Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025
09.11.2025 | 21:43
Σύγκρουση τρένων στη Σλοβακία
09.11.2025 | 18:19
Λασίθι: Πρόστιμο 1 εκατ. ευρώ σε κτηνοτρόφο
09.11.2025 | 18:42
Συντριβή ελικοπτέρου στη Ρωσία (βίντεο)
Χίλια παιχνίδια κι ένα «φάντασμα»
On Field 09 Νοεμβρίου 2025 | 21:20

Χίλια παιχνίδια κι ένα «φάντασμα»

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα πανηγύρισε μια μεγάλη νίκη σ’ ένα σημαδιακό παιχνίδι, την ώρα που οι πρωταθλητές Αγγλίας είναι στην… γωνία του ρινγκ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Vita.gr
Ύπνος: Zoning out λόγω… αϋπνίας

Ύπνος: Zoning out λόγω… αϋπνίας

Spotlight

Αυτό δεν ήταν ντέρμπι, ήταν «μονόλογος» της Μάντσεστερ Σίτι απέναντι στην Λίβερπουλ ή καλύτερα για ν’ ακριβολογούμε απέναντι στο… φάντασμα της πρωταθλήτριας Αγγλίας.

Οι «πολίτες» κυριάρχησαν από το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης, πέτυχαν μια σπουδαία νίκη και μείωσαν την απόσταση από την πρωτοπόρο Άρσεναλ, εκμεταλλευόμενοι την γκέλα των Λονδρέζων στο ματς με την Σάντερλαντ.

Ήταν τόσο εμφανής η ανωτερότητα της Σίτι, που το παιχνίδι δεν σηκώνει ιδιαίτερη κριτική, καθώς οι γηπεδούχοι έκαναν ότι ήθελαν χωρίς οι «κόκκινοι» να μπορούν ν’ ακολουθήσουν.

Κι εδώ το θέμα δεν είναι τόσο η νίκη των γηπεδούχων όσο η εικόνα κατάρρευσης που παρουσιάζει η πρωταθλήτρια Αγγλίας, με την εικόνα των reds να είναι απογοητευτική για ένα ακόμα παιχνίδι.

Το ματς ήταν πάντως σημαδιακό για τον Πεπ Γκουαρντιόλα καθώς ο Καταλανός τεχνικός της Σίτι συμπλήρωσε 1000 αγώνες στους πάγκους και συνδύασε αυτό το ρεκόρ με μια σπουδαία νίκη.

Κι αν ο Ντοκού (κατά κύριο λόγο αυτός) και ο Χάαλαντ έκαναν και με το παραπάνω την δουλειά τους, δεν υπάρχουν και πολλά για να πει κάποιος για την απόδοση των φιλοξενούμενων. Πραγματικά είναι ν’ απορεί κάποιος παρακολουθώντας την φετινή Λίβερπουλ, για το τι έχει πάει λάθος στον σχεδιασμό του καλοκαιριού.

Η ομάδα που πήρε με τόσο μεγάλη άνεση την Πρέμιερ Λιγκ της περσινής σεζόν, η ομάδα που ξόδεψε πάνω από 420 εκατ. λίρες για μεταγραφές το καλοκαίρι, δεν μπορεί να κάνει σηκώσει «κεφάλι» και ο Σλοτ καλείται να βρει απαντήσεις.

Δεν είναι εύκολο ή για να είμαστε ακριβείς, είναι πολύ δύσκολο ν’ αλλάξει η κατάσταση και ο Ολλανδός προπονητής βιώνει μεγάλη πίεση αλλά σίγουρα ο Σλοτ έχει ευθύνη.

Όταν οι «κόκκινοι» μετρούν πέντε ήττες στα έξι τελευταία παιχνίδια τους στην Πρέμιερ Λιγκ, τότε γίνεται εύκολα αντιληπτό πως τα πράγματα δεν πάνε όπως θα ήθελε ο Ολλανδός τεχνικός.

Ο Σλοτ άλλαξε πολλά πράγματα στην ομάδα του το καλοκαίρι, με σκοπό να διαμορφώσει ένα νέο σκηνικό, μόνο που το «πείραμα» του Ολλανδού δεν πέτυχε κι αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα για τους πρωταθλητές.

Οι παίκτες που αποκτήθηκαν δεν έχουν καταφέρει να βοηθήσουν, ακόμα «ψάχνονται» και μαζί με αυτούς ψάχνεται και ο Άρνε Σλοτ προσπαθώντας να βρει λύσεις για να βάλει τέλος στον… κατήφορο της ομάδας του.

Είναι βέβαια πολύ νωρίς ακόμα για να πει κάποιος ότι οι «κόκκινοι» είναι εκτός κούρσας διεκδίκησης του πρωταθλήματος, αλλά η Λίβερπουλ απέχει οκτώ βαθμούς από την πρωτοπόρο Άρσεναλ και το κυριότερο, δεν πείθει ότι μπορεί να βελτιώσει την εικόνα της.

Και η αδυναμία των νέων παικτών να μπουν στην φιλοσοφία των reds είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που καλείται να λύσει ο Ολλανδός προπονητής των πρωταθλητών Αγγλίας και η αποστολή του δεν είναι εύκολη.

Η Σίτι πέτυχε μια μεγάλη νίκη στο 1000ο παιχνίδι του Γκουαρντιόλα στους πάγκους, αλλά δεν χρειάζονταν το σημερινό ντέρμπι για να διαπιστώσει κάποιος τα προβλήματα της Λίβερπουλ. Αυτά είναι εμφανή από το ξεκίνημα της σεζόν.

googlenews

Ήταν μια… μικρή γεύση από Έβανς
On Field 09.11.25

Ήταν μια… μικρή γεύση από Έβανς

Ο Αμερικανός επέστρεψε και το «ξέσπασμα» όλων στο ΣΕΦ, στο πρώτο τρίποντο του Έβανς, φανερώνει πολλά για τις προσδοκίες που υπάρχουν

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μαραθώνιος Αθήνας: Ποια είναι τα φαβορί για μία θέση στο βάθρο
Αθλητισμός & Σπορ 08.11.25

Μαραθώνιος Αθήνας: Ποια είναι τα φαβορί για μία θέση στο βάθρο

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο 42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας θα αναδείξει τους νέους Πανελληνιονίκες προσδίδοντας επιπλέον ενδιαφέρον και ένταση στη μεγάλη αυτή γιορτή.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Η μέρα που άλλαξε η Γιουνάιτεντ
On Field 06.11.25

Η μέρα που άλλαξε η Γιουνάιτεντ

Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον ανέλαβε τα «ηνία» της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σαν σήμερα πριν από 39 χρόνια και τα όσα ακολούθησαν έγραψαν ιστορία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ολυπιακός: Ο Θεός του ποδοσφαίρου και το 2-0 που δεν ήρθε
On Field 05.11.25

Ο Θεός του ποδοσφαίρου και το 2-0 που δεν ήρθε

Μια ποδοσφαιρική «κλοπή», ένα «ψέμα», μια αδικία από τις λίγες για έναν εξαιρετικό Ολυμπιακό που «αφόπλισε» την PSV αλλά δεν την «τελείωσε» όπως έπρεπε και όπως μπορούσε…

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Η απίθανη δικαιολογία του Ζίμπερτ για το πέναλτι που δεν έδωσε στον Ταρέμι
On Field 05.11.25

Η απίθανη δικαιολογία του Ζίμπερτ για το πέναλτι που δεν έδωσε στον Ταρέμι

Ο Λανουά, ο οποίος ήταν και παρατηρητής διαιτησίας στο ματς Ολυμπιακός-Αρης 2-1, ζήτησε εξηγήσεις από τον Ζίμπερτ για το μεγάλο λάθος στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου

Βάιος Μπαλάφας
Η στόχευση του Μέντι, η έδρα και η… Νάπολι
On Field 03.11.25

Η στόχευση του Μέντι, η έδρα και η… Νάπολι

Που θέλει ο Ισπανός τεχνικός να «χτυπήσει» ο Ολυμπιακός την Αϊντχόφεν, η ατάκα για μεγάλη προσοχή και ο κόσμος στην… εξίσωση ενός μεγάλου αγώνα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Λανουά έχασε την ασπίδα του
On Field 03.11.25

Ο Λανουά έχασε την ασπίδα του

Στο κάδρο και οι ξένοι διαιτητές, εκτεθειμένος ο Λανουά, αν και οι ξένοι ρέφερι την προηγούμενη σεζόν αποτέλεσαν την συνταγή για σταθερότητα στην ελληνική διαιτησία

Βάιος Μπαλάφας
Ο Μπενίτεθ θα χρειαζόταν μαγικό ραβδί
Παναθηναϊκός 02.11.25

Ο Μπενίτεθ θα χρειαζόταν μαγικό ραβδί

Η μεγαλύτερη πρόκληση για τον Ράφα Μπενίτεθ θα είναι να αλλάξει τη νοοτροπία των ποδοσφαιριστών του Παναθηναϊκού...

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
