Μάντσεστερ Σίτι – Έβερτον 2-0: Νίκη με… υπογραφή του τρομερού Χάαλαντ (pic)

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ δεν έχει σταματημό τη φετινή σεζόν! Ο Νορβηγός σκόραρε δις στο «Έτιχαντ» απέναντι στην Έβερτον και χάρισε τη νίκη στη Μάντσεστερ Σίτι με 2-0, για την 8η αγωνιστική της Premier League. Ο 25χρονος με τα δύο του τέρματα, έφτασε τα 11 γκολ στη διοργάνωση.

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα μπήκε δυνατά στο παιχνίδι, αναζητώντας από νωρίς το γκολ, με τον Χάαλαντ να στέλνει την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι στο 24ο λεπτό, ωστόσο οι δύο ομάδες πήγανε στα αποδυτήρια ισόπαλες.

Ο Νορβηγός ωστόσο κατάφερε να νικήσει τον Πίκφορντ στο 58′, με άλλη μία κεφαλιά, έπειτα από σέντρα του Ο’ Ράιλι. Μόλις δέκα λεπτά αργότερα, ο Σαβίνιο «σέρβιρε» ξανά στον Χάαλαντ, και διπλασίασε με το σουτ του τα τέρματα τις ομάδας του για να διαμορφώσει το τελικό 2-0. Με τη νίκη αυτή, η Σίτι ανέβηκε προσωρινά στην κορυφή της βαθμολογίας, ισοφαρίζοντας την Άρσεναλ στους 16 βαθμούς, ωστόσο οι Λονδρέζοι έχουν παιχνίδι λιγότερο.

Στο «Σέλχαρστ Παρκ» πραγματοποιήθηκε το παιχνίδι της αγωνιστικής ανάμεσα σε Κρίσταλ Πάλας και Μπόρνμουθ, στο οποίο οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν και ισοφαρίστηκαν δύο φορές, με το παιχνίδι να ολοκληρώνεται 3-3. Την αρχή έκανε ο Κρούπι, σκοράροντας δις στο πρώτο ημίχρονο, στο 7′ και στο 38′, για να διαμορφωθεί το 2-0 του ημιχρόνου. Οι γηπεδούχοι έβγαλαν αντίδραση στο δεύτερο μισό με τα γκολ του Ματέτα στο 64ο και το 69ο λεπτό. Η Μπόρνμουθ πήγε να αποδράσει με το «διπλό» που θα την έστελνε στην κορυφή της βαθμολογίας με τον Κρίστι στο 89′, ωστόσο ο Ματέτα ευστόχησε στο 90+7′ για να διαμορφώσει με το χατ-τρικ του το τελικό 3-3.

Στο «Τερφ Μουρ», η Μπέρνλι υποδέχτηκε τη Λιντς, η οποία είχε τις περισσότερες ευκαιρίες για γκολ, ωστόσο δεν κατάφερε να νικήσει τον Ντουμπράφκα. Αντιθέτως, οι γηπεδούχοι με τον Ουγκοτσούκγου στο 18′ και τον Τσαούνα στο 68′ κατάφεραν να πάρουν τη νίκη με 2-0 και να ανέβουν στη 17η θέση με 7 βαθμούς, 1 πίσω από τη Λιντς και 2 πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Η Μπράιτον υποδέχτηκε τη Νιουκάστλ και κατάφερε να πάρει τη νίκη, στο ντεμπούτο του Μπάμπη Κωστούλα στην Premier League, ο οποίος πέρασε ως αλλαγή στο 90′. Στο 41ο λεπτό ο Γουέλμπεκ άνοιξε το σκορ, ενώ ο Βολτεμάντε σκόραρε για άλλη μία φορά για να κάνει το 1-1 στο 76′. Ο Γουέλμπεκ νίκησε ξανά τον Πόουπ στο 84′ για να διαμορφώσει το τελικό 2-1, που ανέβασε την Μπράιτον στην 9η θέση με 12 βαθμούς. Στο παιχνίδι αγωνίστηκε και ο Στέφανος Τζίμας, ο οποίος πέρασε ως αλλαγή στο 71ο λεπτό.

Συνεχίζει εξαιρετικά την πορεία της στο πρωτάθλημα η Σάντερλαντ, καθώς επικράτησε στην έδρα της με 2-0 της Γουλβς. Στο 16ο λεπτό ο Μουκιέλε έκανε το 1-0, που ήταν και το σκορ του ημιχρόνου. Οι φιλοξενούμενοι έψαξαν το γκολ της ισοφάρισης, έχοντας 13 σουτ στο δεύτερο ημίχρονο έναντι ενός της Σάντερλαντ, ωστόσο στο 90+2′ ο Κρέιτσι έστειλε την μπάλα στην εστία της ομάδας του για το τελικό 2-0.

Το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής της Premier League

Σάββατο 18/10

Νότιγχαμ Φόρεστ-Τσέλσι 0-3

(49′ Ατσεαμπόνγκ, 52′ Νέτο, 83′ Τζέιμς)

Κρίσταλ Πάλας-Μπόρνμουθ 3-3

(7′ 38′ Κρούπι, 89′ Κρίστι, 64′ 69′ 90+7′ Ματέτα)

Μάντσεστερ Σίτι-Έβερτον 2-0

(58′ 68′ Χάαλαντ)

Μπέρνλι-Λιντς 2-0

(18′ Ουγκοτσούκγου, 68′ Τσαούνα)

Μπράιτον-Νιουκάστλ 2-1

(41′ 84′ Γουέλμπεκ, 76′ Βολτεμάντε)

Σάντερλαντ-Γουλβς 2-0

(16′ Μουκιέλε, 90+2′ Κρέιτσι (αυτ.))

Φούλαμ-Άρσεναλ (19:30)

Κυριακή 19/10

Τότεναμ-Άστον Βίλα (16:00)

Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (18:30)

Δευτέρα 20/10

Γουέστ Χαμ-Μπρέντφορντ (22:00)

