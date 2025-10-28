Δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους σε υπόγεια έκρηξη σε ορυχείο στην Αυστραλία, στην πολιτεία της Νέας Νότιας Ουαλίας (NSW).

Οι θάνατοι από εκρήξεις σε ορυχεία είναι σπάνιοι στην Αυστραλία, με τον πιο πρόσφατο θάνατο να έχει συμβεί το 2015 σε ένα ορυχείο στο Κουίνσλαντ.

Η τραγωδία στην Αυστραλία

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν στο ορυχείο Endeavor στο Cobar, περίπου 700 χιλιόμετρα (435 μίλια) βορειοδυτικά του Σίδνεϊ, τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, μετά από αναφορές ότι δύο άτομα είχαν τραυματιστεί σοβαρά.

Η αστυνομία ανέφερε ότι ένας άνδρας, ηλικίας 60 ετών, επιβεβαιώθηκε νεκρός στο σημείο του ατυχήματος και δύο γυναίκες, και οι δύο ηλικίας 20 ετών, απεγκλωβίστηκαν, αλλά η μία πέθανε αργότερα. Η δεύτερη γυναίκα μεταφέρθηκε αεροπορικώς στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα, σύμφωνα με το BBC.

Η Polymetals Resources, η οποία αγόρασε το ορυχείο Endeavour το 2023, ανακοίνωσε ότι όλες οι εργασίες στο ορυχείο έχουν προσωρινά ανασταλεί.

Ο εκτελεστικός πρόεδρος της εταιρείας, Ντέιβ Σπρούλ, δήλωσε ότι είναι «σοκαρισμένος και θλιμμένος από το τραγικό συμβάν» και ότι «τα βαθιά μας συλλυπητήρια και η συμπαράστασή μας πηγαίνουν στις οικογένειες, τους φίλους και τους συναδέλφους των υπαλλήλων».

Ο δήμαρχος του Κόμπαρ, Τζάροντ Μάρσντεν, δήλωσε ότι ήταν μια «απολύτως τραγική» κατάσταση.

«Το πιο πολύτιμο πράγμα που βγαίνει από ένα ορυχείο είναι οι ανθρακωρύχοι, και δύο οικογένειες δεν θα ξαναδούν τους αγαπημένους τους», δήλωσε στην Australian Broadcasting Corporation (ABC).

«Το Κόμπαρ είναι μια μικρή κοινότητα ανθρακωρύχων, είναι πολύ δεμένη, και είμαι σίγουρος ότι όλοι θα σκέφτονται τις οικογένειές τους σήμερα».

Θα συνταχθεί έκθεση για τον ιατροδικαστή και θα διεξαχθεί έρευνα για το περιστατικό από την αρχή ασφάλειας στην εργασία της πολιτείας.

Το ορυχείο

Σύμφωνα με τον ιστότοπο του ορυχείου Endeavour, αυτό λειτουργούσε συνεχώς από το 1982 έως το 2020 και οι νέοι ιδιοκτήτες βρισκόταν στη διαδικασία επανεκκίνησης των εξορυκτικών δραστηριοτήτων για την παραγωγή αργύρου, ψευδαργύρου και μολύβδου φέτος.

Το ορυχείο περιλαμβάνει μια κλίση 7 χλμ. και έναν άξονα 300 μ., σύμφωνα με τον ιστότοπο.

Ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας, Κρις Μινς, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους των εργαζομένων που έχασαν τη ζωή τους.

«Αυτή είναι μια θλιβερή μέρα για την κοινότητα του Κόμπαρ και θα γίνει αισθητή σε ολόκληρο τον κλάδο της εξόρυξης», δήλωσε.

Τα πρωτόκολλα και οι διαδικασίες ασφαλείας έχουν «βελτιωθεί σημαντικά στον τομέα της εξόρυξης», δήλωσε ο Μινς, αλλά οι δύο θάνατοι ήταν μια «σοβαρή υπενθύμιση του λόγου για τον οποίο πρέπει να παραμένουμε πάντα σε εγρήγορση για την προστασία των εργαζομένων».

Φωτογραφία: Polymetals Resources