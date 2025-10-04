Τις πληγές της μετρά η δυτική Ελλάδα μετά τις καταστροφικές καταιγίδες και τα έντονα φαινόμενα των προηγούμενων ημερών, ενώ προ των πυλών βρίσκεται ένα νέο κύμα κακοκαιρίας.

Τις πρώτες ημέρες του Οκτωβρίου έπεσαν μεγάλα ύψη βροχής, σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, από την Τετάρτη (1/10) έως και το μεσημέρι του Σαββάτου (4/10).

Όπως προκύπτει, το μεγαλύτερο ύψος βροχής καταγράφηκε στη Θάσο, όπου έπεσαν 123 χιλιοστά βροχής. Σημαντικές βροχοπτώσεις καταγράφηκαν επίσης σε περιοχές της Βόρειας και Δυτικής Ελλάδας, όπου αρκετοί σταθμοί του δικτύου κατέγραψαν υψηλές τιμές.

Σημειώνεται ότι 14 σταθμοί του δικτύου κατέγραψαν συνολική βροχόπτωση άνω των 100 χιλιοστών στο τετραήμερο.

Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας

Νέα κακοκαιρία έρχεται τις επόμενες μέρες, καθώς σύμφωνα με τους μετεωρολόγους από τη Δευτέρα τα έντονα φαινόμενα φαίνεται να επιστρέφουν.

«Από την Κυριακή το βράδυ και από τη θάλασσα της Αδριατικής θα δούμε ένα νέο κύμα κακοκαιρίας που θα γίνει αισθητό από Δευτέρα προς Τρίτη. Θα δώσει πάλι ανάλογα φαινόμενα, βροχές, τοπικές καταιγίδες και στον Νομό Αττικής. Θα «σαρώσει» τη χώρα από βορειοδυτικά προς νοτιοανατολικά, από Δευτέρα έως Τετάρτη», ανέφερε στην πρόγνωσή του ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Έντονες βροχές, καταιγίδες, πτώση της θερμοκρασίας και ισχυροί βοριάδες από Δευτέρα

Μετά το Σαββατοκύριακο, όπου ο καιρός θα είναι σχετικά καλός με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, ένα ακόμη φθινοπωρινό κύμα κακοκαιρίας με κύρια χαρακτηριστικά τις έντονες βροχές, καταιγίδες, την πτώση της θερμοκρασίας αλλά και τους ισχυρούς βοριάδες, θα κάνει την εμφάνιση του την Δευτέρα στην χώρα μας και θα κρατήσει μέχρι και την Τετάρτη, αναφέρει ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Συγκεκριμένα, με ανάρτηση του στο Facebook, κάνει λόγο για «νέο βαρομετρικό χαμηλό από τα βορειοδυτικά» από το βράδυ της Κυριακής θα διασχίσει τη χώρας δίνοντας αρκετές βροχές στις περισσότερες περιοχές. Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, βόρειο και ανατολικό Αιγαίο Δωδεκάνησα φαίνεται να δέχονται τα μεγαλύτερα ύψη βροχής.