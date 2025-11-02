Μάντσεστερ Σίτι – Μπόρνμουθ 3-1: Ανέβηκαν δεύτεροι με τρομερό Χάαλαντ οι «πολίτες»

Επιστροφή στις νίκες για τη Μάντσεστερ Σίτι που επικράτησε με 3-1 της Μπόρνμουθ στο «Etihad» για τη 10η αγωνιστική της Premier League και ανέβηκε στη δεύτερη θέση. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους «Πολίτες» ο Έρλινγκ Χάαλαντ που πέτυχε δύο γκολ και έφτασε τα 13 στο φετινό πρωτάθλημα ισοφαρίζοντας τη δεύτερη καλύτερη επίδοση σκοραρίσματος όλων των εποχών για τα πρώτα δέκα ματς της σεζόν, η οποία άνηκε στον Λες Φέρντιναντ από τη σεζόν 1995-96.

Μόλις στο πρώτο λεπτό οι φιλοξενούμενοι σκόραραν με τον Κρουπί, αλλά το γκολ ακυρώθηκε και στο 17′ ο Τσερκί έδωσε με κεφαλιά στον Χάαλαντ κι εκείνος έφυγε από το κέντρο μόνος τους για το 1-0 με πλασέ. Στο 25′ ο Ντοναρούμα έκανε τραγική έξοδο σε κόρνερ και ο Άνταμς από κοντά έκανε το 1-1. Στο 29′ η Σίτι έχασε μεγάλη ευκαιρία με τον Σίλβα και στο 32′ ο Χάαλαντα από ασίστ του Τσερκί και πάλι έκανε το 2-1 αφού απέφυγε τον Πέτροβιτς.

Με Ο’Ράιλι και Χάαλαντ έχασε ακόμη δύο μεγάλες ευκαιρίες πριν την ανάπαυλα η Σίτι που έκανε τελικά το 3-1 στο 60′ με διαγώνιο σουτ του Ο’Ράιλι. Μαρμούς και Ράιντερς είχαν ευκαιρίες για ακόμη μεγαλύτερι σκορ στα τελευταία λεπτά, αλλά δεν κατάφεραν να νικήσουν τον Πέτροβιτς.

Οι συνθέσεις

Μάντσεστερ Σίτι: Ντοναρούμα, Νούνες, Ντίας, Γκβάρντιολ, Ο’Ράιλι, Γκονθάλεθ, Σίλβα (90′ Ρόδρι), Φόντεν (90′ Αΐτ Νουρί), Ντοκού (74’ Ράιντερς), Τσερκί (74’ Σαβίνιο), Χάαλαντ (82’ Μαρμούς)

Μπόρνμουθ: Πέτροβιτς, Τρουφέρ, Σενέσι, Μπρουκς (62’ Κουκ), Σκοτ (74’ Κρίστι), Άνταμς (80’ Γκάνον Ντόακ), Ταβερνιέ, Ντιακιτέ, Χιμένεθ (62’ Κλάιφερτ), Κρουπί (62’ Εβανίλσον), Σεμένιο

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής:

Σάββατο 01/11

Μπράιτον-Λιντς 3-0

Μπέρνλι-Άρσεναλ 0-2

Κρίσταλ Πάλας-Μπρέντφορντ 2-0

Φούλαμ-Γουλβς 3-0

Νότιγχαμ Φόρεστ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-2

Τότεναμ-Τσέλσι 0-1

Λίβερπουλ-Άστον Βίλα 2-0

Κυριακή 02/11

Γουέστ Χαμ-Νιουκάστλ 3-1

Μάντσεστερ Σίτι-Μπόρνμουθ 3-1

Δευτέρα 03/11

Σάντερλαντ-Έβερτον (22:00)

