βασανίστηκαν.

«Οι άνθρωποι που γυρίζουν ντοκιμαντέρ πρέπει να προστατεύονται. Πως αλλιώς ο κόσμος θα μάθει την αλήθεια;» είχε πει κάποτε ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, θέλοντας να δείξει τη σημασία που κρύβουν αυτά τα φιλμ. Ή αν θέλουμε να προτιμήσουμε τα λόγια και την αγαπημένη υπερβολή του Άλφρεντ Χίτσκοκ «στις ταινίες ο σκηνοθέτης είναι Θεός. Στα ντοκιμαντέρ σκηνοθέτης είναι ο Θεός».

Αυτά τα ντοκιμαντέρ θα μας θυμίζουν πάντα την αλήθεια και τη σημασία της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Το Χρονικό της Δικτατορίας 1967-1974

Μπορούν να χωρέσουν τα επτά χρόνια της χούντας μέσα σε περίπου 37 λεπτά ενός φιλμ; Από την ώρα που από πίσω βρίσκεται ο Παντελής Βούλγαρης όλα μπορούν να συμβούν. Ένας από τους κορυφαίους έλληνες σκηνοθέτες καταφέρνει στο Χρονικό της Δικτατορίας να αποτυπώσει στιγμές από την αρχή μέχρι το τέλος της χούντας – από τις γιορτές υπερπαραγωγή του καθεστώτος μέχρι τις μαζικές πορείες στο κέντρο της Αθήνας. Υλικό που κατάφερε να γλιτώσει από την λογοκρισία της δικτατορίας.

Μαρτυρίες

Ο Νίκος Καβουκίδης έχει γίνει γνωστός ως ένας από τους σημαντικότερους διευθυντές φωτογραφίες – ωστόσο στις Μαρτυρίες παρουσιάζει μια άλλη δημιουργική πλευρά του. Έχοντας περάσει σημαντικό χρόνο μέσα στις αίθουσες και τα κάγκελα του Πολυτεχνείου, «έχτισε» ένα ντοκιμαντέρ που καταγράφει τα γεγονότα που συνέβησαν εκείνες τις μέρες, φτάνοντας μέχρι τον Αύγουστο του 1975 – γεγονότα που σημάδεψαν την Ελλάδα πριν και μετά την δικτατορία, «φωτογραφίζοντας» την πολιτική και κοινωνική ζωή στη χώρα.

Ημέρες Πολυτεχνείου με τον φακό των ελλήνων και ξένων οπερατέρ

Ένα ντοκμαντέρ του Δημήτρη Παπαναγιώτου με αφορμή τα πέντε χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Ένα φιλμ που συγκεντρώνει υλικό και μαρτυρίες από έλληνες και ξένους δημοσιογράφους και κινηματογραφιστές που κάλυψαν και κατέγραψαν τα γεγονότα του Νοεμβρίου του 1973. Η εισβολή του τανκ, το κυνήγει στους δρόμους, η λογοκρισία της δικτατορίας.

Τα Κορίτσια της Βροχής

Με Τα Κορίτσια της Βροχής, η Αλίντρα Δημητρίου ολοκλήρωσε την τριλογία της για τις γυναίκες που πρωταγωνίστηκαν στους πολιτικούς αγώνες του 20ου αιώνα. Αυτό το ντοκιμαντέρ βάζει στο επικεντρό του εκείνες που συνελήφθησαν, φυλακίστηκαν και βασανίστηκαν κατά τη διάρκεια της χούντας. Πενήντα γυναίκες εξομολογούνται μπροστά στην κάμερα τις ιστορίες τους, με τς μαρτυρίες τους να σοκάρουν και να συγκινούν.

Εμείς – όχι εγώ

Μέσα από μαρτυρίες και αρχειακό υλικό, το ντοκιμαντέρ του Σταύρου Στάγκου ανασυνθέτει τα γεγονότα της εποχής, εστιάζοντας στην εμπειρία των απλών ανθρώπων και τη συλλογική τους δράση. Το Εμείς – όχι εγώ ακολουθεί τη διαδρομή που οδήγησε στην εξέγερση, παρουσιάζει τα γεγονότα που σημάδεψαν τον Νοέμβριο του 1973, αλλά και πως το έζησαν οι άγνωστοι πρωταγωνιστές του – άνθρωποι που πήραν την απόφαση να συμμετέχουν ο καθένας με τον δικό του τρόπο.