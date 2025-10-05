sports betsson
Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025
Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Σίτι 0-1: «Καθάρισε» από νωρίς ο Χάαλαντ – Τραυματίστηκε ο Ρόδρι (vid)
Ποδόσφαιρο 05 Οκτωβρίου 2025 | 20:46

Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Σίτι 0-1: «Καθάρισε» από νωρίς ο Χάαλαντ – Τραυματίστηκε ο Ρόδρι (vid)

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ συνεχίσει να βρίσκει δίχτυα και με γκολ μόλις στο 9' χάρισε στη Μάντσεστερ Σίτι την 4η νίκη της στην Premier League. Τραυματίας αποχώρησε ο Ρόδρι.

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα το τελευταίο διάστημα, οδηγώντας τη Μάντσεστερ Σίτι σε ακόμη μία νίκη, αφού επιβλήθηκε της Μπρέντφορντ εκτός έδρας με 1-0, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Premier League.

Δείτε εδώ τα highlights

Οι «πολίτες» πέτυχαν από νωρίς το γκολ που τους χάρισε το θετικό αποτέλεσμα, ενώ στη συνέχεια διαχειρίστηκαν πολύ καλά το προβάδισμά τους. Έτσι η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα έφτασε τους 13 πόντους ανεβαίνοντας στην 5η θέση, ενώ οι Λονδρέζοι παρέμειναν στην 16η θέση έχοντας 7 βαθμούς.

Η Σίτι μπήκε δυναμικά στον αγώνα και ευτύχισε να σκοράρει μόλις στο 9ο λεπτό της συνάντησης με δράστη τον Έρλινγκ Χάαλαντ που κέρδισε τις μονομαχίες με τους αμυντικούς της Μπρέντφορντ και με άψογο πλασέ έγραψε το 1-0. Στο 20′ ο Ρόδρι αποχώρησε τραυματίας με μυϊκό πρόβλημα και συνεπώς οι άνθρωποι των «γαλάζιων» βρίσκονται σε… αναμμένα κάρβουνα.

Το σύνολο του Πεπε Γκουαρντιόλα είχε την υπεροχή στο υπόλοιπο του αγώνα, όμως οι φάσεις που δημιούργησε δεν κατέληξαν κάπου, αλλά αυτό εν τέλει δεν είχε σημασία αφού κατάφερε να πάρει την πολύτιμη νίκη.

ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ: Κέλεχερ, Χίκεϊ, Φαν ντεν Μπερχ, Κόλινς, Αγιέρ (90+2’ Καρβάλιο), Καγιόντε, Χέντερσον, Γιαρμόλιουκ (73’ Ονιεκά), Ντάμσγκααρντ (68’ Γένσεν), Σαντέ, Τιάγκο (68’ Ουαταρά)

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ: Ντοναρούμα, Ντίας, Νούνες, Γκβάρντιολ, Ρόδρι (22’ Γκονθάλεθ), Ράιντερς (76’ Σίλβα), Μπομπ (76’ Ντοκού), Φόντεν, Σαβίνιο, Χάαλαντ

Τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής στην Premier League:

Μπόρνμουθ – Φούλαμ 3-1
Λιντς – Τότεναμ 1-2
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Σάντερλαντ 2-0
Άρσεναλ – Γουέστ Χαμ 2-0
Τσέλσι – Λίβερπουλ 2-1
Έβερτον – Κρίσταλ Πάλας 2-1
Νιούκαστλ – Νότιγχαμ 2-0
Γουλβς – Μπράιτον 1-1
Άστον Βίλα – Μπέρνλι 2-1
Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Σίτι 0-1

Η βαθμολογία της Premier League

Η επόμενη αγωνιστική:

18/10 14:30 Νότιγχαμ Φόρεστ – Τσέλσι
18/10 17:00 Μπράιτον – Νιούκαστλ
18/10 17:00 Μπέρνλι – Λιντς
18/10 17:00 Κρίσταλ Πάλας – Μπόρνμουθ
18/10 17:00 Μάντσεστερ Σίτι – Έβερτον
18/10 17:00 Σάντερλαντ – Γουλβς
18/10 19:30 Φούλαμ – Άρσεναλ
19/10 16:00 Τότεναμ – Άστον Βίλα
19/10 18:30 Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
20/10 22:00 Γουέστ Χαμ – Μπρέντφορντ

Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 05.10.25

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 2-1: Νίκη με ανατροπή για τον «δικέφαλο»

Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος στο ξεκίνημα και προηγήθηκε στην Τούμπα, όμως ο ΠΑΟΚ εκμεταλλεύθηκε τα «ερυθρόλευκα» λάθη στην άμυνα και έφτασε στην ανατροπή και τη νίκη (2-1) στο δεύτερο ημίχρονο.

Σύνταξη
