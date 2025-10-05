Το φαράγγι της Σαμαριάς στα Χανιά, θα είναι κλειστό για τους επισκέπτες την Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025 και από τις δύο εισόδους του, υπό τον φόβο κακοκαιρίας.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), «λαμβάνοντας υπόψη το επικαιροποιημένο προγνωστικό δελτίο της ΕΜΥ που αναφέρει, ότι για αύριο, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025, προβλέπονται ισχυρές βροχοπτώσεις ή και καταιγίδες για την περιοχή του Ξυλοσκάλου έως 24 mm και για την περιοχή της Αγίας Ρουμέλης έως 24 mm και λόγω του ότι οι τιμές αυτές είναι πολύ ανώτερες άνω των εγκεκριμένων ορίων για την λειτουργιά του από την Αντιπεριφέρεια Χανίων, ανακοινώνει ότι, το φαράγγι και από τις δύο εισόδους του θα κλείσει για τουρίστες και επισκέπτες».

Αγριεύει ο καιρός από το βράδυ

Σύμφωνα με μετεωρολόγους, από το βράδυ, αναμένεται σταδιακή επιδείνωση του καιρού, με βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις βοριάδες, πτώση της θερμοκρασίας και τοπικές χαλαζοπτώσεις, λόγω «Barbara».

Στις περιοχές που απαιτείται προσοχή αύριο, συμπεριλαμβάνονται τα Χανιά.

Όπως αναφέρει ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, «οι περιοχές που θα δεχτούν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής και θέλουν ιδιαίτερη προσοχή είναι :

Τη Δευτέρα : η δυτική Ελλάδα, τα Χανιά, η Μακεδονία, η Θράκη και τα νησιά του βορείου Αιγαίου. Λίγες βροχές το πρωί και την Αττική.

Την Τρίτη : Θράκη, νησιά βορείου και ανατολικού Αιγαίου, βόρειες Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Λίγες βροχές το μεσημέρι και στην Αττική.

Η θερμοκρασία θα πέσει μέχρι την Τετάρτη μέχρι 8 βαθμούς. Το μεσημέρι θα βρεθεί κοντά στους 20 βαθμούς. Το κρύο θα είναι αισθητό νωρίς το πρωί και το βράδυ ιδιαίτερα στη βόρεια Ελλάδα όπου θα έχουμε μονοψήφιες τιμές.

Τη Δευτέρα και την Τρίτη οι βοριάδες στο Ιόνιο και οι δυτικοί άνεμοι στο νότιο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 μποφόρ.

Από την Τετάρτη και για αρκετές ημέρες δεν φαίνεται να μας επηρεάζει άλλο σύστημα με τη θερμοκρασία κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα!».