Ο νέος «Χάαλαντ» είναι Βραζιλιάνος

Μπορεί το όνομα του να μην είναι ακόμα στα πρωτοσέλιδα του βραζιλιάνικου Τύπου, ωστόσο είναι… σημειωμένο στα μπλοκάκια των κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων κι αυτό σημαίνει πως σύντομα θα βρει θέση και στα ΜΜΕ.

Ο λόγος για τον 17χρονο σέντερ φορ της Μπαΐα, Βαντερλέι Σάντος Ντε Μέλο ή Ντελ, όπως χαρακτηριστικά τον φωνάζουν στην πατρίδα του, ο οποίος εντυπωσιάζει με την ικανότητά του στο σκοράρισμα.

Δεν είναι άλλωστε τυχαίο πως ανέβηκε ήδη στην πρώτη ομάδα του συλλόγου και ο συμπαίκτες του, έχουν φροντίσει να του δώσουν το προσωνύμιο «Χάαλαντ».

Ο Ντελ σκοράρει με την χαρακτηριστική ευκολία που στέλνει την μπάλα στα δίχτυα ο Νορβηγός σέντερ φορ της Μάντσεστερ Σίτι και το… παρατσούκλι δεν άργησε να βγει.

Ο 17χρονος επιθετικός της Μπαΐα, που έχει αγωνιστεί στις «μικρές» εθνικές ομάδες της Βραζιλίας έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων, μεταξύ των οποίων η Μάντσεστερ Σίτι και η Μίλαν, αλλά τα πράγματα δεν θα είναι εύκολα για την ομάδα που θα θελήσει να τον αποκτήσει.

‘Brazilian Haaland’, 17, already being tracked by top clubs including Man City and has £87m release clause

https://t.co/u30AAASG1s — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) October 16, 2025

Η Μπαϊα φρόντισε να πράξει το αυτονόητο, επέκτεινε το συμβόλαιο του νεαρού Βραζιλιάνου στράικερ μέχρι το 2027 βάζοντας παράλληλα ρήτρα αποδέσμευσης που αγγίζει τα 87 εκατ. λίρες δηλαδή 100 εκατ. ευρώ.

Αυτό σημαίνει πως αν κάποια ομάδα θελήσει ν’ αποκτήσει τον Ντελ, θα πρέπει να δώσει το τεράστιο ποσό που προαναφέραμε.

Ο ίδιος ο παίκτης πάντως δεν δείχνει να βιάζεται για να κάνει το ταξίδι στην Ευρώπη, αλλά δεν έκρυψε την ικανοποίηση του για το παρατσούκλι που του «κόλλησαν» οι συμπαίκτες του.

«Χαίρομαι πολύ όταν με φωνάζουν Χάαλαντ, γιατί όλοι ξέρουν πόσο σπουδαίος επιθετικός είναι. Θέλω να παίξω στην πρώτη ομάδα της Μπαΐα αλλά και η Μάντσεστερ Σίτι είναι μια μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα.

Αυτή την στιγμή πάντως αυτό που μετράει πάνω απ’ όλα για μένα, είναι να πάρω ευκαιρίες στην πρώτη ομάδα της Μπαΐα», τόνισε χαρακτηριστικά ο νεαρός στράικερ της βραζιλιάνικης ομάδας. Ο 17χρονος Ντελ κάνει… όργια στην Μπαΐα και πολλές ευρωπαϊκές ομάδες δείχνουν ενδιαφέρον για τον νεαρό Βραζιλιάνο, τον οποίο παρομοιάζουν με τον Νορβηγό σούπερ σταρ της Σίτι

Ο Ντελ είναι το νέο μεγάλο όνομα του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου και πολλοί θεωρούν ότι έχει τις δυνατότητες να πραγματοποιήσει φανταστική καριέρα.