Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025
Φωτιά στη Νέα Πέραμο - Επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής
Συναγερμός στη Χίο: Καθυστέρηση απόπλου του «Θαλασσίτης» μετά από καταγγελία για εκρηκτικό μηχανισμό
Ένα νέο ρεκόρ από τον Χάαλαντ αλλά…
On Field 21 Σεπτεμβρίου 2025 | 21:00

Ένα νέο ρεκόρ από τον Χάαλαντ αλλά…

Ο διεθνής στράικερ της Σίτι σκόραρε στο ντέρμπι με την Άρσεναλ και ισοφάρισε μια ιστορική επίδοση του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ, αλλά τα προβλήματα παραμένουν για τους «πολίτες»

Το ντέρμπι στο Emirates ανάμεσα σε Άρσεναλ και Μάντσεστερ Σίτι δεν είχε νικητή, καθώς οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1, αλλά ήταν ένα ματς που θα θυμάται για πολύ καιρό ο Έρλινγκ Χάαλαντ.

Ο Νορβηγός στράικερ της Σίτι ήταν αυτός που πέτυχε το γκολ των φιλοξενούμενων στο Emirates, στο ένατο λεπτό της αναμέτρησης κι αυτό το γκολ είναι σημαδιακό για τον διεθνή σέντερ φορ των  «πολιτών».

Ο Χάαλαντ έφτασε τα 91 γκολ στην Πρέμιερ Λιγκ και είναι πλέον (μαζί με τον Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ) στην πρώτη θέση των Νορβηγών παικτών με τα περισσότερα γκολ στην μεγάλη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Μέχρι σήμερα, την πρωτιά απολάμβανε μόνος του ο παλαίμαχος επιθετικός της Μάντσεστσερ Γιουνάιτεντ αλλά μετά την σημερινή αναμέτρηση στο Λονδίνο, ο Χάαλαντ έπιασε τον συμπατριώτη του και θέλει πλέον ένα μόνο γκολ για να τον ξεπεράσει.

Το ερώτημα πλέον είναι, πόσο σύντομα θα σκοράρει ο σέντερ φορ της Σίτι για να φτάσει τα 92 γκολ και να αφήσει πίσω του τον Σόλσκιερ.

Ο Χάαλαντ πέτυχε λοιπόν ένα σημαντικό ατομικό ρεκόρ αλλά και η Σίτι έχασε μέσα από τα… χέρια της μια σπουδαία νίκη στην προσπάθεια κατάκτησης του φετινού πρωταθλήματος.

Η Άρσεναλ βρήκε τον τρόπο ν’ αποφύγει μια «σκληρή» ήττα από την Σίτι, ισοφαρίζοντας στις καθυστερήσεις του αγώνα με το γκολ του Μαρτινέλι και αυτό το γκολ «μετράει» πολύ για τον προπονητή των «κανονιέρηδων», Μικέλ Αρτέτα.

Η ομάδα του Λονδίνου είδε κατάφατσα την δεύτερη ήττα σε ντέρμπι στην φετινή Πρέμιερ Λιγκ (η πρώτη ήταν από την Λίβερπουλ στο Άνφιλντ με 1-0) αλλά κατάφερε να την αποφύγει κι αυτός ο βαθμός παίζει σημαντικό ρόλο στην διατήρηση ηρεμίας στο εσωτερικό των «κανονιέρηδων».

Κι όσο για την Σίτι; Οι «πολίτες» έχουν δύο νίκες σε πέντε παιχνίδια του φετινού πρωταθλήματος κι αυτό τα λέει όλα για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ομάδα του Γκουαρντιόλα.

Ήδη βρίσκεται οκτώ βαθμούς πίσω από την πρωταθλήτρια και πρωτοπόρο της βαθμολογίας, Λίβερπουλ και οι οκτώ βαθμοί δεν είναι… μικρή απόσταση, όσο κι ακόμα βρισκόμαστε στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος.

Χρυσός: Η ακόρεστη δίψα των επενδυτών

Χρυσός: Η ακόρεστη δίψα των επενδυτών

Δημόσιο Χρέος: Μπορεί η γαλλική κρίση να επηρεάσει την Ελλάδα;

Δημόσιο Χρέος: Μπορεί η γαλλική κρίση να επηρεάσει την Ελλάδα;

Ποδόσφαιρο 21.09.25

LIVE: Μπαρτσελόνα – Χετάφε

LIVE: Μπαρτσελόνα – Χετάφε. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Χετάφε για την 5η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 21.09.25

Λεβαδειακός – ΟΦΗ 4-0: Νέα «τεσσάρα» για τους Βοιωτούς (vid)

Επιστροφή στις νίκες για τον Λεβαδειακό με εντυπωσιακό τρόπο, καθώς με τέσσερις διαφορετικούς σκόρερ συνέτριψε τον ΟΦΗ με 4-0 για την 4η αγωνιστική. Με εννέα ποδοσφαιριστές τελείωσαν οι Κρητικοί.

Σύνταξη
Οι οπαδοί της Γιουνάιτεντ «έβγαλαν το καπέλο» στον Αμορίμ
On Field 21.09.25

Οι οπαδοί της Γιουνάιτεντ «έβγαλαν το καπέλο» στον Αμορίμ

Η κίνηση του Πορτογάλου τεχνικού δεν πέρασε απαρατήρητη και οι οπαδοί του αγγλικού συλλόγου δεν έκρυψαν τον ενθουσιασμό τους για την στάση που κράτησε ο 40χρονος κόουτς της Γιουνάιτεντ

Το μήνυμα του Μέντι για το ντέρμπι
On Field 18.09.25

Το μήνυμα του Μέντι για το ντέρμπι

Ο προπονητής του Ολυμπιακού έδωσε το σύνθημα στους παίκτες του για την κυριακάτικη αναμέτρηση με τους «πράσινους», ζητώντας συγκεκριμένα πράγματα από τους «ερυθρόλευκους»

Χαμός στο Άνφιλντ με τον βοηθό του Σιμεόνε – Ξεκίνησε έρευνα η UEFA
On Field 18.09.25

Χαμός στο Άνφιλντ με τον βοηθό του Σιμεόνε – Ξεκίνησε έρευνα η UEFA

Ο τηλεοπτικός φακός «συνέλαβε» έναν βοηθό του προπονητή της Ατλέτικο, να φτύνει οπαδούς της Λίβερπουλ και μετά έγινε ο κακός χαμός που οδήγησε στην αποβολή του Σιμεόνε. Η UEFA ξεκίνησε έρευνα και… έρχονται τιμωρίες

Ο τολμηρός και παρεμβατικός Μανόλο Χιμένεθ βάζει τον Άρη στις «ράγες» του
Ποδόσφαιρο 18.09.25

Ο τολμηρός και παρεμβατικός Μανόλο Χιμένεθ βάζει τον Άρη στις «ράγες» του

Μέσα σε μόλις μια εβδομάδα ο Μανόλο Χιμένεθ έχει κάνει τον Άρη να δείχνει όσο ομάδα δεν έδειξε ποτέ στις 266 ημέρες παραμονής του Μαρίνου Ουζουνίδη στον πάγκο του.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Η πιο κρίσιμη επιλογή
On Field 18.09.25

Η πιο κρίσιμη επιλογή

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας καλείται να επιλέξει ποιον γκαρντ θα πάρει στον Ολυμπιακό κι αυτή η επιλογή ίσως να κάνει και την διαφορά

Εικόνα από το… μέλλον με Ελ Κααμπί-Ταρέμι
On Field 18.09.25

Εικόνα από το… μέλλον με Ελ Κααμπί-Ταρέμι

Η συνύπαρξη των Ελ Κααμπί και Ταρέμι στο δεύτερο ημίχρονο του Ολυμπιακού κόντρα στην Πάφο, δείχνει πιθανώς και το μέλλον της ομάδας σε τακτικό επίπεδο...

Όσα είπε ο Μεντιλίμπαρ μετά το 0-0 με την Πάφο…
On Field 18.09.25

Όσα είπε ο Μεντιλίμπαρ μετά το 0-0 με την Πάφο…

Ο Ολυμπιακός δεν... έσπασε το τείχος της Πάφου, όμως αυτά που είπε μετά το ματς ο Μεντιλίμπαρ, δείχνουν γιατί έχει ήδη πετύχει τόσα πολλά στον Πειραιά -και μπορεί ακόμη περισσότερα.

Δύο φανταστικά ρεκόρ από τον Μοχάμεντ Σαλάχ – Έγραψε ιστορία ο Αιγύπτιος στράικερ της Λίβερπουλ
On Field 18.09.25

Δύο φανταστικά ρεκόρ από τον Μοχάμεντ Σαλάχ – Έγραψε ιστορία ο Αιγύπτιος στράικερ της Λίβερπουλ

Ο διεθνής επιθετικός της Λίβερπουλ ήταν ο κορυφαίος παίκτης των «κόκκινων» στο μεγάλο παιχνίδι με την Ατλέτικο Μαδρίτης στο Champions League, γράφοντας ιστορία με την φανέλα των πρωταθλητών Αγγλίας

Η ατάκα στο Ρέντη, που τα «λέει όλα» για Ταρέμι
On Field 16.09.25

Η ατάκα στο Ρέντη, που τα «λέει όλα» για Ταρέμι

Ο Ιρανός είναι το πρόσωπο που συγκεντρώνει πάνω του τα φώτα και είναι αποκαλυπτικά τα όσα λέγονται στο προπονητικό κέντρο των πειραιωτών, για τον διεθνή σέντερ φορ

LIVE: Μπαρτσελόνα – Χετάφε
Ποδόσφαιρο 21.09.25

LIVE: Μπαρτσελόνα – Χετάφε

LIVE: Μπαρτσελόνα – Χετάφε. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Χετάφε για την 5η αγωνιστική της La Liga.

Μιμή Ντενίση για Αλίκη Βουγιουκλάκη: «Ποτέ δεν ήταν τεταμένες οι σχέσεις μας, ήταν ένα ψέμα αυτό»
«Τζούλια» 21.09.25

Μιμή Ντενίση για Αλίκη Βουγιουκλάκη: «Ποτέ δεν ήταν τεταμένες οι σχέσεις μας, ήταν ένα ψέμα αυτό»

«Η Αλίκη δεν είχε ανταγωνισμό μαζί μου [όταν συνεργαστήκαμε στην «Τζούλια»], γιατί ήμουν μελαχρινή. Δεν νομίζω ότι η Αλίκη είχε ανταγωνισμό με τις μελαχρινές», ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Μιμή Ντενίση.

Λεβαδειακός – ΟΦΗ 4-0: Νέα «τεσσάρα» για τους Βοιωτούς (vid)
Ποδόσφαιρο 21.09.25

Λεβαδειακός – ΟΦΗ 4-0: Νέα «τεσσάρα» για τους Βοιωτούς (vid)

Επιστροφή στις νίκες για τον Λεβαδειακό με εντυπωσιακό τρόπο, καθώς με τέσσερις διαφορετικούς σκόρερ συνέτριψε τον ΟΦΗ με 4-0 για την 4η αγωνιστική. Με εννέα ποδοσφαιριστές τελείωσαν οι Κρητικοί.

Βοιωτία: Ντοκουμέντο από τη σύλληψη της 62χρονης – Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για τη φρικιαστική υπόθεση
Ο χώρος ταφής 21.09.25

Ντοκουμέντο από τη σύλληψη της 62χρονης - Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για τη φρικιαστική υπόθεση

Η στιγμή της σύλληψης της 62χρονης από τη Βοιωτία που έθαψε την μητέρα της για να παίρνει τη σύνταξή της. Ο άντρας με το όνομα «Γ» και η ανακοίνωση της αστυνομίας.

Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι 1-1: Ο Μαρτινέλι έσωσε τον βαθμό στο 90+3′!
Ποδόσφαιρο 21.09.25

Ο Μαρτινέλι «έσωσε» τον βαθμό για την Άρσεναλ στο ντέρμπι με τη Σίτι! (1-1)

Ο Αρτέτα πέρασε στο ματς τον Γκαμπριέλ Μαρτινέλι στο 80ο λεπτό και ο Βραζιλιάνος με άψογο στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων «έσωσε» τον βαθμό της ισοπαλίας για την Άρσεναλ απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι.

Μακρόν: Η Γαλλία θα αναγνωρίσει τη Δευτέρα την Παλαιστίνη – Το Ισραήλ σκοτώνει κάθε επιλογή πλην του πολέμου
Λύση δύο κρατών 21.09.25

Μακρόν: Η Γαλλία θα αναγνωρίσει τη Δευτέρα την Παλαιστίνη – Το Ισραήλ σκοτώνει κάθε επιλογή πλην του πολέμου

Ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι η Γαλλία θα αναγνωρίσει Κράτος τη Παλαιστίνης τη Δευτέρα. «Νόμιμο το δικαίωμα του παλαιστινιακού λαού να έχει κράτος», λέει.

«Στα κορίτσια έδιναν ρύζι, στα αγόρια βιβλία» – H Ινδή σκηνοθέτις που έγραψε ιστορία στη Βενετία
«Το προσωπικό είναι πολιτικό» 21.09.25

«Στα κορίτσια έδιναν ρύζι, στα αγόρια βιβλία» - H Ινδή σκηνοθέτις που έγραψε ιστορία στη Βενετία

Όταν η Anuparna Roy δέχτηκε το βραβείο Orizzonti για την πρώτη της ταινία Songs of Forgotten Trees στη Βενετία νωρίτερα αυτό το μήνα, πέτυχε μια νίκη που είναι σπάνια για τις περισσότερες γυναίκες με το δικό της υπόβαθρο.

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 21.09.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό για την 4η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

«Οργή και θλίψη η Zackie θα μας λείψει» – Πορεία για τα επτά χρόνια από τη δολοφονία του Ζακ
Ελλάδα 21.09.25

«Οργή και θλίψη η Zackie θα μας λείψει» – Πορεία για τα επτά χρόνια από τη δολοφονία του Ζακ

Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης στη Γλάδστωνος, οι συμμετέχοντες μετονόμασαν συμβολικά τον δρόμο σε “οδό Zackie Oh”, αφήνοντας λουλούδια και γράφοντας με κόκκινη μπογιά «η Zackie ζει».

Συναγερμός στη Χίο: Καθυστέρηση απόπλου του «Θαλασσίτης» μετά από καταγγελία για εκρηκτικό μηχανισμό
Διενεργείται έλεγχος 21.09.25

Συναγερμός στη Χίο: Καθυστέρηση απόπλου του «Θαλασσίτης» μετά από καταγγελία για εκρηκτικό μηχανισμό

Όλοι οι επιβαίνοντες στο πλοίο, καθώς και τα οχήματα, αποβιβάστηκαν στο λιμάνι της Χίου, ενώ αυτήν την ώρα διενεργείται έλεγχος από τις αρμόδιες αρχές

LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 21.09.25

LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός

LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της φιλικής αναμέτρησης Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός στο πλαίσιο του «Aegean Omiros College Crete IBT». Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4 HD.

Φάμελλος: Η σιωπή για τη Γάζα είναι συνενοχή – Άμεση αναγνώριση Κράτους της Παλαιστίνης
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 21.09.25

Φάμελλος: Η σιωπή για τη Γάζα είναι συνενοχή – Άμεση αναγνώριση Κράτους της Παλαιστίνης

Πρωτοβουλίες, με πρώτη πράξη την αναγνώριση Κράτους της Παλαιστίνης, ζητά από την ελληνική κυβέρνηση ο Σωκράτης Φάμελλος. «Ο όλεθρος πρέπει να σταματήσει άμεσα», λέει για τη Γάζα.

Ο Κρίστοφερ Νόλαν εκλέχθηκε πρόεδρος της Ένωσης Σκηνοθετών Αμερικής εν μέσω διαπραγματεύσεων με τα στούντιο
«Ανυπομονώ» 21.09.25

Ο Κρίστοφερ Νόλαν εκλέχθηκε πρόεδρος της Ένωσης Σκηνοθετών Αμερικής εν μέσω διαπραγματεύσεων με τα στούντιο

Ο Κρίστοφερ Νόλαν, ένας από τους πιο επιτυχημένους σκηνοθέτες της γενιάς του, διαδέχεται τη Λέσλι Λίνκα Γκλάτερ στην θέση του Προέδρου της Ένωσης Σκηνοθετών Αμερικής.

ΑΕΛ – ΑΕΚ 1-1: Η «Ένωση» έδωσε δικαίωμα και οι Θεσσαλοί την τιμώρησαν (vid)
Ποδόσφαιρο 21.09.25

Η ΑΕΚ έδωσε δικαίωμα και η ΑΕΛ την «τιμώρησε» (vid)

Η ΑΕΚ προηγήθηκε στο 55' με τον Μάνταλο, όμως δεν μπόρεσε να κρατήσει το προβάδισμά, της, με τον Τσάκλα να ισοφαρίζει στο 75' για την ΑΕΛ και το 1-1 να μένει μέχρι το φινάλε του αγώνα στη Λάρισα.

Ο Μαρκ Ρόνσον αποκαλύπτει τα μυστικά της DJ σκηνής της δεκαετίας του ’90 – Μουσική, ουσίες και ο νάρκισσος Diddy
God is a DJ 21.09.25

Ο Μαρκ Ρόνσον αποκαλύπτει τα μυστικά της DJ σκηνής της δεκαετίας του ’90 - Μουσική, ουσίες και ο νάρκισσος Diddy

Το νέο βιβλίο αναμνήσεων, «Night People», του μουσικού παραγωγού, Μαρκ Ρόνσον, ξαναζωντανεύει ξεχασμένες ιστορίες από την εποχή που ήταν DJ στη Νέα Υόρκη τη δεκαετία του '90.

Ρεκόρ συγκρούσεων μετά τον Β’ ΠΠ τo 2025 – Η θέση της Ελλάδας στον δείκτη ειρήνης
Παγκόσμιος Δείκτης Ειρήνης 21.09.25

Ρεκόρ συγκρούσεων μετά τον Β’ ΠΠ τo 2025 – Η θέση της Ελλάδας στον δείκτη ειρήνης

Παγκόσμια Ημέρα Ειρήνης η 21η Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, όπως διαπιστώνεται το 2025 έχουμε 59 διεθνείς συγκρούσεις και χιλιάδες νεκρούς. Ενώ οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία είναι τεράστιες.

Βαλτική: Ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος εισήλθε στον εναέριο χώρο της – Σηκώθηκαν 2 Eurofighters
Νέο επεισόδιο 21.09.25

Ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος εισήλθε στον εναέριο χώρο της Βαλτικής - Σηκώθηκαν 2 Eurofighters

Φόβος ότι ένα ανθρώπινο λάθος θα μπορούσε να δημιουργήσει «έκρηξη» στη Βαλτική - Η Luftwaffe έλαβε εντολή από το ΝΑΤΟ να ελέγξει ρωσικό αεροσκάφος που εισήλθε σε ουδέτερο/διεθνή εναέριο χώρο

