Ο Ντόντσιτς στα… παπούτσια του Τζόρνταν: Ο «Λούκα Μάτζικ» διαλύει όλα τα ρεκόρ στο NBA (vid, pics)

Κάποια στιγμή τα λόγια που απαιτούνται για να περιγραφούν τα επιτεύγματα ενός αθλητή, στερεύουν. Η περίπτωση του Λούκα Ντόντσιτς είναι μια από τις πιο χαρακτηριστικές αυτής της κατηγορίας! Ο Σλοβένος σούπερσταρ πραγματοποίησε μια ακόμη παγκόσμια παράσταση στη νίκη των Λος Άντζελες Λέικερς επί των Ιντιάνα Πέισερς (137-130), πέτυχε 43 πόντους σε 37 λεπτά (σ.σ. είχε επίσης 7 ασίστ και 6 ριμπάουντ) οδηγώντας την ομάδα του σε ένα ακόμη «W».

Έτσι, έβαλε (ξανά) το όνομά του δίπλα σε αυτό του Μάικλ Τζόρνταν, αποδεικνύοντας και πάνω στο παρκέ ότι η εμπορική του συμφωνία με την Jordan Brand δεν θα μπορούσε να είναι πιο… ταιριαστή, αφού αυτή την εποχή δείχνει πως είναι ο πλέον κατάλληλος… εκπρόσωπος του ονόματος του MJ στο παγκόσμιο μπάσκετ.

Ο Ντόντσιτς ισοφάρισε επίδοση του Τζόρνταν προ 40 ετών

Ο 27χρονος γκαρντ που από το ξεκίνημα της σεζόν είχε δείξει τις άγριες διαθέσεις του, ξεκινώντας να σπάει ρεκόρ και να κυνηγάει μυθικά επιτεύγματα του παρελθόντος, έφτασε σε ένα ακόμη τέτοιο. Με τους 43 πόντους που πέτυχε, έγινε ο πρώτος παίκτης μετά τον Μάικλ Τζόρνταν και το 1986 που διατηρεί μέσο όρο σκοραρίσματος άνω των 40 πόντων σε διάστημα έξι αγώνων εκτός έδρας.

Luka in his last 6 road games: Tonight at IND: 43 PTS

Mar. 23 at DET: 32 PTS

Mar. 21 at ORL: 33 PTS

Mar. 19 at MIA: 60 PTS

Mar. 18 at HOU: 40 PTS

Mar. 16 at HOU: 36 PTS He becomes the first player since Michael Jordan in 1986 to average 40 PTS over a six-game span on the road… https://t.co/AoBSZ5LTbs pic.twitter.com/vGMrA7tlsX — NBA (@NBA) March 26, 2026

Κόντρα στους Πέισερς τα ξημερώματα της Παρασκευής, πέτυχε 43. Στις 23/3 έβαλε 32 στο Ντιτρόιτ, 33 στο Ορλάντο στις 21/3, 60 στο Μαϊάμι στις 19/3, 40 στο Χιούστον στις 18/3 και 36 ξανά στο Χιούστον στις 16/3.

CRAZY—Luka Doncic is the first player to average 40 Points over a 6-game span, all on the road, since Michael Jordan in 1986. 🤯🔥 Luka is SPECIAL. (via @ESPNInsights) pic.twitter.com/apatpYxFhB — Hoop Central (@TheHoopCentral) March 26, 2026

Τι +30, τι +40 τι… 60: Ρεκόρ, ρεκόρ και ξανά ρεκόρ

Παράλληλα όμως, μετράει και 11 σερί αγώνες με πάνω από 30 πόντους και μέσο όρο… σχεδόν 40 (39,5), οδηγώντας τους Λέικερς σε ρεκόρ 10-1 σε αυτό το διάστημα και συνολικά φέτος σε 47-26 και την 3η θέση της Δυτικής Περιφέρειας.

LUKA DONCIC HAS BEEN ON A TEAR THE PAST 11 GAMES 🤯 39.5 PPG. MOVING LIKE ‘06 KOBE 💰 pic.twitter.com/gpxn1v9VoL — SportsCenter (@SportsCenter) March 26, 2026

Ως προς τις… 40άρες του Σλοβένου, διανύοντας την 10η του σεζόν στο NBA και χωρίς να έχει κλείσει ακόμη τα 28 του, έχει ήδη φτάσει τις 60! Εξήντα ματς με πάνω από 40 πόντους στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου πριν γίνει 28, απολογισμός που τον φέρνει στην 4η θέση της σχετικής ιστορικής λίστας πίσω από τους απόλυτους θρύλους του σκοραρίσματος. Οι άλλοι τρεις με πάνω από 60 ματς 40 πόντων πριν τα 28α γενέθλιά τους είναι οι Κόμπι Μπράιαντ (67), Μάικλ Τζόρνταν (103) και Γουίλτ Τσάμπερλεϊν (214).

Most career 40+ point games before turning 28 years old: 1. Wilt Chamberlain (214)

2. Michael Jordan (103)

3. Kobe Bryant (67)

4. Luka Doncic (60) We’re witnessing one of the greatest offensive players of ALL TIME 😤 pic.twitter.com/BvksDSD1uz — FanDuel Sportsbook (@FDSportsbook) March 26, 2026

Τέλος, οι συνολικές επιδόσεις του στο σκοράρισμα στο NBA, τον έχουν βάλει και σε ένα ακόμη πολύ κλειστό κλαμπ. Ο «Λούκα Μάτζικ» είναι ο ένας από τους τρεις παίκτες στην Ιστορία του «μαγικού κόσμου» που στη συνολική καριέρα του στο NBA έχει διατηρήσει μέσο όρο άνω των 29 πόντων!

Only three players in NBA history have averaged over 29+ PPG throughout their careers: Luka Doncic

Michael Jordan

Wilt Chamberlain pic.twitter.com/D5ekvxwjso — Polymarket Hoops (@PolymarketHoops) March 26, 2026

Έχει 29,2 και οι μοναδικοί άλλοι με αντίστοιχα νούμερα (+29) είναι οι Μάικλ Τζόρνταν και Γουίλτ Τσάμπερλεϊν.