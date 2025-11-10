Νέο Δελχί: Έκρηξη κοντά στο Κόκκινο Φρούριο – Τουλάχιστον 8 νεκροί
Χάος επικράτησε σε πολυσύχναστο μέρος στο Νέο Δελχί, μετά από έκρηξη σε αυτοκίνητο που άφησε πίσω της νεκρούς και τραυματίες. Σε κατάσταση συναγερμού κηρύχθηκε η ινδική πρωτεύουσα και η Μουμπάι.
- Λιβανός στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Είπαν ότι θα έρθουν με Κρήτες να μου πετάξουν πέτρες και ξύλα στο γραφείο
- Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που γυναίκα παρασύρεται από ΙΧ
- Βραζιλία: Απέτυχε η θανατηφόρα αστυνομική επιδρομή στο Ρίο – Κανείς ηγέτης συμμορίας δεν συνελήφθη
- Ισόβια ξανά στον 62χρονο που στραγγάλισε και βίαζε την κατάκοιτη μητέρα του
Έκρηξη σημειώθηκε σήμερα κοντά στο Κόκκινο Φρούριο, ένα από τα πιο εμβληματικά μνημεία στο Νέο Δελχί, σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή της ινδικής πρωτεύουσας.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν από την έκρηξη.
Βίντεο από το συμβάν στο Νέο Δελχί:
India under attack!
Explosion near Red Fort metro station in New Delhi.
pic.twitter.com/hOCeDwqfzW
— Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) November 10, 2025
Η έκρηξη σημειώθηκε σε αυτοκίνητο, αλλά η ακριβής αιτία δεν έγινε άμεσα γνωστή και διερευνάται, δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της πόλης Σαντζάι Τιάγκι.
Τουλάχιστον 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τηλεοπτικά δίκτυα.
Εικόνες που μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν φλόγες και καπνό να υψώνονται από περισσότερα από ένα οχήματα σε δρόμο με κυκλοφοριακή συμφόρηση που βρίσκεται κοντά σε έναν σταθμό του μετρό στην παλιά πόλη του Νέου Δελχί.
Τουλάχιστον έξι οχήματα τυλίχτηκαν στις φλόγες, δήλωσε ο αναπληρωτής αρχηγός της πυροσβεστικής υπηρεσίας της πρωτεύουσας.
Πυροσβεστικά οχήματα και μια ομάδα της αστυνομίας έχουν σπεύσει στο σημείο, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο NDTV.
Σύμφωνα με τηλεοπτικά δίκτυα, μετά την έκρηξη κηρύχθηκε κατάσταση συναγερμού στην ινδική πρωτεύουσα και στην Μουμπάι.
Το Κόκκινο Φρούριο είναι φρούριο του 17ου αιώνα, της περιόδου αυτοκρατορίας Μουγκάλ, που βρίσκεται στην παλιά πόλη και αποτελεί δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο.
- «Κυνηγητό με drones, ανθρώπινο σαφάρι» – Η Αντζελίνα Τζολί στην Ουκρανία
- «Μας πήραν χαμπάρι ότι κλέβουμε…», διάλογοι «φωτιά» των ρασοφόρων – Πώς «έστησε» την εκκλησία στη Λιοσίων ο 46χρονος
- Νέο Δελχί: Έκρηξη κοντά στο Κόκκινο Φρούριο – Τουλάχιστον 8 νεκροί
- Βέλγος δικηγόρος βρήκε τρόπο να βάλουν χέρι οι Ευρωπαίοι στα ρωσικά χρήματα
- Τι μας «δίδαξαν» οι πρώτες 10 αγωνιστικές της Superleague
- Πιθανός σεισμός 8 Ρίχτερ στο Αιγαίο – Τούρκος γεωλόγος έδειξε την περιοχή
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις