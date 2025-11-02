Μάντσεστερ Σίτι – Μπόρνμουθ 3-1: Ανέβηκαν δεύτεροι με τρομερό Χάαλαντ οι «πολίτες»
Η Μάντσεστερ Σίτι «καθάρισε» με 3-1 την Μπόρνμουθ και ανέβηκε στη δεύτερη θέση της Premier League, με τον ασταμάτητο Έρλινγκ Χάαλαντ να σκοράρει ακόμη δύο φορές.
Επιστροφή στις νίκες για τη Μάντσεστερ Σίτι που επικράτησε με 3-1 της Μπόρνμουθ στο «Etihad» για τη 10η αγωνιστική της Premier League και ανέβηκε στη δεύτερη θέση. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους «Πολίτες» ο Έρλινγκ Χάαλαντ που πέτυχε δύο γκολ και έφτασε τα 13 στο φετινό πρωτάθλημα ισοφαρίζοντας τη δεύτερη καλύτερη επίδοση σκοραρίσματος όλων των εποχών για τα πρώτα δέκα ματς της σεζόν, η οποία άνηκε στον Λες Φέρντιναντ από τη σεζόν 1995-96.
Μόλις στο πρώτο λεπτό οι φιλοξενούμενοι σκόραραν με τον Κρουπί, αλλά το γκολ ακυρώθηκε και στο 17′ ο Τσερκί έδωσε με κεφαλιά στον Χάαλαντ κι εκείνος έφυγε από το κέντρο μόνος τους για το 1-0 με πλασέ. Στο 25′ ο Ντοναρούμα έκανε τραγική έξοδο σε κόρνερ και ο Άνταμς από κοντά έκανε το 1-1. Στο 29′ η Σίτι έχασε μεγάλη ευκαιρία με τον Σίλβα και στο 32′ ο Χάαλαντα από ασίστ του Τσερκί και πάλι έκανε το 2-1 αφού απέφυγε τον Πέτροβιτς.
Με Ο’Ράιλι και Χάαλαντ έχασε ακόμη δύο μεγάλες ευκαιρίες πριν την ανάπαυλα η Σίτι που έκανε τελικά το 3-1 στο 60′ με διαγώνιο σουτ του Ο’Ράιλι. Μαρμούς και Ράιντερς είχαν ευκαιρίες για ακόμη μεγαλύτερι σκορ στα τελευταία λεπτά, αλλά δεν κατάφεραν να νικήσουν τον Πέτροβιτς.
Οι συνθέσεις
Μάντσεστερ Σίτι: Ντοναρούμα, Νούνες, Ντίας, Γκβάρντιολ, Ο’Ράιλι, Γκονθάλεθ, Σίλβα (90′ Ρόδρι), Φόντεν (90′ Αΐτ Νουρί), Ντοκού (74’ Ράιντερς), Τσερκί (74’ Σαβίνιο), Χάαλαντ (82’ Μαρμούς)
Μπόρνμουθ: Πέτροβιτς, Τρουφέρ, Σενέσι, Μπρουκς (62’ Κουκ), Σκοτ (74’ Κρίστι), Άνταμς (80’ Γκάνον Ντόακ), Ταβερνιέ, Ντιακιτέ, Χιμένεθ (62’ Κλάιφερτ), Κρουπί (62’ Εβανίλσον), Σεμένιο
Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής:
Σάββατο 01/11
Μπράιτον-Λιντς 3-0
Μπέρνλι-Άρσεναλ 0-2
Κρίσταλ Πάλας-Μπρέντφορντ 2-0
Φούλαμ-Γουλβς 3-0
Νότιγχαμ Φόρεστ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-2
Τότεναμ-Τσέλσι 0-1
Λίβερπουλ-Άστον Βίλα 2-0
Κυριακή 02/11
Γουέστ Χαμ-Νιουκάστλ 3-1
Μάντσεστερ Σίτι-Μπόρνμουθ 3-1
Δευτέρα 03/11
Σάντερλαντ-Έβερτον (22:00)
Η βαθμολογία:
Η επόμενη (11η) αγωνιστική:
Σάββατο 08/11
Τότεναμ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (14:30)
Έβερτον-Φούλαμ (17:00)
Γουέστ Χαμ-Μπέρνλι (17:00)
Σάντερλαντ-Άρσεναλ (19:30)
Τσέλσι-Γουλβς (22:00)
Κυριακή 09/11
Άστον Βίλα-Μπόρνμουθ (16:00)
Μπρέντφορντ-Νιουκάστλ (16:00)
Κρίσταλ Πάλας-Μπράιτον (16:00)
Νότιγχαμ Φόρεστ-Λιντς (16:00)
Μάντσεστερ Σίτι-Λίβερπουλ (18:30)
