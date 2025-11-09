Χίλια παιχνίδια κι ένα «φάντασμα»

Αυτό δεν ήταν ντέρμπι, ήταν «μονόλογος» της Μάντσεστερ Σίτι απέναντι στην Λίβερπουλ ή καλύτερα για ν’ ακριβολογούμε απέναντι στο… φάντασμα της πρωταθλήτριας Αγγλίας.

Οι «πολίτες» κυριάρχησαν από το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης, πέτυχαν μια σπουδαία νίκη και μείωσαν την απόσταση από την πρωτοπόρο Άρσεναλ, εκμεταλλευόμενοι την γκέλα των Λονδρέζων στο ματς με την Σάντερλαντ.

Ήταν τόσο εμφανής η ανωτερότητα της Σίτι, που το παιχνίδι δεν σηκώνει ιδιαίτερη κριτική, καθώς οι γηπεδούχοι έκαναν ότι ήθελαν χωρίς οι «κόκκινοι» να μπορούν ν’ ακολουθήσουν.

Κι εδώ το θέμα δεν είναι τόσο η νίκη των γηπεδούχων όσο η εικόνα κατάρρευσης που παρουσιάζει η πρωταθλήτρια Αγγλίας, με την εικόνα των reds να είναι απογοητευτική για ένα ακόμα παιχνίδι.

Το ματς ήταν πάντως σημαδιακό για τον Πεπ Γκουαρντιόλα καθώς ο Καταλανός τεχνικός της Σίτι συμπλήρωσε 1000 αγώνες στους πάγκους και συνδύασε αυτό το ρεκόρ με μια σπουδαία νίκη.

Congratulations to @PepTeam, who will take charge of his 1000th match against Liverpool! 🏆 Who’s your favourite player he’s managed? pic.twitter.com/YPO9A7A0ys — Premier League (@premierleague) November 9, 2025

Κι αν ο Ντοκού (κατά κύριο λόγο αυτός) και ο Χάαλαντ έκαναν και με το παραπάνω την δουλειά τους, δεν υπάρχουν και πολλά για να πει κάποιος για την απόδοση των φιλοξενούμενων. Πραγματικά είναι ν’ απορεί κάποιος παρακολουθώντας την φετινή Λίβερπουλ, για το τι έχει πάει λάθος στον σχεδιασμό του καλοκαιριού.

Η ομάδα που πήρε με τόσο μεγάλη άνεση την Πρέμιερ Λιγκ της περσινής σεζόν, η ομάδα που ξόδεψε πάνω από 420 εκατ. λίρες για μεταγραφές το καλοκαίρι, δεν μπορεί να κάνει σηκώσει «κεφάλι» και ο Σλοτ καλείται να βρει απαντήσεις.

Δεν είναι εύκολο ή για να είμαστε ακριβείς, είναι πολύ δύσκολο ν’ αλλάξει η κατάσταση και ο Ολλανδός προπονητής βιώνει μεγάλη πίεση αλλά σίγουρα ο Σλοτ έχει ευθύνη.

Όταν οι «κόκκινοι» μετρούν πέντε ήττες στα έξι τελευταία παιχνίδια τους στην Πρέμιερ Λιγκ, τότε γίνεται εύκολα αντιληπτό πως τα πράγματα δεν πάνε όπως θα ήθελε ο Ολλανδός τεχνικός.

Ο Σλοτ άλλαξε πολλά πράγματα στην ομάδα του το καλοκαίρι, με σκοπό να διαμορφώσει ένα νέο σκηνικό, μόνο που το «πείραμα» του Ολλανδού δεν πέτυχε κι αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα για τους πρωταθλητές.

Man City 3 Liverpool 0: Pep’s 1000th game ends in triumph as Reds’ crisis keeps getting worse after VAR controversy

https://t.co/095iLq4hWF — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) November 9, 2025

Οι παίκτες που αποκτήθηκαν δεν έχουν καταφέρει να βοηθήσουν, ακόμα «ψάχνονται» και μαζί με αυτούς ψάχνεται και ο Άρνε Σλοτ προσπαθώντας να βρει λύσεις για να βάλει τέλος στον… κατήφορο της ομάδας του.

Είναι βέβαια πολύ νωρίς ακόμα για να πει κάποιος ότι οι «κόκκινοι» είναι εκτός κούρσας διεκδίκησης του πρωταθλήματος, αλλά η Λίβερπουλ απέχει οκτώ βαθμούς από την πρωτοπόρο Άρσεναλ και το κυριότερο, δεν πείθει ότι μπορεί να βελτιώσει την εικόνα της.

Και η αδυναμία των νέων παικτών να μπουν στην φιλοσοφία των reds είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που καλείται να λύσει ο Ολλανδός προπονητής των πρωταθλητών Αγγλίας και η αποστολή του δεν είναι εύκολη.

Η Σίτι πέτυχε μια μεγάλη νίκη στο 1000ο παιχνίδι του Γκουαρντιόλα στους πάγκους, αλλά δεν χρειάζονταν το σημερινό ντέρμπι για να διαπιστώσει κάποιος τα προβλήματα της Λίβερπουλ. Αυτά είναι εμφανή από το ξεκίνημα της σεζόν.