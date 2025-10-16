sports betsson
Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Συμβαίνει τώρα:
16.10.2025 | 23:50
Εκτεταμένοι βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε τοποθεσίες στον νότιο και ανατολικό Λίβανο
# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Γίνεται ο Χάαλαντ με κάποιο τρόπο ακόμα καλύτερος;
Ποδόσφαιρο 16 Οκτωβρίου 2025 | 22:54

Γίνεται ο Χάαλαντ με κάποιο τρόπο ακόμα καλύτερος;

H απόδοση του Νορβηγού επιθετικού, Έρλινγκ Χάαλαντ, καθοριστικός παράγοντας για τη φετινή πορεία της Μάντσεστερ Σίτι.

ΚείμενοΓιάννης Κουριδάκος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Zip coding: Νέα παγίδα στον κόσμο των ραντεβού

Zip coding: Νέα παγίδα στον κόσμο των ραντεβού

Spotlight

Είναι πρώτος σκόρερ στην Premier League, είναι στην ακμή της ποδοσφαιρικής του «ζωής» και το ερώτημα είναι εάν θα ξεπεράσει τον εαυτό του. Ο Ερλινγκ Χάαλαντ στα 25 του χρόνια, απασχολεί όπως είναι φυσικό πρωτίστως το «σύμπαν» του αγγλικού πρωταθλήματος και τα στοιχεία για τα πεπραγμένα του από την διοργανώτρια αρχή παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον.

Η Opta Analyst εμβαθύνει στα στατιστικά του Νορβηγού φορ της Μάντεστερ Σίτι και αξιολογεί αν μπορεί να ξεπεράσει τις επιδόσεις του στα γκολ τη σεζόν 2025/2026. Με εννέα γκολ σε επτά αγώνες, είναι ο πρώτος σκόρερ της Premier League. O πλησιέστερος αντίπαλός του, Αντουάν Σεμένιο ακολουθεί με έξι γκολ.

Ωστόσο σύμφωνα με τους αριθμούς ο Χάαλαντ έχει κάνει, μετά την απόκτησή του από τη Σίτι το δεύτερο χειρότερο ξεκίνημα στο σκοράρισμα από τις τέσσερις περιόδους του, στην Αγγλία.

Το 2022/23 ο Χάαλαντ έβαλε 11 γκολ στα πρώτα επτά ματς και το 2024/25 πιστώθηκε 10 γκολ σε αντίστοιχο αριθμό αγώνων.

Οι επιδόσεις του Νορβηγού άσου σε αυτές της δύο σεζόν αποτελούν και ρεκόρ στην ιστορία της Premier League.

Επομένως ο Ερλινγκ, καλείται να ανταγωνιστεί τον εαυτό του καθώς είναι διαφωτιστικός ο παρακάτω πίνακας.

Τα περισσότερα γκολ στους πρώτους επτά αγώνες στην πρέμιερ λιγκ:

Ερλινγκ Χάαλαντ 11 γκολ – περίοδος 2022/23
Ερλινγκ Χάαλαντ 10 γκολ- περίοδος 2024/25
Ερλινγκ Χάαλαντ 9 γκολ -περίοδος 2025/26
Γουέιν Ρούνει 9 γκολ – περίοδος 2011/12
Ντίογκο Κόστα 9 γκολ- περίοδος 2024/15

Σύμφωνα όμως με τους αναλυτές παρότι καταγράφηκαν χρονιές με ανώτερες επιδόσεις στα γκολ , ο Χάαλαντ τον Οκτώβριο του 2025, κατά κάποιον τρόπο είναι πιο ολοκληρωμένος παίκτης, από ότι ήταν πριν από δύο σεζόν.

Στον τελευταίο αγώνα πριν τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες ο Νορβηγός επιθετικός έδωσε με εξαιρετικό γκολ τη νίκη 1-0 στη Σίτι , στο γήπεδο της Μπρέντφορντ.

Τότε ερωτήθηκε από το Sky Sports εάν διανύει την καλύτερη φόρμα της καριέρας του. «Ναι μπορείς να το πεις», απάντησε ο Χάαλαντ, «Δεν έχω νιώσει ποτέ καλύτερα από τώρα».

Με το γκολ απέναντι στην Μπρέντφορντ, ο σταρ της Σίτι συμπλήρωσε σερί εννέα αγώνων στο σκοράρισμα για πρώτη φορά στην καριέρα του σε συλλογικό και εθνικό επίπεδο.

Στην αναμέτρηση της Νορβηγίας με το Ισραήλ το Σάββατο 11 Οκτωβρίου, ο Χάαλαντ με το χατ τρικ στο 5 – 0 επί του Ισραήλ συμπλήρωσε 10 παραγωγικούς συνεχόμενους αγώνες και ξεπέρασε τα 50 γκολ με τη φανέλα της Εθνικής ομάδας.

Με 10 γκολ στους τελευταίους επτά αγώνες του για τη Μάντσεστερ Σίτι και εννέα στους τελευταίους τρεις για τη Νορβηγία, έχει συνολικά ένα απίστευτο αριθμό 19 γκολ – και τρεις ασίστ .

Τα γκολ και οι ασίστ του Χάαλαντ στους τελευταίους 10 αγώνες:

Μπράιτον – 1 γκολ
Φινλανδία – 1 γκολ
Μολδαβία – 5 γκολ 2 ασίστ
Μαν. Γιουνάιτεντ – 2 γκολ
Νάπολι – 1 γκολ
Άρσεναλ – 1 γκολ
Μπέρνλι – 2 γκολ 1 ασιστ
Μονακό – 2 γκολ
Μπρέντφορντ – 1 γκολ
Ισραήλ – 3 γκολ

Με το γκολ στο γήπεδο της Μπρέντφορντ (Gtech Community Stadium), ο Νορβηγός επιθετικός έχει βρει δίχτυα στα 22 από τα 23 γήπεδα της Premier League όπου έχει αγωνιστεί. Μόνο στην έδρα της Λίβερπουλ (Anfield) δεν πανηγύρισε ακόμη γκολ. Ποσοστό ρεκόρ στην ιστορία της διοργάνωσης(96%).

Ο Χάαλαντ βελτιώνεται και ανεβάζει τον «πήχη» δυσκολίας για τους αντίπαλους αμυντικούς. Ο Γκάρι Νέβιλ σχολίασε το γκολ κατά της Μπρέντφορντ και αναφέρθηκε στη δύναμη του πανύψηλου φορ με γλαφυρό τρόπο. «Είναι ωμή δύναμη. Ένας παλιομοδίτικος κεντρικός επιθετικός, εξουδετερώνει έναν κεντρικό αμυντικό και μετά προσπερνά έναν άλλον».

Ο Έρλινγκ παραδέχτηκε πως το ασφυκτικό σωματικό μαρκάρισμα από τον αμυντικό της Μπρέντφορντ Φαν Ντεν Μπεργκ, ήταν κίνητρο για το γκολ. «Ήμουν λίγο κουρασμένος πριν από το παιχνίδι, σκεφτόμουν ότι θα είναι δύσκολο. Στα πρώτα πέντε έξι λεπτά άρχισε να με πιέζει και αυτό με παρακίνησε. Όλοι οι έπαινοι σε αυτόν, ειλικρινά, με έκανε να θέλω να κάνω το ίδιο, τον απωθούσα και εγώ».

Ο Χάαλαντ όπως και στο ντέρμπι με την Άρσεναλ στο Λονδίνο (ένα γκολ), έχει περιορισμένη κατοχή στα ματς. Μέσος όρος μόλις 24,2 επαφές με την μπάλα ανά 90 λεπτά – ο τρίτος χαμηλότερος στην Premier League τη σεζόν 2025/26 από όλους τους παίκτες που έπαιξαν τουλάχιστον 300 λεπτά, μπροστά από τον Ισιντόρ της Σάντερλαντ (18) και τον Κρις Γουντ της Νότιγχαμ Φόρεστ (21.1).

Κατατάσσεται 10ος μεταξύ των κεντρικών επιθετικών και των ακραίων στην Premier αυτή τη σεζόν στη συνολική απόσταση που διανύθηκε (66,3 χλμ.) και έβδομος σε πιέσεις που ασκήθηκαν (477).

Το 69,6% των επαφών του Χάαλαντ αυτή τη χρονιά έγιναν υπό «υψηλή πίεση» καθώς έχει έναν αντίπαλο σε απόσταση δύο μέτρων από αυτόν, αλλά οι αριθμοί δείχνουν ότι δεν επηρεάζεται η απόδοσή του.

Το ποσοστό ολοκλήρωσης στις πάσες μειώνεται μόνο οριακά – από 63,2% σε 62,7% – όταν βρίσκεται υπό υψηλή πίεση(42) έως τώρα. Μόνο ο Τζακ Γκρίλις είχε περισσότερες επαφές στην αντίπαλη περιοχή ενώ βρισκόταν υπό στενή επιτήρηση (48).

Ο Χάαλαντ έχει μέσο όρο περισσότερα αναμενόμενα γκολ και περισσότερα σουτ από οποιαδήποτε προηγούμενη χρονιά και κανένα γκολ με πέναλτι.

Η καλή περυσινή αρχή δεν είχε ανάλογη εξέλιξη και ακολουθία, ασορτί με την γενικότερη εικόνα της Σίτι σε συνάρτηση και με τους πολλούς τραυματισμούς της ομάδας. Εφέτος ο θηριώδης Νορβηγός φορ, αισθάνεται καλύτερα και αιτιολογεί την εξαιρετική του φόρμα: «Μπορείς να είσαι σωματικά έτοιμος, αλλά πρέπει να είσαι και ψυχικά έτοιμος».

Και η αγωνιστική δεινότητα του Χάαλαντ, δύναται να εξελιχθεί σε καθοριστικό παράγοντα για τη διεκδίκηση του τίτλου από την ομάδα του Μάντσεστερ.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
ΔΝΤ: Το στοίχημα της βιώσιμης ανάπτυξης στην Ελλάδα και οι αβεβαιότητες 

ΔΝΤ: Το στοίχημα της βιώσιμης ανάπτυξης στην Ελλάδα και οι αβεβαιότητες 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Zip coding: Νέα παγίδα στον κόσμο των ραντεβού

Zip coding: Νέα παγίδα στον κόσμο των ραντεβού

Business
ΔΕΗ: Προσφορές 2,6 δισ. ευρώ από τους επενδυτές για το ομόλογο

ΔΕΗ: Προσφορές 2,6 δισ. ευρώ από τους επενδυτές για το ομόλογο

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream sports
Η Γιουβέντους ξανά στο στόχαστρο της UEFA
Αθλητισμός & Σπορ 16.10.25

Η Γιουβέντους ξανά στο στόχαστρο της UEFA

Η UEFA ερευνά τους λογαριασμούς της Γιουβέντους για το διάστημα 2022-2025, ενώ ο πρώην τεχνικός διευθυντής Κριστιάνο Τζούντολι αποχώρησε με σχεδόν ένα εκατομμύριο ευρώ – η απόφαση για την ποινή αναμένεται την άνοιξη του 2026.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Όλα τα «παιδιά» του Βενγκέρ…
On Field 16.10.25

Όλα τα «παιδιά» του Βενγκέρ…

Πολλοί παίκτες με τους οποίους συνεργάστηκε ο Αλσατός τεχνικός στην Άρσεναλ, ακολούθησαν καριέρα προπονητή κι αυτό λέει πολλά για τον τρόπο με τον οποίο δούλεψε ο Αλσατός στους «κανονιέρηδες»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Πιρόλα: «Από τότε που ήρθα στον Ολυμπιακό νιώθω πως βρίσκομαι στο σπίτι μου»
Ποδόσφαιρο 16.10.25

Πιρόλα: «Από τότε που ήρθα στον Ολυμπιακό νιώθω πως βρίσκομαι στο σπίτι μου»

Ο Λορέντσο Πιρόλα για το εκτός έδρας παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΑΕΛ, ενώ τόνισε πως νιώθει στους Πειραιώτες «σαν στο σπίτι του» και προσπαθεί να είναι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού του.

Σύνταξη
Ο Έντ Σίραν «παίζει» με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 16.10.25

Ο Έντ Σίραν «παίζει» με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα

Το νέο άλμπουμ του Βρετανού τραγουδιστή, Play, θα εμφανιστεί στο στήθος των παικτών της Μπαρτσελόνα στο κλάσικο με τη Ρεάλ Μαδρίτης στις 26 Οκτωβρίου — μια ακόμη συνεργασία του Spotify με το σύλλογο.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Μεντιλίμπαρ: «Πολύ προσεκτικοί στον αγώνα με την ΑΕΛ – Σωστή διαχείριση μέχρι την επόμενη διακοπή»
Ποδόσφαιρο 16.10.25

Μεντιλίμπαρ: «Πολύ προσεκτικοί στον αγώνα με την ΑΕΛ – Σωστή διαχείριση μέχρι την επόμενη διακοπή»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε για το εκτός έδρας παιχνίδι με την Λάρισα, αλλά και για τη διαχείριση που χρειάζεται να γίνει ενόψει των δύσκολων αναμετρήσεων που ακολουθούν σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Σύνταξη
Ο νέος «Χάαλαντ» είναι Βραζιλιάνος
On Field 16.10.25

Ο νέος «Χάαλαντ» είναι Βραζιλιάνος

Ο 17χρονος Ντελ κάνει… όργια στην Μπαΐα και πολλές ευρωπαϊκές ομάδες δείχνουν ενδιαφέρον για τον νεαρό Βραζιλιάνο, τον οποίο παρομοιάζουν με τον Νορβηγό σούπερ σταρ της Σίτι

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Παναθηναϊκός: Επιστροφή των διεθνών στις προπονήσεις – Παραμένουν τα προβλήματα
Ποδόσφαιρο 16.10.25

Παναθηναϊκός: Επιστροφή των διεθνών στις προπονήσεις – Παραμένουν τα προβλήματα

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του ενόψει του ντέρμπι στο Βικελίδης (19/10, 19:30), με τον Κόντη να έχει πλέον στη διάθεσή του όλους τους διεθνείς ποδοσφαιριστές.

Σύνταξη
Όταν ένας νεαρός Αργεντινός ήρθε και άλλαξε το ποδόσφαιρο: 21 χρόνια από το ντεμπούτο του Μέσι στην Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 16.10.25

Όταν ένας νεαρός Αργεντινός ήρθε και άλλαξε το ποδόσφαιρο: 21 χρόνια από το ντεμπούτο του Μέσι στην Μπαρτσελόνα

Όταν ένας νεαρός Αργεντινός ονόματι, Λιονέλ Μέσι φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα της Μπαρτσελόνα και άλλαξε τα πάντα την ιστορία του ποδοσφαίρου.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Άνθρωπος του Μπαλντίνι ο αντί-Παπαδημητρίου
Super League 16.10.25

Άνθρωπος του Μπαλντίνι ο αντί-Παπαδημητρίου στον Παναθηναϊκό

Ο Γιάννης Παπαδημητρίου έμεινε... απ' έξω στις υποθέσεις των Τεττέη-Παντελίδη και Μπενίτεθ και αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τον Παναθηναϊκό. Τι ισχύει με τις άλλες αλλαγές.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
inStream - Ροή Ειδήσεων
Οι ΗΠΑ απειλούν τη Βενεζουέλα με ελικόπτερα των ειδικών δυνάμεων και βομβαρδιστικά αεροπλάνα
Κόσμος 17.10.25

Οι ΗΠΑ απειλούν τη Βενεζουέλα με ελικόπτερα των ειδικών δυνάμεων και βομβαρδιστικά αεροπλάνα

Οι ΗΠΑ ξεκινώντας από χθες τις περιπολίες με βομβαρδιστικά Β2 στα όρια ανάμεσα στα διεθνή ύδατα και τα χωρικά ύδατα του Καράκας, συνεχίζουν να απειλούν τη Βενεζουέλα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Apps: Τι συμβαίνει με τις εφαρμογές καιρού – Γιατί πέφτουν έξω στις προγνώσεις
Υπάρχει εξήγηση 17.10.25

Τι συμβαίνει με τις εφαρμογές καιρού - Γιατί πέφτουν έξω στις προγνώσεις

Τα apps καιρού συχνά πέφτουν έξω στις προγνώσεις για διάφορους λόγους που σχετίζονται με την πολυπλοκότητα της πρόβλεψης καιρού, τον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων, καθώς και τους αλγορίθμους που χρησιμοποιούν.

Σύνταξη
Νίκη ψυχής με υπογραφή «Μίλου»
On Field 17.10.25

Νίκη ψυχής με υπογραφή «Μίλου»

Ο Ολυμπιακός έκανε τεράστια ανατροπή στο φινάλε και νίκησε ένα παιχνίδι που φάνταζε… χαμένο στο 36’

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Εκτεταμένοι βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε τοποθεσίες στον νότιο και ανατολικό Λίβανο [βίντεο]
Κόσμος 16.10.25

Εκτεταμένοι βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε τοποθεσίες στον νότιο και ανατολικό Λίβανο [βίντεο]

Με την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο να έχει παραβιαστεί περισσότερες από 5.000 φορές από το Ισραήλ, το τελευταίο προχώρησε σε εκτεταμένους βομβαρδισμούς κυρίως στο νότο του Λιβάνου

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Adolescence: Ο Στίβεν Γκράχαμ καλεί κάθε πατέρα να σώσει το γιο του από κάθε Άντριου Τέιτ, ένα γράμμα τη φορά
Κρίση αρρενωπότητας 16.10.25

Adolescence: Ο Στίβεν Γκράχαμ καλεί κάθε πατέρα να σώσει το γιο του από κάθε Άντριου Τέιτ, ένα γράμμα τη φορά

Ο Στίβεν Γκράχαμ φέρνει το Adolescence από τη μυθοπλασία στην πραγματικότητα με μια πρωτοβουλία που θέλει να πολεμήσει την τοξική αρρενωπότητα στο γήπεδο της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μάχη χαρακωμάτων Κίνας – ΗΠΑ για την …τιμή της σόγιας
Διεθνής Οικονομία 16.10.25

Μάχη χαρακωμάτων Κίνας – ΗΠΑ για την …τιμή της σόγιας

Αυξάνονται οι αντιδράσεις των αμερικανών αγροτών που βλέπουν τις τιμές να καταρρέουν και την Αργεντινή να παίρνει τη θέση τους στις εξαγωγές και να πουλά σόγια στην Κίνα

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Μνημείο Άγνωστου Στρατιώτη: Πρόβα απαγόρευσης διαδηλώσεων κόντρα στη λαϊκή βούληση
Το σχέδιο 16.10.25

Πρόβα απαγόρευσης διαδηλώσεων στο Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη κόντρα στη λαϊκή βούληση

Η κυβέρνηση ψάχνει τρόπους για την «εκκαθάριση» στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη χωρίς να ακούει την κοινωνία. Προ των πυλών η ψήφιση της τροπολογίας στη Βουλή. Τι συνέβη στην πορεία των φοιτητών.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο 38χρονος Τζόκοβιτς δεν σκοπεύει να αποσυρθεί σύντομα: «Με εμπνέουν Κριστιάνο, ΛεΜπρόν και Μπρέιντι»
Τένις 16.10.25

Ο 38χρονος Τζόκοβιτς δεν σκοπεύει να αποσυρθεί σύντομα: «Με εμπνέουν Κριστιάνο, ΛεΜπρόν και Μπρέιντι»

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς, παρότι έχει «πατήσει» τα 38 ξεκαθάρισε πως θέλει να επεκτείνει όσο μπορεί περισσότερο την καριέρα του και αναφέρθηκε σε άλλους μεγάλους αθλητές που τον εμπνέουν.

Σύνταξη
«Να μην κάνουμε τον πόνο σόου»: Η Αγγελική Νικολούλη λίγο πριν την πρεμιέρα της εκπομπής Φως στο Τούνελ
TV 16.10.25

«Να μην κάνουμε τον πόνο σόου»: Η Αγγελική Νικολούλη λίγο πριν την πρεμιέρα της εκπομπής Φως στο Τούνελ

Η κάμερα του Buongiorno συνάντησε την Αγγελική Νικολούλη στο πλατό της εκπομπής Φως στο Τούνελ, λίγο πριν τη μεγάλη πρεμιέρα την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, στις 23.20, στο MEGA.

Σύνταξη
Νίκησε τον καρκίνο, όμως έμεινε παραμορφωμένη – Καταγγελία για σοβαρό ιατρικό λάθος
Ελλάδα 16.10.25

Νίκησε τον καρκίνο, όμως έμεινε παραμορφωμένη – Καταγγελία για σοβαρό ιατρικό λάθος

Μια περίπτωση ασθενούς, η οποία εγχειρίστηκε για καρκίνο στην γλώσσα, όμως παρέμεινε παραμορφωμένη μετεγχειρητικά, είδε το φως της δημοσιότητας μετά από καταγγελία για ιατρικό λάθος

Σύνταξη
Γαλλία: Υπό πίεση οι Σοσιαλιστές για την ανάσα στον Λεκορνί – Υπόσχονται αγώνα για φορολόγηση των υπερπλουσίων
Διχασμός στην Αριστερά 16.10.25

Γαλλία: Υπό πίεση οι Σοσιαλιστές για την ανάσα στον Λεκορνί – Υπόσχονται αγώνα για φορολόγηση των υπερπλουσίων

Οι Σοσιαλιστές, μη ψηφίζοντας την πρόταση μομφής, διέσωσαν την κυβέρνηση Λεκορνί, αλλά βρέθηκαν απέναντι στην υπόλοιπη Αριστερά. Τώρα υπόσχονται ότι θα αγωνιστούν για να φορολογηθούν οι υπερπλούσιοι.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Γιουβέντους ξανά στο στόχαστρο της UEFA
Αθλητισμός & Σπορ 16.10.25

Η Γιουβέντους ξανά στο στόχαστρο της UEFA

Η UEFA ερευνά τους λογαριασμούς της Γιουβέντους για το διάστημα 2022-2025, ενώ ο πρώην τεχνικός διευθυντής Κριστιάνο Τζούντολι αποχώρησε με σχεδόν ένα εκατομμύριο ευρώ – η απόφαση για την ποινή αναμένεται την άνοιξη του 2026.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Τροχαίο στην Κηφισίας: Αυτοκίνητο «καρφώνεται» σε βιτρίνα των ΕΛΤΑ – Online προειδοποιήσεις για μπλόκα
Ελλάδα 16.10.25

Τροχαίο στην Κηφισίας: Αυτοκίνητο «καρφώνεται» σε βιτρίνα των ΕΛΤΑ – Online προειδοποιήσεις για μπλόκα

Ένα ακόμα τροχαίο ατύχημα στην Κηφισίας φέρνει στο φως την ανεύθυνη οδήγηση και το φαινόμενο των διαδικτυακών κοινοτήτων που υπονομεύουν τους ελέγχους της Τροχαίας

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο