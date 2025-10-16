Γίνεται ο Χάαλαντ με κάποιο τρόπο ακόμα καλύτερος;

Είναι πρώτος σκόρερ στην Premier League, είναι στην ακμή της ποδοσφαιρικής του «ζωής» και το ερώτημα είναι εάν θα ξεπεράσει τον εαυτό του. Ο Ερλινγκ Χάαλαντ στα 25 του χρόνια, απασχολεί όπως είναι φυσικό πρωτίστως το «σύμπαν» του αγγλικού πρωταθλήματος και τα στοιχεία για τα πεπραγμένα του από την διοργανώτρια αρχή παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον.

Η Opta Analyst εμβαθύνει στα στατιστικά του Νορβηγού φορ της Μάντεστερ Σίτι και αξιολογεί αν μπορεί να ξεπεράσει τις επιδόσεις του στα γκολ τη σεζόν 2025/2026. Με εννέα γκολ σε επτά αγώνες, είναι ο πρώτος σκόρερ της Premier League. O πλησιέστερος αντίπαλός του, Αντουάν Σεμένιο ακολουθεί με έξι γκολ.

Ωστόσο σύμφωνα με τους αριθμούς ο Χάαλαντ έχει κάνει, μετά την απόκτησή του από τη Σίτι το δεύτερο χειρότερο ξεκίνημα στο σκοράρισμα από τις τέσσερις περιόδους του, στην Αγγλία.

Το 2022/23 ο Χάαλαντ έβαλε 11 γκολ στα πρώτα επτά ματς και το 2024/25 πιστώθηκε 10 γκολ σε αντίστοιχο αριθμό αγώνων.

Οι επιδόσεις του Νορβηγού άσου σε αυτές της δύο σεζόν αποτελούν και ρεκόρ στην ιστορία της Premier League.

Επομένως ο Ερλινγκ, καλείται να ανταγωνιστεί τον εαυτό του καθώς είναι διαφωτιστικός ο παρακάτω πίνακας.

Τα περισσότερα γκολ στους πρώτους επτά αγώνες στην πρέμιερ λιγκ:

Ερλινγκ Χάαλαντ 11 γκολ – περίοδος 2022/23

Ερλινγκ Χάαλαντ 10 γκολ- περίοδος 2024/25

Ερλινγκ Χάαλαντ 9 γκολ -περίοδος 2025/26

Γουέιν Ρούνει 9 γκολ – περίοδος 2011/12

Ντίογκο Κόστα 9 γκολ- περίοδος 2024/15

Σύμφωνα όμως με τους αναλυτές παρότι καταγράφηκαν χρονιές με ανώτερες επιδόσεις στα γκολ , ο Χάαλαντ τον Οκτώβριο του 2025, κατά κάποιον τρόπο είναι πιο ολοκληρωμένος παίκτης, από ότι ήταν πριν από δύο σεζόν.

Στον τελευταίο αγώνα πριν τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες ο Νορβηγός επιθετικός έδωσε με εξαιρετικό γκολ τη νίκη 1-0 στη Σίτι , στο γήπεδο της Μπρέντφορντ.

Τότε ερωτήθηκε από το Sky Sports εάν διανύει την καλύτερη φόρμα της καριέρας του. «Ναι μπορείς να το πεις», απάντησε ο Χάαλαντ, «Δεν έχω νιώσει ποτέ καλύτερα από τώρα».

Με το γκολ απέναντι στην Μπρέντφορντ, ο σταρ της Σίτι συμπλήρωσε σερί εννέα αγώνων στο σκοράρισμα για πρώτη φορά στην καριέρα του σε συλλογικό και εθνικό επίπεδο.

Στην αναμέτρηση της Νορβηγίας με το Ισραήλ το Σάββατο 11 Οκτωβρίου, ο Χάαλαντ με το χατ τρικ στο 5 – 0 επί του Ισραήλ συμπλήρωσε 10 παραγωγικούς συνεχόμενους αγώνες και ξεπέρασε τα 50 γκολ με τη φανέλα της Εθνικής ομάδας.

Με 10 γκολ στους τελευταίους επτά αγώνες του για τη Μάντσεστερ Σίτι και εννέα στους τελευταίους τρεις για τη Νορβηγία, έχει συνολικά ένα απίστευτο αριθμό 19 γκολ – και τρεις ασίστ .

Τα γκολ και οι ασίστ του Χάαλαντ στους τελευταίους 10 αγώνες:

Μπράιτον – 1 γκολ

Φινλανδία – 1 γκολ

Μολδαβία – 5 γκολ 2 ασίστ

Μαν. Γιουνάιτεντ – 2 γκολ

Νάπολι – 1 γκολ

Άρσεναλ – 1 γκολ

Μπέρνλι – 2 γκολ 1 ασιστ

Μονακό – 2 γκολ

Μπρέντφορντ – 1 γκολ

Ισραήλ – 3 γκολ

Με το γκολ στο γήπεδο της Μπρέντφορντ (Gtech Community Stadium), ο Νορβηγός επιθετικός έχει βρει δίχτυα στα 22 από τα 23 γήπεδα της Premier League όπου έχει αγωνιστεί. Μόνο στην έδρα της Λίβερπουλ (Anfield) δεν πανηγύρισε ακόμη γκολ. Ποσοστό ρεκόρ στην ιστορία της διοργάνωσης(96%).

Ο Χάαλαντ βελτιώνεται και ανεβάζει τον «πήχη» δυσκολίας για τους αντίπαλους αμυντικούς. Ο Γκάρι Νέβιλ σχολίασε το γκολ κατά της Μπρέντφορντ και αναφέρθηκε στη δύναμη του πανύψηλου φορ με γλαφυρό τρόπο. «Είναι ωμή δύναμη. Ένας παλιομοδίτικος κεντρικός επιθετικός, εξουδετερώνει έναν κεντρικό αμυντικό και μετά προσπερνά έναν άλλον».

Ο Έρλινγκ παραδέχτηκε πως το ασφυκτικό σωματικό μαρκάρισμα από τον αμυντικό της Μπρέντφορντ Φαν Ντεν Μπεργκ, ήταν κίνητρο για το γκολ. «Ήμουν λίγο κουρασμένος πριν από το παιχνίδι, σκεφτόμουν ότι θα είναι δύσκολο. Στα πρώτα πέντε έξι λεπτά άρχισε να με πιέζει και αυτό με παρακίνησε. Όλοι οι έπαινοι σε αυτόν, ειλικρινά, με έκανε να θέλω να κάνω το ίδιο, τον απωθούσα και εγώ».

Ο Χάαλαντ όπως και στο ντέρμπι με την Άρσεναλ στο Λονδίνο (ένα γκολ), έχει περιορισμένη κατοχή στα ματς. Μέσος όρος μόλις 24,2 επαφές με την μπάλα ανά 90 λεπτά – ο τρίτος χαμηλότερος στην Premier League τη σεζόν 2025/26 από όλους τους παίκτες που έπαιξαν τουλάχιστον 300 λεπτά, μπροστά από τον Ισιντόρ της Σάντερλαντ (18) και τον Κρις Γουντ της Νότιγχαμ Φόρεστ (21.1).

Κατατάσσεται 10ος μεταξύ των κεντρικών επιθετικών και των ακραίων στην Premier αυτή τη σεζόν στη συνολική απόσταση που διανύθηκε (66,3 χλμ.) και έβδομος σε πιέσεις που ασκήθηκαν (477).

Το 69,6% των επαφών του Χάαλαντ αυτή τη χρονιά έγιναν υπό «υψηλή πίεση» καθώς έχει έναν αντίπαλο σε απόσταση δύο μέτρων από αυτόν, αλλά οι αριθμοί δείχνουν ότι δεν επηρεάζεται η απόδοσή του.

Το ποσοστό ολοκλήρωσης στις πάσες μειώνεται μόνο οριακά – από 63,2% σε 62,7% – όταν βρίσκεται υπό υψηλή πίεση(42) έως τώρα. Μόνο ο Τζακ Γκρίλις είχε περισσότερες επαφές στην αντίπαλη περιοχή ενώ βρισκόταν υπό στενή επιτήρηση (48).

Ο Χάαλαντ έχει μέσο όρο περισσότερα αναμενόμενα γκολ και περισσότερα σουτ από οποιαδήποτε προηγούμενη χρονιά και κανένα γκολ με πέναλτι.

Η καλή περυσινή αρχή δεν είχε ανάλογη εξέλιξη και ακολουθία, ασορτί με την γενικότερη εικόνα της Σίτι σε συνάρτηση και με τους πολλούς τραυματισμούς της ομάδας. Εφέτος ο θηριώδης Νορβηγός φορ, αισθάνεται καλύτερα και αιτιολογεί την εξαιρετική του φόρμα: «Μπορείς να είσαι σωματικά έτοιμος, αλλά πρέπει να είσαι και ψυχικά έτοιμος».

Και η αγωνιστική δεινότητα του Χάαλαντ, δύναται να εξελιχθεί σε καθοριστικό παράγοντα για τη διεκδίκηση του τίτλου από την ομάδα του Μάντσεστερ.