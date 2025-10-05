Αγριεύει σταδιακά από το βράδυ, ο καιρός, με βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις βοριάδες, πτώση της θερμοκρασίας και τοπικές χαλαζοπτώσεις, λόγω «Barbara», όπως προειδοποιούν μετεωρολόγοι.

Συγκεκριμένα ο Γιώργος Τσατραφύλλιας σε νέα προειδοποίησή του αναφέρει ότι «Βαρομετρικό χαμηλό με την κωδική ονομασία «BARBARA» φτάνει και στη χώρα μας από τον κόλπο της Γένοβας», ενώ σημειώνει ότι μέσα στην εβδομάδα η θερμοκρασία αναμένεται να πέσει έως 8 βαθμούς.

Σύμφωνα με τον ίδιο πάντως «Πρόκειται για μία κλασσική για την εποχή μεταβολή του καιρού η οποία θα σαρώσει τη χώρα μας από τα δυτικά στα ανατολικά και είναι περισσότερο ευεργετική παρά επικίνδυνη!».

Σε ποιες περιοχές απαιτείται προσοχή

Ο κ. Τσατραφύλλιας αναφέρει επίσης ότι «οι περιοχές που θα δεχτούν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής και θέλουν ιδιαίτερη προσοχή είναι :

Τη Δευτέρα : η δυτική Ελλάδα, τα Χανιά, η Μακεδονία, η Θράκη και τα νησιά του βορείου Αιγαίου. Λίγες βροχές το πρωί και την Αττική.

Την Τρίτη : Θράκη, νησιά βορείου και ανατολικού Αιγαίου, βόρειες Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Λίγες βροχές το μεσημέρι και στην Αττική.

Η θερμοκρασία θα πέσει μέχρι την Τετάρτη μέχρι 8 βαθμούς. Το μεσημέρι θα βρεθεί κοντά στους 20 βαθμούς. Το κρύο θα είναι αισθητό νωρίς το πρωί και το βράδυ ιδιαίτερα στη βόρεια Ελλάδα όπου θα έχουμε μονοψήφιες τιμές.

Τη Δευτέρα και την Τρίτη οι βοριάδες στο Ιόνιο και οι δυτικοί άνεμοι στο νότιο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 μποφόρ.

Από την Τετάρτη και για αρκετές ημέρες δεν φαίνεται να μας επηρεάζει άλλο σύστημα με τη θερμοκρασία κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα!»

Κολυδάς – Καιρός: Επιδείνωση από το βράδυ

Για επιδείνωση του καιρού από το απόγευμα προς το βράδυ, κάνει λόγο και ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς.

«Από το απόγευμα προς το βράδυ ο καιρός από τα ΒΔ θα παρουσιάσει επιδείνωση με βροχές και καταιγίδες που τη Δευτέρα θα επηρεάσουν σχεδόν όλη τη χώρα.

Το χαμηλό που οι Ιταλοί το ονόμασαν #Barbara δεν θα μας επηρεάσει με τον ίδιο τρόπο όπως την Ιταλία, καθώς τα προβλεπόμενα ύψη βροχής δεν θα είναι πολύ υψηλά .

Το αν θα εκδοθεί έκτακτο δελτίο ή αν θα γίνει απλή προειδοποίηση μέσα στη γενική πρόγνωση του καιρού αφορά την αξιολόγηση της #ΕΜΥ και περιμένουμε τις μεσημεριανές προγνώσεις της για επίσημη ενημέρωσή μας», αναφέρει σε ανάρτησή του.