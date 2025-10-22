Βιγιαρεάλ – Μάντσεστερ Σίτι 0-2: Εύκολο διπλό με Χάαλαντ και Σίλβα (vid)

Χωρίς να χρειαστεί να ζοριστεί ιδιαίτερα και με τον Έρλιν Χάαλαντ να βρίσκει ξανά δίχτυα η Μάντσεστερ Σίτι πέρασε απ την έδρα της Βιγιαρεάλ με 2-0.

Η Σίτι «καθάρισε» στο πρώτο ημίχρονο την υπόθεση νίκη φτάνοντας στους 7 βαθμούς μετά από τρεις αγωνιστικές στην league phase του Τσάμπιονς Λιγκ (και 9 σερί ματς αήττητη σε όλες τις διοργανώσεις) ενώ το «κίτρινο υποβρύχιο» που είχε δοκάρι στο 89΄με τον Ολουβασέγι έμεινε στον ένα βαθμό.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Ο Χάαλαντ κρατούσε το «κλειδί» του ματς καθώς με το γρήγορο γκολ που πέτυχε στο 17΄ άνοιξε τον δρόμο για το «τρίποντο» για τους Άγγλους που έλεγξαν απόλυτα τον ρυθμό του παιχνιδιού.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Το 0-2 στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου από τον Μπερνάντο Σίλβα αποδείχτηκε καταδικαστικό για τους Ισπανούς που δεν μπόρεσαν επί της ουσίας να μπουν ποτέ στην διεκδίκηση του αγώνα.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Δεν αξίζει κανείς να βρεθεί σε αυτή την κατηγορία

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Ήρεμο βράδυ για τον Ολλανδό Γκοζουμπιουκ

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Το ίδιο και για τους διαιτητές στο VAR

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ: Λουίζ Ζούνιορ, Μουρίνιο, Φόιθ, Βέιγα, Πεδράθα, Μπιουκάναν (66’Μολέιρο), Κομεσάνια (72’Αγιόθε Πέρεθ), Παρτέι, Γκέιγ (81’Παρέχο), Μικαουτάντζε (66’Ολουβασεγί), Πεπέ.

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ: Ντοναρούμα, Γκβάρντιολ, Λιούις (73’Ρέιντερς),, Ντίας, Στόουνς, Γκονθάλεθ (57’Κόβατσιτς), Νούνες, Σίλβα, Σαβίνιο (86’Μαρμούς), Ντοκού (72’Μπομπ), Χάαλαντ (86’Τσερκί).

ΣΚΟΡΕΡ: 17΄Χάαλντ, 40΄Μπερνάντο Σίλβα

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ:

5/11 ΠΑΦΟΣ – ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ

5/11 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ – ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ