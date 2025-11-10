newspaper
10.11.2025 | 13:24
Προσωρινές αλλαγές στη Γραμμή 2 του Μετρό από την Τρίτη λόγω έργων
Νέο Δελχί: Έκρηξη κοντά στο Κόκκινο Φρούριο – Τουλάχιστον 8 νεκροί
Κόσμος 10 Νοεμβρίου 2025 | 18:40

Νέο Δελχί: Έκρηξη κοντά στο Κόκκινο Φρούριο – Τουλάχιστον 8 νεκροί

Χάος επικράτησε σε πολυσύχναστο μέρος στο Νέο Δελχί, μετά από έκρηξη σε αυτοκίνητο που άφησε πίσω της νεκρούς και τραυματίες. Σε κατάσταση συναγερμού κηρύχθηκε η ινδική πρωτεύουσα και η Μουμπάι.

Σύνταξη
A
A
Έκρηξη σημειώθηκε σήμερα κοντά στο Κόκκινο Φρούριο, ένα από τα πιο εμβληματικά μνημεία στο Νέο Δελχί, σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή της ινδικής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν από την έκρηξη.

Βίντεο από το συμβάν στο Νέο Δελχί:

Η έκρηξη σημειώθηκε σε αυτοκίνητο, αλλά η ακριβής αιτία δεν έγινε άμεσα γνωστή και διερευνάται, δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της πόλης Σαντζάι Τιάγκι.

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τηλεοπτικά δίκτυα.

Εικόνες που μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν φλόγες και καπνό να υψώνονται από περισσότερα από ένα οχήματα σε δρόμο με κυκλοφοριακή συμφόρηση που βρίσκεται κοντά σε έναν σταθμό του μετρό στην παλιά πόλη του Νέου Δελχί.

Τουλάχιστον έξι οχήματα τυλίχτηκαν στις φλόγες, δήλωσε ο αναπληρωτής αρχηγός της πυροσβεστικής υπηρεσίας της πρωτεύουσας.

Πυροσβεστικά οχήματα και μια ομάδα της αστυνομίας έχουν σπεύσει στο σημείο, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο NDTV.

Σύμφωνα με τηλεοπτικά δίκτυα, μετά την έκρηξη κηρύχθηκε κατάσταση συναγερμού στην ινδική πρωτεύουσα και στην Μουμπάι.

Το Κόκκινο Φρούριο είναι φρούριο του 17ου αιώνα, της περιόδου αυτοκρατορίας Μουγκάλ, που βρίσκεται στην παλιά πόλη και αποτελεί δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο.

Business
Euronext: Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εγκρίνει σήμερα την αναθεωρημένη πρόταση για την ΕΧΑΕ 

Euronext: Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εγκρίνει σήμερα την αναθεωρημένη πρόταση για την ΕΧΑΕ 

Στον κόσμο του έργου «Η Λέλα και η Λέλα» το μικρό τους δωμάτιο είναι η σκηνή τους, η σκηνή της διασκέδασης, της φθοράς, της αντίθεσης και της πλήρους ταύτισης.

Σύνταξη
Βραζιλία: Απέτυχε η θανατηφόρα αστυνομική επιδρομή στο Ρίο – Κανείς ηγέτης συμμορίας δεν συνελήφθη
«Ποιος νόμος;» 10.11.25

Βραζιλία: Απέτυχε η θανατηφόρα αστυνομική επιδρομή στο Ρίο – Κανείς ηγέτης συμμορίας δεν συνελήφθη

Πάνω από 120 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πλέον θανατηφόρα αστυνομική επιδρομή κατά ναρκοσυμμορίας στη Βραζιλία. Mεταξύ των νεκρών ή συλληφθέντων δεν ήταν ούτε ένας από αυτούς που αφορούσαν τα εντάλματα.

Σύνταξη
ΕΕ: «Υπήρξαν αντικρουόμενες αναφορές» για την απαλλαγή της Ουγγαρίας από τις ενεργειακές κυρώσεις των ΗΠΑ
Κόσμος 10.11.25

ΕΕ: «Υπήρξαν αντικρουόμενες αναφορές» για την απαλλαγή της Ουγγαρίας από τις ενεργειακές κυρώσεις των ΗΠΑ

Δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο τι ισχύει σχετικά με τη συμφωνία ΗΠΑ-Ουγγαρίας για εξαίρεση της από αμερικανικές κυρώσεις στον τομέα της ενέργειας, τονίζει η εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Σύνταξη
Η Ιαπωνία επέπληξε Κινέζο διπλωμάτη εν μέσω της κλιμακούμενης έντασης για την Ταϊβάν
Κόσμος 10.11.25

Η Ιαπωνία επέπληξε Κινέζο διπλωμάτη εν μέσω της κλιμακούμενης έντασης για την Ταϊβάν

Κινέζος διπλωμάτης έκανε σχόλια που φαίνεται ότι κατευθύνονταν προς την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, η οποία είχε αναφερθεί στην Ταϊβάν, προκαλώντας την επίπληξή του

Σύνταξη
Από τη Συρία ως το Αφγανιστάν: Οι μεθοδεύσεις Μερτς για απελάσεις – εξπρές ως «μπούσουλας» στην ΕΕ «των αξιών»
Επιστροφή στην κόλαση 10.11.25

Από τη Συρία ως το Αφγανιστάν: Οι μεθοδεύσεις Μερτς για απελάσεις – εξπρές ως «μπούσουλας» στην ΕΕ «των αξιών»

Η Γερμανία υπό τον Φρίντριχ Μερτς σε ρόλο μπροστάρη στην ΕΕ για συμφωνίες με το νέο ισλαμιστικό καθεστώς της Συρίας, ακόμη και με τους Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν για μαζικές απελάσεις

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Γάζα: Ένας μήνας «ματωμένης» εκεχειρίας – Ισορροπίες σε τεντωμένο σχοινί
Κόσμος 10.11.25

Ένας μήνας «ματωμένης» εκεχειρίας» στη Γάζα - Ισορροπίες σε τεντωμένο σχοινί

Η κατάπαυση πυρός στη Γάζα έχει σημαδευτεί με εκατοντάδες νεκρούς την ώρα που το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις του σε Δυτική Όχθη και Λίβανο - Αμφιβολίες από τα ΗΑΕ για το σχέδιο Τραμπ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Φιλιππίνες: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί από τον υπερτυφώνα Φουνγκ-γουόνγκ, που κινείται προς Ταϊβάν
Μεγάλες καταστροφές 10.11.25

Στην Ταϊβάν κατευθύνεται ο υπερτυφώνας Φουνγκ-γουόνγκ - Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί στις Φιλιππίνες

Οι Αρχές στις Φιλιππίνες αποτιμούν τις καταστροφές από το πέρασμα του υπερτυφώνα - Από τον Φουνγκ-γουόνγκ έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι και 1,4 εκατ. εγκατέλειψαν τα σπίτια τους

Σύνταξη
«Μας πήραν χαμπάρι ότι κλέβουμε…», διάλογοι «φωτιά» των ρασοφόρων – Πώς «έστησε» την εκκλησία στη Λιοσίων ο 46χρονος
Ελλάδα 10.11.25

«Μας πήραν χαμπάρι ότι κλέβουμε…», διάλογοι «φωτιά» των ρασοφόρων – Πώς «έστησε» την εκκλησία στη Λιοσίων ο 46χρονος

Με ορμητήριο ένα εκκλησάκι επί της Λιοσίων κοντά στις Τρεις Γέφυρες ο youtuber ρασοφόρος αποθήκευε ναρκωτικά και πολλές φορές, τα παρέδιδε ο ίδιος στους «πελάτες»

Σύνταξη
Τι μας «δίδαξαν» οι πρώτες 10 αγωνιστικές της Superleague
Ποδόσφαιρο 10.11.25

Τι μας «δίδαξαν» οι πρώτες 10 αγωνιστικές της Superleague

Οι καλοί, οι κακοί και οι… άσχημοι στο πρώτο (σχεδόν) τρίτο της Superleague – Η συνήθεια του Ολυμπιακού, η «ανηφόρα» του Παναθηναϊκού, το «πολυβόλο» της Λιβαδειάς, η Κηφισιά και τα… ζόρια

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Λιβανός στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Είπαν ότι θα έρθουν με Κρήτες να μου πετάξουν πέτρες και ξύλα στο γραφείο
Απειλήθηκα 10.11.25

Λιβανός στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Είπαν ότι θα έρθουν με Κρήτες να μου πετάξουν πέτρες και ξύλα στο γραφείο

Προσπάθησα ν’ αντιμετωπίσω την ασυδοσία, λοιδορήθηκα και απειλήθηκα εγώ και η οικογένειά μου, είπε ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης στην επιτροπή της Βουλής που εξετάζει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ελλάδα στον κίνδυνο φτώχειας το 2024 – Πρωτιά και σε ασθενείς χωρίς ιατρική φροντίδα
Διπλή «πρωτιά» 10.11.25

Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ελλάδα στον κίνδυνο φτώχειας το 2024 – Πρωτιά και σε ασθενείς χωρίς ιατρική φροντίδα

Στην Ελλάδα, ένας στους πέντε ασθενείς (21%) δεν είχε επαρκή πρόσβαση σε φροντίδα υγείας. Είναι το υψηλότερο ποσοστό στην ευρωζώνη, όπου ο αντίστοιχος μέσος όρο βρίσκεται (στοιχεία Eurostat) το 3,6%.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Άρης: Θλάση πρώτου βαθμού o Γένσεν
Ποδόσφαιρο 10.11.25

Άρης: Θλάση πρώτου βαθμού o Γένσεν

Ο Γένσεν υποβλήθηκε σε εξετάσεις και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι έχει υποστεί θλάση πρώτου βαθμού στον προσαγωγό, ενώ ανέβασαν ρυθμούς ο Φαμπιάνο και Μεντίλ.

Σύνταξη
Οι μυστηριώδεις τρύπες στο Περού μπορεί να αποτελούσαν ένα είδος παζαριού, σύμφωνα με μελέτη
Τα ευρήματα 10.11.25

Οι μυστηριώδεις τρύπες στο Περού μπορεί να αποτελούσαν ένα είδος παζαριού, σύμφωνα με μελέτη

Σύμφωνα με τους μελετητές οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν αυτό το μοναδικό μνημείο στο νότιο Περού ως χώρο εμπορίου και ανταλλαγών, σαν «παζάρι».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βορίζια: «Ήταν πολλές οι σφαίρες που παίχτηκαν, με τράβηξαν οι αστυνομικοί» – Συγκλονίζει αυτόπτης μάρτυρας
Ελλάδα 10.11.25

Βορίζια: «Ήταν πολλές οι σφαίρες που παίχτηκαν, με τράβηξαν οι αστυνομικοί» – Συγκλονίζει αυτόπτης μάρτυρας

Συγγενής του Φανούρη Καργάκη που έχασε τη ζωή του στην αιματηρή συμπλοκή με τους πυροβολισμούς, περιγράφει όλα όσα έζησε εκείνο το πρωινό στα Βορίζια

Σύνταξη
Αλέξης Τσίπρας: Γιατί επέλεξε τον τίτλο «Ιθάκη» – Η πρώτη συνέντευξή του για το βιβλίο
Οι συμβολισμοί 10.11.25

Αλέξης Τσίπρας: Γιατί επέλεξε τον τίτλο «Ιθάκη» – Η πρώτη συνέντευξή του για το βιβλίο

«Η “Ιθάκη” είναι περίπου σαν τον σοσιαλισμό που λέγαμε παλιά, ότι όσο πηγαίνεις προς τα εκεί, τόσο θα απομακρύνεται. Σαν τον ορίζοντα που όσο πηγαίνεις τόσο απομακρύνεται», λέει ο Αλέξης Τσίπρας.

Σύνταξη
Έγκλημα στη Βοιωτία: Το θύμα εκτελέστηκε δεμένο πισθάγκωνα πριν το κάψουν μέσα στο αυτοκίνητο
Σε δύσβατο σημείο 10.11.25

Έγκλημα στη Βοιωτία: Το θύμα εκτελέστηκε δεμένο πισθάγκωνα πριν το κάψουν μέσα στο αυτοκίνητο

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση το θύμα στη Βοιωτία προτού δεθεί και καεί μέσα στο αυτοκίνητο που είχε κλαπεί από περιοχή της Αττικής, είχε πυροβοληθεί τουλάχιστον μια φορά

Σύνταξη
Aταμάν για το αν θα χρησιμοποιήσει τον Φαρίντ με την Παρί – Η κατάσταση του Χολμς
Euroleague 10.11.25

Aταμάν για το αν θα χρησιμοποιήσει τον Φαρίντ με την Παρί – Η κατάσταση του Χολμς

Ο Παναθηναϊκός παίζει με την Παρί στο Παρίσι και ο Αταμάν μίλησε από το στο αεροδρόμιο για το παιχνίδι, τονίζοντας πως θα χρησιμοποιήσει τον νεοαποκτηθέντα Κένεθ Φαρίντ. Τι είπε για τον Γιαννακόπουλο.

Σύνταξη
Βραζιλία: Απέτυχε η θανατηφόρα αστυνομική επιδρομή στο Ρίο – Κανείς ηγέτης συμμορίας δεν συνελήφθη
«Ποιος νόμος;» 10.11.25

Βραζιλία: Απέτυχε η θανατηφόρα αστυνομική επιδρομή στο Ρίο – Κανείς ηγέτης συμμορίας δεν συνελήφθη

Πάνω από 120 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πλέον θανατηφόρα αστυνομική επιδρομή κατά ναρκοσυμμορίας στη Βραζιλία. Mεταξύ των νεκρών ή συλληφθέντων δεν ήταν ούτε ένας από αυτούς που αφορούσαν τα εντάλματα.

Σύνταξη
Κίνδυνος για τιμωρία έδρας του Παναθηναϊκού
Ποδόσφαιρο 10.11.25

Κίνδυνος για τιμωρία έδρας του Παναθηναϊκού

Έπεσαν αντικείμενα στον χαμό που έγινε λίγο πριν τη λήξη του αγώνα με τον ΠΑΟΚ και η έδρα του κινδυνεύει με τιμωρία από τη ΔΕΑΒ και να παίξει χωρίς θεατές με την ΑΕΚ.

Βάιος Μπαλάφας
Κικίλιας με αντιπρόεδρο της Αιγύπτου: Ενισχύουμε τη συνεργασία σε ναυτιλία, λιμάνια και διεθνείς οργανισμούς
Με τον Καμέλ Αλ Γουαζίρ 10.11.25

Κικίλιας με αντιπρόεδρο της Αιγύπτου: Ενισχύουμε τη συνεργασία σε ναυτιλία, λιμάνια και διεθνείς οργανισμούς

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του Βασίλη Κικίλια με τον Καμέλ Αλ Γουαζίρ επισημάνθηκαν οι ιστορικοί δεσμοί Ελλάδας και Αιγύπτου

Σύνταξη
«Απαίσιο, κολλώδες, γουρουνίσιο αίμα»: Η εμβληματική ηρωίδα τρόμου Κάρι για τη σφαγή, 50 χρόνια μετά – Η επιστροφή της Amazon
Μύθος 10.11.25

«Απαίσιο, κολλώδες, γουρουνίσιο αίμα»: Η εμβληματική ηρωίδα τρόμου Κάρι για τη σφαγή, 50 χρόνια μετά – Η επιστροφή της Amazon

Πενήντα χρόνια μετά την πρεμιέρα της εμβληματικής ταινίας τρόμου Κάρι και με αφορμή την επιστροφή της στη μικρή οθόνη με την υπογραφή του μετρ Μάικ Φλάναγκαν, η Σίσι Σπέισεκ μιλάει για τον τρόμο που την καθιέρωσε

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τσουκαλάς: Τον τόνο της ΝΔ τον δίνουν οι ακροδεξιοί και η τάση του Γεωργιάδη
ΠΑΣΟΚ 10.11.25

Τσουκαλάς: Τον τόνο της ΝΔ τον δίνουν οι ακροδεξιοί και η τάση του Γεωργιάδη

«Ο κ. Γεωργιάδης ήταν εκείνος που επιχειρούσε να αποτρέψει τον κόσμο από το να πάει στις διαδηλώσεις για τα Τέμπη», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
