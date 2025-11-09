Η «σκληρή» αλήθεια

Η Μάντσεστερ Σίτι θριάμβευσε στο ντέρμπι με την Λίβερπουλ, καθώς επικράτησε άνετα των «κόκκινων» με 3-0, έχοντας για μεγάλο πρωταγωνστή τον Ζερεμί Ντοκού.

Ο ακραίος επιθετικός της Σίτι έκανε… πάρτι από το αριστερό «φτερό» της επίθεσης των γηπεδούχων και δεν είναι υπερβολή να ισχυριστεί κάποιος ότι ο Κόνορ Μπράντλεϊ της Λίβερπουλ θα κάνει πολύ καιρό να ξεχάσει την αποψινή αναμέτρηση.

Ίσως και να την θυμάται σε όλη του την καριέρα, καθώς ο αμυντικός των «κόκκινων» δεν κατάφερε ν’ αντιμετωπίσει τον άσο της Σίτι.

Δεν είναι άλλωστε τυχαίο πως ο Βίρτιλ Φαν Ντάικ αναφέρθηκε στις δυσκολίες που είχε ο συμπαίκτη του στο μαρκάρισμα του Ντοκού, τονίζοντας χαρακτηριστικά.

«Το πρώτο ημίχρονο ήταν δύσκολο και δεν είχαμε τρόπο να τους πιέσουμε. Κυκλοφόρησαν άνετα την μπάλα και μας προκάλεσαν πολλά προβλήματα.

Ο Ντοκού έκανε καλό παιχνίδι και ήταν δύσκολο για τον Κόνορ, να τον αντιμετωπίσει στο ένας εναντίον ενός.

Τώρα υπάρχει η διακοπή για τις εθνικές ομάδες αλλά όταν επιστρέψουμε πρέπει να παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Είμαστε ακόμα στο Νοέμβριο, τίποτα δεν έχει κριθεί και είμαστε έτοιμοι για μια μεγάλη σεζόν. Θα δώσουμε μεγάλη μάχη».

Ο Φαν Ντάικ είπε την «σκληρή» αλήθεια για τον συμπαίκτη του, καθώς ο Ντοκού έκανε ότι ήθελε από την πλευρά του Κόνορ και η Λίβερπουλ το πλήρωσε πολύ ακριβά.

Οι «κόκκινοι» δεν βρήκαν τρόπον για ν’ αντιμετωπίσουν τον άσο της Μάντσεστερ Σίτι και ο τεχνικός των «κόκκινων», Άρνε Σλοτ δέχθηκε κριτική στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για το πλάνο του στο Έιτιχαντ.

Η Σίτι από την πλευρά της «φόρτωσε» σχεδόν όλο το παιχνίδι της στην πλευρά του Ντοκού, βλέποντας ότι ο Βέλγος εξτρέμ έκανε ότι ήθελε με αντίπαλο τον 22χρονο μπακ της Λίβερπουλ και αν μη τι άλλο ο Γκουαρντιόλα δικαιώθηκε με την επιλογή του.

Η Σίτι «πλήγωσε» την Λίβερπουλ από τα αριστερά και ο Ντοκού έκανε ίσως το καλύτερο παιχνίδι του την φετινή σεζόν.