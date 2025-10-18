sports betsson
Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025
Μάντσεστερ Σίτι – Έβερτον 2-0: Νίκη με… υπογραφή του τρομερού Χάαλαντ (pic)
Ποδόσφαιρο 18 Οκτωβρίου 2025 | 19:20

Μάντσεστερ Σίτι – Έβερτον 2-0: Νίκη με… υπογραφή του τρομερού Χάαλαντ (pic)

Ο Νορβηγός Έρλινγκ Χάαλαντ έκανε τη διαφορά και οδήγησε τη Μάντσεστερ Σίτι σε νίκη με 2-0 επί της Έβερτον – Στις καθυστερήσεις ισοφάρισε η Κρίσταλ Πάλλας κόντρα στην Μπόρνμουθ (3-3).

Σύνταξη
Ο Έρλινγκ Χάαλαντ δεν έχει σταματημό τη φετινή σεζόν! Ο Νορβηγός σκόραρε δις στο «Έτιχαντ» απέναντι στην Έβερτον και χάρισε τη νίκη στη Μάντσεστερ Σίτι με 2-0, για την 8η αγωνιστική της Premier League. Ο 25χρονος με τα δύο του τέρματα, έφτασε τα 11 γκολ στη διοργάνωση.

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα μπήκε δυνατά στο παιχνίδι, αναζητώντας από νωρίς το γκολ, με τον Χάαλαντ να στέλνει την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι στο 24ο λεπτό, ωστόσο οι δύο ομάδες πήγανε στα αποδυτήρια ισόπαλες.

Ο Νορβηγός ωστόσο κατάφερε να νικήσει τον Πίκφορντ στο 58′, με άλλη μία κεφαλιά, έπειτα από σέντρα του Ο’ Ράιλι. Μόλις δέκα λεπτά αργότερα, ο Σαβίνιο «σέρβιρε» ξανά στον Χάαλαντ, και διπλασίασε με το σουτ του τα τέρματα τις ομάδας του για να διαμορφώσει το τελικό 2-0. Με τη νίκη αυτή, η Σίτι ανέβηκε προσωρινά στην κορυφή της βαθμολογίας, ισοφαρίζοντας την Άρσεναλ στους 16 βαθμούς, ωστόσο οι Λονδρέζοι έχουν παιχνίδι λιγότερο.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΑ ΓΚΟΛ

Στο «Σέλχαρστ Παρκ» πραγματοποιήθηκε το παιχνίδι της αγωνιστικής ανάμεσα σε Κρίσταλ Πάλας και Μπόρνμουθ, στο οποίο οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν και ισοφαρίστηκαν δύο φορές, με το παιχνίδι να ολοκληρώνεται 3-3. Την αρχή έκανε ο Κρούπι, σκοράροντας δις στο πρώτο ημίχρονο, στο 7′ και στο 38′, για να διαμορφωθεί το 2-0 του ημιχρόνου. Οι γηπεδούχοι έβγαλαν αντίδραση στο δεύτερο μισό με τα γκολ του Ματέτα στο 64ο και το 69ο λεπτό. Η Μπόρνμουθ πήγε να αποδράσει με το «διπλό» που θα την έστελνε στην κορυφή της βαθμολογίας με τον Κρίστι στο 89′, ωστόσο ο Ματέτα ευστόχησε στο 90+7′ για να διαμορφώσει με το χατ-τρικ του το τελικό 3-3.

Στο «Τερφ Μουρ», η Μπέρνλι υποδέχτηκε τη Λιντς, η οποία είχε τις περισσότερες ευκαιρίες για γκολ, ωστόσο δεν κατάφερε να νικήσει τον Ντουμπράφκα. Αντιθέτως, οι γηπεδούχοι με τον Ουγκοτσούκγου στο 18′ και τον Τσαούνα στο 68′ κατάφεραν να πάρουν τη νίκη με 2-0 και να ανέβουν στη 17η θέση με 7 βαθμούς, 1 πίσω από τη Λιντς και 2 πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Η Μπράιτον υποδέχτηκε τη Νιουκάστλ και κατάφερε να πάρει τη νίκη, στο ντεμπούτο του Μπάμπη Κωστούλα στην Premier League, ο οποίος πέρασε ως αλλαγή στο 90′. Στο 41ο λεπτό ο Γουέλμπεκ άνοιξε το σκορ, ενώ ο Βολτεμάντε σκόραρε για άλλη μία φορά για να κάνει το 1-1 στο 76′. Ο Γουέλμπεκ νίκησε ξανά τον Πόουπ στο 84′ για να διαμορφώσει το τελικό 2-1, που ανέβασε την Μπράιτον στην 9η θέση με 12 βαθμούς. Στο παιχνίδι αγωνίστηκε και ο Στέφανος Τζίμας, ο οποίος πέρασε ως αλλαγή στο 71ο λεπτό.

Συνεχίζει εξαιρετικά την πορεία της στο πρωτάθλημα η Σάντερλαντ, καθώς επικράτησε στην έδρα της με 2-0 της Γουλβς. Στο 16ο λεπτό ο Μουκιέλε έκανε το 1-0, που ήταν και το σκορ του ημιχρόνου. Οι φιλοξενούμενοι έψαξαν το γκολ της ισοφάρισης, έχοντας 13 σουτ στο δεύτερο ημίχρονο έναντι ενός της Σάντερλαντ, ωστόσο στο 90+2′ ο Κρέιτσι έστειλε την μπάλα στην εστία της ομάδας του για το τελικό 2-0.

Το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής της Premier League

Σάββατο 18/10

Νότιγχαμ Φόρεστ-Τσέλσι 0-3

(49′ Ατσεαμπόνγκ, 52′ Νέτο, 83′ Τζέιμς)

Κρίσταλ Πάλας-Μπόρνμουθ 3-3

(7′ 38′ Κρούπι, 89′ Κρίστι, 64′ 69′ 90+7′ Ματέτα)

Μάντσεστερ Σίτι-Έβερτον 2-0

(58′ 68′ Χάαλαντ)

Μπέρνλι-Λιντς 2-0

(18′ Ουγκοτσούκγου, 68′ Τσαούνα)

Μπράιτον-Νιουκάστλ 2-1

(41′ 84′ Γουέλμπεκ, 76′ Βολτεμάντε)

Σάντερλαντ-Γουλβς 2-0

(16′ Μουκιέλε, 90+2′ Κρέιτσι (αυτ.))

Φούλαμ-Άρσεναλ (19:30)

Κυριακή 19/10
Τότεναμ-Άστον Βίλα (16:00)
Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (18:30)

Δευτέρα 20/10
Γουέστ Χαμ-Μπρέντφορντ (22:00)

Η βαθμολογία της Premier League

Headlines:
Business
Black Friday: Από… Σεπτέμβριο ετοιμάζεται η αγορά για την πιο «καυτή» σεζόν της χρονιάς

Black Friday: Από… Σεπτέμβριο ετοιμάζεται η αγορά για την πιο «καυτή» σεζόν της χρονιάς

Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 18.10.25

LIVE: Ρόμα – Ίντερ

LIVE: Ρόμα – Ίντερ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρόμα – Ίντερ για την 7η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Ψυχρολουσία για τον Αλμέιδα, εντός έδρας ήττα της Σεβίλης από τη Μαγιόρκα (3-1)
Ποδόσφαιρο 18.10.25

Ψυχρολουσία για τον Αλμέιδα, εντός έδρας ήττα της Σεβίλης από τη Μαγιόρκα (3-1)

Μπορεί η Σεβίλλη να προέρχονταν από μεγάλη νίκη επί της Μπαρτσελόνα, όμως η Μαγιόρκα την... προσγείωσε και μάλιστα με ανατροπή, παίρνοντας βαθμολογική ανάσα καθώς ήταν στην τελευταία θέση της βαθμολογίας

Σύνταξη
LIVE: Μπαρτσελόνα – Χιρόνα
Ποδόσφαιρο 18.10.25

LIVE: Μπαρτσελόνα – Χιρόνα

LIVE: Μπαρτσελόνα – Χιρόνα. Παρακολουθήστε live στις 17:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Χιρόνα για την 9η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΛ Novibet – Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 18.10.25

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Ολυμπιακός

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΛ Novibet – Ολυμπιακός για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Η ενδεκάδα κόντρα στην ΑΕΛ (pic)
Ποδόσφαιρο 18.10.25

Ολυμπιακός: Η ενδεκάδα κόντρα στην ΑΕΛ (pic)

Αυτές είναι οι επιλογές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την αρχική ενδεκάδα των «ερυθρόλευκων» στο ΑΕΛ - Ολυμπιακός (17:00) για την 7η αγωνιστική της Super League.

Σύνταξη
Ολυμπιακός Β’ – Παναργειακός 2-1: Ανατροπή και νίκη κορυφής για τους «ερυθρόλευκους»
Ποδόσφαιρο 18.10.25

Ολυμπιακός Β’ – Παναργειακός 2-1: Ανατροπή και νίκη κορυφής για τους «ερυθρόλευκους»

Ο Ολυμπιακός Β' ήταν καλύτερος απο τον Παναργειακό και πήρε δίκαια τη νίκη ανατρέποντας στις καθυστερήσεις το σκορ για το 2-1 που τον στέλνει στην κορυφή της βαθμολογίας του νοτίου ομίλου της Super League 2.

Σύνταξη
Πρώην διαιτητής απάντησε στον Κάτας: «Αν κάποιος έπρεπε να παραπονεθεί για τη διαιτησία, είναι ο Ολυμπιακός»
Euroleague 18.10.25

Πρώην διαιτητής απάντησε στον Κάτας: «Αν κάποιος έπρεπε να παραπονεθεί για τη διαιτησία, είναι ο Ολυμπιακός»

Πρώην ρέφερι της Euroleague απάντησε στα σχόλια του προπονητή της Μακάμπι Τελ Αβίβ, Όντεντ Κάτας, για τη διαιτησία στο ματς με τον Ολυμπιακό, λέγοντας πως οι «ερυθρόλευκοι» ήταν η ομάδα που θα έπρεπε να έχει παράπονα.

Σύνταξη
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Τσέλσι
Premier League 18.10.25

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Τσέλσι

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Τσέλσι για την 8η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Όταν η τέχνη επιμένει να ανθίζει στα χαλάσματα: Καλλιτέχνες και αρχαιολόγοι στη Γάζα για τη ζωή μετά την εκεχειρία
Culture Live 18.10.25

Όταν η τέχνη επιμένει να ανθίζει στα χαλάσματα: Καλλιτέχνες και αρχαιολόγοι στη Γάζα για τη ζωή μετά την εκεχειρία

«Είναι αλήθεια ότι ο ουρανός έχει γίνει πιο ήσυχος, αλλά κάτω από αυτή την ηρεμία κρύβονται πληγωμένες ψυχές και πόλεις που έχουν γίνει ερείπια», λέει η Λίνα Ματζέντ Γιασίν, απόφοιτη αρχαιολογίας του Ισλαμικού Πανεπιστημίου της Γάζας

Σύνταξη
LIVE: Ρόμα – Ίντερ
Ποδόσφαιρο 18.10.25

LIVE: Ρόμα – Ίντερ

LIVE: Ρόμα – Ίντερ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρόμα – Ίντερ για την 7η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
JFK: Προβλήματα βάρους, απόρριψη από μια ηθοποιό του Χόλιγουντ και λοιπές αποκαλύψεις σε νέο βιβλίο
Culture Live 18.10.25

JFK: Προβλήματα βάρους, απόρριψη από μια ηθοποιό του Χόλιγουντ και λοιπές αποκαλύψεις σε νέο βιβλίο

Το βιβλίο του Scott Badler με τίτλο «Becoming JFK: John F. Kennedy's Early Path to Leadership» (JFK: Η πρώιμη πορεία του John F. Kennedy προς την ηγεσία) αφηγείται την περίοδο πριν από την προεδρία του 35ου προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μεντιλίμπαρ: «Η νοοτροπία και η σκέψη μας πρέπει να είναι ίδια σε όλα τα παιχνίδια»
Ποδόσφαιρο 18.10.25

Μεντιλίμπαρ: «Η νοοτροπία και η σκέψη μας πρέπει να είναι ίδια σε όλα τα παιχνίδια»

Ο Χοσέ Λουίς; Μεντιλίμπαρ, παρά το 2-0 επί της ΑΕΛ, τόνισε οτι δεν του άρεσε ο τρόπος με τον οποίο οι παίκτες του αντιμετώπισαν το παιχνίδι και πως θα πρέπει σε όλα τα ματς να δείχνουν τον ίδιο ζήλο.

Σύνταξη
Εισοδήματα: Ο μακρύς δρόμος προς τη σύγκλιση των εισοδημάτων με τον μέσο Ευρωπαίο
Οικονομικές Ειδήσεις 18.10.25

Ο μακρύς δρόμος προς τη σύγκλιση των εισοδημάτων με τον μέσο Ευρωπαίο - Βαθιά και διαχρονική ανισορροπία

Τα εισοδήματα μπορεί να αυξάνονται στην Ελλάδα αλλά δεν επαρκούν για πολλά νοικοκυριά. Η σύγκλιση με τον μέσο Ευρωπαίο απαιτεί ενδεχομένως και μία 15ετία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΗΠΑ: Τι είναι το κίνημα «No Kings» που τάσσεται ενάντια στον Τραμπ – Εκατομμύρια πολίτες στους δρόμους
Μαζική συμμετοχή 18.10.25

Τι είναι το κίνημα «No Kings» που τάσσεται ενάντια στον Τραμπ - Εκατομμύρια πολίτες στους δρόμους [Εικόνες]

Εκατομμύρια πολίτες αναμένεται να συμμετάσχουν στις σημερινές διαμαρτυρίες σε όλες τις ΗΠΑ, ενάντια στην αυταρχικότητα του Ντόναλντ Τραμπ

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ηρακλής – Μύκονος Betsson 73-80: Μεγάλη νίκη για τους «νεοφώτιστους» με σούπερ Ρέι (vid)
Μπάσκετ 18.10.25

Ηρακλής – Μύκονος Betsson 73-80: Μεγάλη νίκη για τους «νεοφώτιστους» με σούπερ Ρέι (vid)

Η Μύκονος Betsson έχοντας σε εξαιρετική μέρα τον Ρέι που σημείωσε 22 πόντους, πήρε σπουδαία νίκη στο Ιβανώφειο, με 73-80 επί του Ηρακλή η οποία ήταν η πρώτη στην ιστορία της στη Basket League.

Σύνταξη
Για 4 ώρες κατέθετε ο εργοδότης του 22χρονου – Το τηλεφώνημα που δέχθηκε λίγα λεπτά μετά το φονικό στη Φοινικούντα
Μεσσηνία 18.10.25

Για 4 ώρες κατέθετε ο εργοδότης του 22χρονου – Το τηλεφώνημα που δέχθηκε λίγα λεπτά μετά το φονικό στη Φοινικούντα

Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες και δεν αποκλείεται να έχουμε νέες εξελίξεις ενόψει και τις προγραμματισμένης απολογίας των δύο συληφθεντων την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι. 

Σύνταξη
LIVE: Παναιτωλικός – ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 18.10.25

LIVE: Παναιτωλικός – ΟΦΗ

LIVE: Παναιτωλικός – ΟΦΗ. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναιτωλικός – ΟΦΗ για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
«Κανείς δε βγάζει λεφτά από αυτά» – Τι θα απογίνουν τα μουσικά βιντεοκλίπ με το κλείσιμο του MTV;
Pause 18.10.25

«Κανείς δε βγάζει λεφτά από αυτά» - Τι θα απογίνουν τα μουσικά βιντεοκλίπ με το κλείσιμο του MTV;

Πέντε κανάλια MTV θα κλείσουν στο τέλος του έτους στο Ηνωμένο Βασίλειο, αφήνοντας μόνο ένα – το οποίο μεταδίδει κυρίως ριάλιτι σόου. Και με τους περιορισμένους προϋπολογισμούς, οι σκηνοθέτες λένε ότι αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Ορτέγκα της επίθεσης και ο Μάνσα
On Field 18.10.25

Ο Ορτέγκα της επίθεσης και ο Μάνσα

Ο Αργεντίνος μπακ είχε και πάλι ασίστ, δείχνοντας ότι φέτος βοηθάει τον Ολυμπιακό και στο δημιουργικό κομμάτι του παιχνιδιού, ενώ ο Βραζιλιάνος στόπερ έδειξε πολύ καλά στοιχεία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
LIVE: Ατρόμητος – Λεβαδειακός
Ποδόσφαιρο 18.10.25

LIVE: Ατρόμητος – Λεβαδειακός

LIVE: Ατρόμητος – Λεβαδειακός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – Λεβαδειακός για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
