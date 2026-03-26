Ο Ντόντσιτς στα… παπούτσια του Τζόρνταν: Ο «Λούκα Μάτζικ» διαλύει όλα τα ρεκόρ στο NBA (vid, pics)
Μπάσκετ 26 Μαρτίου 2026, 10:40

Ο Ντόντσιτς στα… παπούτσια του Τζόρνταν: Ο «Λούκα Μάτζικ» διαλύει όλα τα ρεκόρ στο NBA (vid, pics)

Ο Λούκα Ντόντσιτς δεν φτιάχνει απλά τον δικό του μύθο στο NBA, αλλά με όσα πετυχαίνει έχει βαλθεί να καταρρίψει και τα μυθικά ρεκόρ των απόλυτων θρύλων του αμερικανικού μπάσκετ.

Κάποια στιγμή τα λόγια που απαιτούνται για να περιγραφούν τα επιτεύγματα ενός αθλητή, στερεύουν. Η περίπτωση του Λούκα Ντόντσιτς είναι μια από τις πιο χαρακτηριστικές αυτής της κατηγορίας! Ο Σλοβένος σούπερσταρ πραγματοποίησε μια ακόμη παγκόσμια παράσταση στη νίκη των Λος Άντζελες Λέικερς επί των Ιντιάνα Πέισερς (137-130), πέτυχε 43 πόντους σε 37 λεπτά (σ.σ. είχε επίσης 7 ασίστ και 6 ριμπάουντ) οδηγώντας την ομάδα του σε ένα ακόμη «W».

Έτσι, έβαλε (ξανά) το όνομά του δίπλα σε αυτό του Μάικλ Τζόρνταν, αποδεικνύοντας και πάνω στο παρκέ ότι η εμπορική του συμφωνία με την Jordan Brand δεν θα μπορούσε να είναι πιο… ταιριαστή, αφού αυτή την εποχή δείχνει πως είναι ο πλέον κατάλληλος… εκπρόσωπος του ονόματος του MJ στο παγκόσμιο μπάσκετ.

Ο Ντόντσιτς ισοφάρισε επίδοση του Τζόρνταν προ 40 ετών

Ο 27χρονος γκαρντ που από το ξεκίνημα της σεζόν είχε δείξει τις άγριες διαθέσεις του, ξεκινώντας να σπάει ρεκόρ και να κυνηγάει μυθικά επιτεύγματα του παρελθόντος, έφτασε σε ένα ακόμη τέτοιο. Με τους 43 πόντους που πέτυχε, έγινε ο πρώτος παίκτης μετά τον Μάικλ Τζόρνταν και το 1986 που διατηρεί μέσο όρο σκοραρίσματος άνω των 40 πόντων σε διάστημα έξι αγώνων εκτός έδρας.

Κόντρα στους Πέισερς τα ξημερώματα της Παρασκευής, πέτυχε 43. Στις 23/3 έβαλε 32 στο Ντιτρόιτ, 33 στο Ορλάντο στις 21/3, 60 στο Μαϊάμι στις 19/3, 40 στο Χιούστον στις 18/3 και 36 ξανά στο Χιούστον στις 16/3.

Τι +30, τι +40 τι… 60: Ρεκόρ, ρεκόρ και ξανά ρεκόρ

Παράλληλα όμως, μετράει και 11 σερί αγώνες με πάνω από 30 πόντους και μέσο όρο… σχεδόν 40 (39,5), οδηγώντας τους Λέικερς σε ρεκόρ 10-1 σε αυτό το διάστημα και συνολικά φέτος σε 47-26 και την 3η θέση της Δυτικής Περιφέρειας.

Ως προς τις… 40άρες του Σλοβένου, διανύοντας την 10η του σεζόν στο NBA και χωρίς να έχει κλείσει ακόμη τα 28 του, έχει ήδη φτάσει τις 60! Εξήντα ματς με πάνω από 40 πόντους στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου πριν γίνει 28, απολογισμός που τον φέρνει στην 4η θέση της σχετικής ιστορικής λίστας πίσω από τους απόλυτους θρύλους του σκοραρίσματος. Οι άλλοι τρεις με πάνω από 60 ματς 40 πόντων πριν τα 28α γενέθλιά τους είναι οι Κόμπι Μπράιαντ (67), Μάικλ Τζόρνταν (103) και Γουίλτ Τσάμπερλεϊν (214).

Τέλος, οι συνολικές επιδόσεις του στο σκοράρισμα στο NBA, τον έχουν βάλει και σε ένα ακόμη πολύ κλειστό κλαμπ. Ο «Λούκα Μάτζικ» είναι ο ένας από τους τρεις παίκτες στην Ιστορία του «μαγικού κόσμου» που στη συνολική καριέρα του στο NBA έχει διατηρήσει μέσο όρο άνω των 29 πόντων!

Έχει 29,2 και οι μοναδικοί άλλοι με αντίστοιχα νούμερα (+29) είναι οι Μάικλ Τζόρνταν και Γουίλτ Τσάμπερλεϊν.

Κατώτατος μισθός: Αυξάνεται στα 920 ευρώ – Τι ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης

Το Ιράν λέει ότι επιτέθηκε σε πυρηνική υποδομή του Ισραήλ

Euroleague 26.03.26

Ο Ολυμπιακός στη μάχη της τετράδας: Τι χρειάζεται ως το φινάλε της κανονικής διάρκειας της Euroleague

Στα χέρια του κρατάει ο Ολυμπιακός την παραμονή στην πρώτη τετράδα και το πλεονέκτημα έδρας στα play-off της Euroleague - Τι ισχύει με τις ισοβαθμίες και τι χρειάζονται οι «ερυθρόλευκοι» στις τελευταίες αγωνιστικές.

Μετά τον Μέσι, ο… Γκριεζμάν: Έγινε ο δεύτερος πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στο MLS
Ποδόσφαιρο 26.03.26

Μετά τον Μέσι, ο… Γκριεζμάν: Έγινε ο δεύτερος πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στο MLS

Ο Μέσι εξακολουθεί να παραμένει ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στην ιστορία του MLS και στη σχετική λίστα ακολουθεί ο νεοφερμένος στο αμερικανικό πρωτάθλημα, Αντουάν Γκριεζμάν.

Οι τρεις μνηστήρες για τον Ολίσε, η κλειστή πόρτα της Μπάγερν και το κλειδί των 200 εκατ. ευρώ
Ποδόσφαιρο 26.03.26

Οι τρεις μνηστήρες για τον Ολίσε, η κλειστή πόρτα της Μπάγερν και το κλειδί των 200 εκατ. ευρώ

Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Σίτι και Ρεάλ Μαδρίτης έχουν στην λίστα τους τον Μίκαελ Ολίσε, τι δηλώνουν από την Μπάγερν Μονάχου, πόσο θα κοστίσει πιθανή μεταγραφή του

Ο Ρεμίρο καλοβλέπει την Μπαρτσελόνα: «Μπάρτσα; Ποτέ δεν ξέρεις»!
Ποδόσφαιρο 25.03.26

Ο Ρεμίρο καλοβλέπει την Μπαρτσελόνα: «Μπάρτσα; Ποτέ δεν ξέρεις»!

Ο τερματοφύλακας της Ρεάλ Σοσιεδάδ Αλεξ Ρεμίρο απάντησε στη φημολογία της μετακόμισής του στο «Καμπ Νου». Μίλησε και για τη σχέση του με τον Χοάν Γκαρθία, ο οποίος τον χαρακτήρισε «γάτα»

inStream - Ροή Ειδήσεων
Νέα Αριστερά: Καταρρέει η συγκάλυψη Μητσοτάκη για τις υποκλοπές – Η κυβέρνηση δεν έχει πλέον άλλοθι
Σκάνδαλο Predator 26.03.26

Νέα Αριστερά: Καταρρέει η συγκάλυψη Μητσοτάκη για τις υποκλοπές – Η κυβέρνηση δεν έχει πλέον άλλοθι

«Οι νέες δηλώσεις Ντίλιαν δεν αφήνουν κανένα περιθώριο στην κυβέρνηση από το να παραδεχτεί τον σκοτεινό ρόλο της στο σκάνδαλο των υποκλοπών», υπογραμμίζει η Νέα Αριστερά

Ιράν: Νεκρός ο διοικητής του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, σύμφωνα με τον ισραηλινό υπ. Άμυνας
Πόλεμος στο Ιράν 26.03.26 Upd: 12:48

Νεκρός ο διοικητής του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, σύμφωνα με τον ισραηλινό υπ. Άμυνας

Ο Αλί Ρεζά Τανγκσίρι φέρεται να έχασε τη ζωή του σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο Ιράν, στο πλαίσιο στοχευμένου χτυπήματος - Δεν έχουν επιβεβαιώσει την είδηση οι Φρουροί της Επανάστασης

Το πληθωριστικό θηρίο βρυχάται σε όλο τον κόσμο – Πού μπορεί να φτάσει εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν
The Economist 26.03.26

Το πληθωριστικό θηρίο βρυχάται σε όλο τον κόσμο – Πού μπορεί να φτάσει εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν

Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν ξύπνησε στις οικονομίες μνήμες πανδημίας και του ενεργειακού σοκ από τη σύρραξή στην Ουκρανία. Ο πληθωρισμός επανέρχεται δριμύτερος, λίγο αφότου οι χώρες πίστευαν ότι τον δαμάζουν.

Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της σειράς «Χάρι Πότερ» – Δείτε το βίντεο
Χόγκουαρτς 26.03.26

Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της σειράς «Χάρι Πότερ» – Δείτε το βίντεο

Η νέα τηλεοπτική σειρά βασίζεται στα επτά βιβλία της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ με την πρώτη σεζόν, που αποτελείται από οκτώ επεισόδια, να έχει τίτλο «Ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος».

Μόλις 40 ευρώ η αύξηση στον κατώτατο μισθό – Σταγόνα στον ωκεανό απέναντι στο τσουνάμι ακρίβειας
Υπουργικό 26.03.26

Μόλις 40 ευρώ η αύξηση στον κατώτατο μισθό – Σταγόνα στον ωκεανό απέναντι στο τσουνάμι ακρίβειας

Ο κατώτατος μισθός αυξάνεται από τα 880 μεικτά στα 920 ευρώ, μόλις δηλαδή κατά 40 ευρώ μία αύξηση που σε καμία περίπτωση δεν αντιμετωπίζει το τσουνάμι ακρίβειας

Στην αυλή του Μαξίμου οι υποκλοπές, «δείχνει» ξανά την κυβέρνηση ο Ντίλιαν – Τα αναπάντητα ερωτήματα
Σκάνδαλο Predator 26.03.26

Στην αυλή του Μαξίμου οι υποκλοπές, «δείχνει» ξανά την κυβέρνηση ο Ντίλιαν – Τα αναπάντητα ερωτήματα

Ο ιδρυτής της Intellexa έβαλε φωτιές στην κυβέρνηση για το σκάνδαλο των υποκλοπών με τη νέα δήλωσή του και απειλεί με αποκαλύψεις. Η αντιπολίτευση επιτίθεται στην κυβέρνηση, θέτοντας προ των ευθυνών τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη

Το Ιράν δεν μπορεί να «κερδίσει» τον πόλεμο – Μπορεί όμως να αναγκάσει τις ΗΠΑ να υποχωρήσουν με 4 τακτικές
Μέση Ανατολή 26.03.26

Το Ιράν δεν μπορεί να «κερδίσει» τον πόλεμο – Μπορεί όμως να αναγκάσει τις ΗΠΑ να υποχωρήσουν με 4 τακτικές

Η Ιστορία δείχνει ότι οι ΗΠΑ δεν κερδίζουν πολέμους εναντίον ομάδων που χρησιμοποιούν αντάρτικες τακτικές - Το Ιράν, το γνωρίζει αυτό και το αξιοποιεί

Το ζεϊμπέκικο που χόρεψε νεαρός στο Σύνταγμα μετά την παρέλαση έγινε viral
25η Μαρτίου 26.03.26

Το ζεϊμπέκικο που χόρεψε νεαρός στο Σύνταγμα μετά την παρέλαση έγινε viral

Όλα τα βλέμματα τράβηξε ο νεαρός Μάνθος από την ομάδα που χόρεψε ζεϊμπέκικο και χασάπικο στο Σύνταγμα μετά την παρέλαση, με το βίντεο να γίνεται γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία
Η διαδικασία 26.03.26

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για εισαγωγή σε Πρότυπα και Πειραματικά για το σχολικό έτος 2026 - 2027 έως το μεσημέρι της Δευτέρας 30 Μαρτίου 2026

Χάρης Δούκας: «Βασικός στόχος του ΠΑΣΟΚ να φύγει η ΝΔ – Καμία συγκυβέρνηση με τη ΝΔ των υποκλοπών»
Πολιτική Γραμματεία 26.03.26

Χάρης Δούκας: «Βασικός στόχος του ΠΑΣΟΚ να φύγει η ΝΔ – Καμία συγκυβέρνηση με τη ΝΔ των υποκλοπών»

Ο Χάρης Δούκας τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να ανατρέψει τα τρέχοντα ποσοστά και να επιτύχει τη νίκη, ενώ απέρριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο αμφισβήτησης του προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

