Βορίζια: Απολογείται ο 23χρονος για τη βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων – «Το παιδί μου είναι αθώο», λέει η μητέρα του

Την ώρα που ο 23χρονος ανιψιός του Φανούρη Καργάκη βρισκόταν στο γραφείο της ανακρίτριας για να απολογηθεί για την τοποθέτηση βόμβας, η μητέρα του ξέσπασε μπροστά στις κάμερες και στους δημοσιογράφους.

«Το παιδί μου είναι αθώο. Όποιος κι αν περνούσε από το δρόμο θα έβρισκε τον μπελά του. Ρωτήστε όλο τον κόσμο που το ξέρει. Περιμένουμε από την δικαιοσύνη να κάνει καλά τη δουλειά της, της έχουμε εμπιστοσύνη».

Η απολογία του ξεκίνησε λίγο μετά τις 11 το πρωί όταν μεταφέρθηκε από τα κρατητήρια στο Δικαστικό Μέγαρο

Έξω από την αίθουσα της ανακρίτριας, σύμφωνα με το patris.gr, εκτός από τη μητέρα του βρίσκονταν οι αδελφές του και φίλοι του 23χρονου νεαρού άνδρα το αυτοκίνητο του οποίου κατέγραψε οι κάμερες ασφαλείας λίγα λεπτά πριν την έκρηξη έξω το σπίτι των Φραγκιαδάκηδων.

Ο ίδιος ο 23χρονος αρνείται τις κατηγορίες και δηλώνει στο απολογητικό του υπόμνημα ότι δεν έχει καμία σχέση με τον εκρηκτικό μηχανισμό.

Η απολογία του ξεκίνησε λίγο μετά τις 11 το πρωί όταν μεταφέρθηκε από τα κρατητήρια στο Δικαστικό Μέγαρο. Φορώντας κουκούλα και με σκυμμένο το κεφάλι μπήκε στο γραφείο της ανακρίτριας για να πει όσα γνωρίζει.

Ο 23χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για έκρηξη από κοινού, κατασκευή πυρομαχικών από κοινού και διακεκριμένη περίπτωση φθοράς ξένης ιδιοκτησίας με εκρηκτικές ύλες από κοινού, στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη που αποτέλεσε το έναυσμα για την αιματηρή συμπλοκή των δυο οικογενειών στα Βορίζια, με τις αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για τον ηθικό αυτουργό και τον κατασκευαστή.

Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. εκτιμούν ότι μπορεί ο 23χρονος να τοποθέτησε τη βόμβα, με τις κινήσεις του να έχουν καταγραφεί από κάμερα κλειστού κυκλώματος, ωστόσο δεν έχει ούτε τη δύναμη για να αποφασίσει μόνος του κάτι τέτοιο αλλά ούτε και τις γνώσεις για την κατασκευή της.

Εξετάζουν δε με πολύ προσοχή τις κλήσεις που έγιναν από και προς το κινητό του 23χρονου αλλά και συγγενικών του προσώπων.

Ο 23χρονος θα κληθεί να δώσει απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα να και σύμφωνα με πληροφορίες αρνείται όλες τις κατηγορίες και τονίζει ότι δεν έχει καμία ανάμειξη με τη βόμβα.