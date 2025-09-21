Ένα νέο ρεκόρ από τον Χάαλαντ αλλά…

Το ντέρμπι στο Emirates ανάμεσα σε Άρσεναλ και Μάντσεστερ Σίτι δεν είχε νικητή, καθώς οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1, αλλά ήταν ένα ματς που θα θυμάται για πολύ καιρό ο Έρλινγκ Χάαλαντ.

Ο Νορβηγός στράικερ της Σίτι ήταν αυτός που πέτυχε το γκολ των φιλοξενούμενων στο Emirates, στο ένατο λεπτό της αναμέτρησης κι αυτό το γκολ είναι σημαδιακό για τον διεθνή σέντερ φορ των «πολιτών».

Ο Χάαλαντ έφτασε τα 91 γκολ στην Πρέμιερ Λιγκ και είναι πλέον (μαζί με τον Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ) στην πρώτη θέση των Νορβηγών παικτών με τα περισσότερα γκολ στην μεγάλη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Erling Haaland has now equalled Ole Gunnar Solskjaer’s record as Norway’s top goalscorer in Premier League history (91). 🔥 It surely won’t be long until he takes the record for himself.😅 What a player. 🤩 pic.twitter.com/n9Zc6Z8GeG — talkSPORT (@talkSPORT) September 21, 2025

Μέχρι σήμερα, την πρωτιά απολάμβανε μόνος του ο παλαίμαχος επιθετικός της Μάντσεστσερ Γιουνάιτεντ αλλά μετά την σημερινή αναμέτρηση στο Λονδίνο, ο Χάαλαντ έπιασε τον συμπατριώτη του και θέλει πλέον ένα μόνο γκολ για να τον ξεπεράσει.

Το ερώτημα πλέον είναι, πόσο σύντομα θα σκοράρει ο σέντερ φορ της Σίτι για να φτάσει τα 92 γκολ και να αφήσει πίσω του τον Σόλσκιερ.

Ο Χάαλαντ πέτυχε λοιπόν ένα σημαντικό ατομικό ρεκόρ αλλά και η Σίτι έχασε μέσα από τα… χέρια της μια σπουδαία νίκη στην προσπάθεια κατάκτησης του φετινού πρωταθλήματος.

Η Άρσεναλ βρήκε τον τρόπο ν’ αποφύγει μια «σκληρή» ήττα από την Σίτι, ισοφαρίζοντας στις καθυστερήσεις του αγώνα με το γκολ του Μαρτινέλι και αυτό το γκολ «μετράει» πολύ για τον προπονητή των «κανονιέρηδων», Μικέλ Αρτέτα.

Η ομάδα του Λονδίνου είδε κατάφατσα την δεύτερη ήττα σε ντέρμπι στην φετινή Πρέμιερ Λιγκ (η πρώτη ήταν από την Λίβερπουλ στο Άνφιλντ με 1-0) αλλά κατάφερε να την αποφύγει κι αυτός ο βαθμός παίζει σημαντικό ρόλο στην διατήρηση ηρεμίας στο εσωτερικό των «κανονιέρηδων».

Κι όσο για την Σίτι; Οι «πολίτες» έχουν δύο νίκες σε πέντε παιχνίδια του φετινού πρωταθλήματος κι αυτό τα λέει όλα για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ομάδα του Γκουαρντιόλα.

Ήδη βρίσκεται οκτώ βαθμούς πίσω από την πρωταθλήτρια και πρωτοπόρο της βαθμολογίας, Λίβερπουλ και οι οκτώ βαθμοί δεν είναι… μικρή απόσταση, όσο κι ακόμα βρισκόμαστε στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος.