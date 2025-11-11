Καταστροφές στην Τεγέα από την χαλαζόπτωση-Να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης θέλει ο Δήμαρχος

«Από τον Άγιο Βασίλη μέχρι το Μαψό, από την Κλένια μέχρι το Στεφάνι κι από το Χιλιομόδι ως το Σπαθοβούνι, οι αγρότες της Τενέας μετρούν πληγές» αναφέρει η ανάρτηση του δημάρχου Κορινθίων, Νίκου Σταυρέλη ο οποίος συνεχίζοντας κάνει έναν απολογισμό των συνεπειών του φαινομένου γράφοντας:

«Τριάντα, μόλις, λεπτά ήταν αρκετά για να αφήσουν πίσω τους εικόνες καταστροφής, που δύσκολα περιγράφονται αν δεν τις δεις με τα ίδια σου τα μάτια. Χαλάζι ανελέητο, που δεν λυπήθηκε τίποτα: ούτε τις ελιές, ούτε τις βερικοκιές, ούτε τα ροδάκινα, ούτε τα κηπευτικά. Ό,τι καλλιεργήθηκε με κόπο επί ένα χρόνο, μέσα σε μισή ώρα διαλύθηκε.

Βρέθηκα σήμερα το μεσημέρι στις πληγείσες περιοχές και μίλησα με παραγωγούς που είδαν τον κόπο μιας ολόκληρης χρονιάς να χάνεται. Ο πρόεδρος του Αγίου Βασίλειου, ο Τάσος ο Βαρδάκας, μιλά για ολική καταστροφή και για τραγική κατάσταση. Η απόγνωσή τους είναι μεγάλη, αλλά μεγαλύτερη είναι η αποφασιστικότητά μας να σταθούμε δίπλα τους».

Ξεκινούν οι διαδικασίες στήριξης των αγροτών

Στην ίδια ανάρτηση ο Δήμαρχος αναφέρει ότι θα ζητήσει την κήρυξη της πληγείσας περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης: «Από αύριο κιόλας ξεκινάμε τις διαδικασίες για την αποζημίωση των αγροτών και θα εξετάσουμε κάθε δυνατό τρόπο στήριξης, ώστε να μπορέσουν να ξαναστήσουν τις περιουσίες και τη ζωή τους.

Παράλληλα θα ζητήσουμε την κήρυξη σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης της πληγείσας περιοχής. Θα είμαι κοντά τους, με όποιον τρόπο χρειαστεί και μου ζητηθεί».

*πηγή φωτογραφιών: https://www.facebook.com/niikosstavrelis