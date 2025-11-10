Έκρηξη σημειώθηκε σήμερα κοντά στο Κόκκινο Φρούριο, ένα από τα πιο εμβληματικά μνημεία στο Νέο Δελχί, σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή της ινδικής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν από την έκρηξη.

Βίντεο από το συμβάν στο Νέο Δελχί:

India under attack! Explosion near Red Fort metro station in New Delhi.

Η έκρηξη σημειώθηκε σε αυτοκίνητο, αλλά η ακριβής αιτία δεν έγινε άμεσα γνωστή και διερευνάται, δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της πόλης Σαντζάι Τιάγκι.

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τηλεοπτικά δίκτυα.

Εικόνες που μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν φλόγες και καπνό να υψώνονται από περισσότερα από ένα οχήματα σε δρόμο με κυκλοφοριακή συμφόρηση που βρίσκεται κοντά σε έναν σταθμό του μετρό στην παλιά πόλη του Νέου Δελχί.

Τουλάχιστον έξι οχήματα τυλίχτηκαν στις φλόγες, δήλωσε ο αναπληρωτής αρχηγός της πυροσβεστικής υπηρεσίας της πρωτεύουσας.

Πυροσβεστικά οχήματα και μια ομάδα της αστυνομίας έχουν σπεύσει στο σημείο, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο NDTV.

Σύμφωνα με τηλεοπτικά δίκτυα, μετά την έκρηξη κηρύχθηκε κατάσταση συναγερμού στην ινδική πρωτεύουσα και στην Μουμπάι.

Το Κόκκινο Φρούριο είναι φρούριο του 17ου αιώνα, της περιόδου αυτοκρατορίας Μουγκάλ, που βρίσκεται στην παλιά πόλη και αποτελεί δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο.