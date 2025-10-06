«Ο Χάαλαντ είναι ο κορυφαίος σκόρερ που έχει παίξει ποτέ στην Αγγλία» (vid)

Ο Τζέιμι Κάραγκερ δεν έχει αμφιβολίες. Ο πρώην αμυντικός της Λίβερπουλ δήλωσε ότι ο Έρλινγκ Χάαλαντ είναι ο «μεγαλύτερος σκόρερ που έχει παίξει ποτέ στο αγγλικό ποδόσφαιρο». Ο Νορβηγός επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι έχει ξεπεράσει θρύλους όπως ο Άλαν Σίρερ, ο Χάρι Κέιν και ο Ίαν Ρας.

Ο Χάαλαντ συνεχίζει να εντυπωσιάζει τη σεζόν 2025-26. Στο πρωτάθλημα έχει ήδη σημειώσει 9 γκολ σε 7 αγώνες, ενώ συνολικά με τη Σίτι μετράει 136 γκολ σε 155 εμφανίσεις, οδηγώντας τη Σίτι, στη μάχη για έναν τρίτο συνεχόμενο Χρυσό Παπούτσι. Παράλληλα, με την Εθνική Νορβηγίας μετραει 48 γκολ σε 45 συμμετοχές, αριθμοί που μπορούν να συγκριθούν μόνο με τον Λιονέλ Μέσι και τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο Κάραγκερ, μιλώντας στο Sky Sports, τόνισε: «Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Ο Χάαλαντ συνδυάζει δύναμη, τεχνική και αδιαμφισβήτητη αποτελεσματικότητα. Είναι σε άλλο επίπεδο ακόμα και σε σχέση με τον Σέρχιο Αγουέρο, που ήταν ένας από τους καλύτερους σκόρερ στην ιστορία της Σίτι».

Ο θαυμασμός του Κάραγκερ για τον Χάαλαντ

«He will break every record we’ve got in this country» 🥇@Carra23 says Erling Haaland is on a completely different level to Sergio Agüero 🔥 pic.twitter.com/QZZ5VJVd5w — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) October 5, 2025

Ο Νορβηγός επιθετικός φαίνεται να μην σταματά. Η γέννηση του γιου του τον Δεκέμβριο του 2024 τον έχει κάνει ακόμα πιο συγκεντρωμένο. Ο ίδιος δήλωσε: «Νιώθω καλύτερα από ποτέ. Η οικογένεια με βοηθά να αποσυνδέομαι και να χαλαρώνω όταν δεν παίζω, κάτι που με κάνει ακόμα πιο δυνατό στον αγωνιστικό χώρο».

Ο προπονητής της Σίτι, Πεπ Γκουαρντιόλα, τόνισε επίσης: «Ο Χάαλαντ είναι ο καλύτερος. Δεν είναι μόνο ο τελειωτής, αλλά συμμετέχει σε όλο το παιχνίδι, δουλεύει πολύ στο pressing, είναι εξαιρετικός. Είναι ένας παίκτης που μπορεί να κάνει τη διαφορά ανά πάσα στιγμή».

Ο Χάαλαντ θα ηγειται της Νορβηγίας στα προκριματικά για το Παγκόσμιο Κύπελλο, με την ομάδα του να βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου. Ο στόχος του είναι να συμμετάσχει στο πρώτο μεγάλο του τουρνουά στην καριέρα του με την φανέλα της εθνικής, όπου θα διεξαχθεί το 2026 στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό.