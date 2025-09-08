Απίθανο συμβάν: Ο Χάαλαντ χτύπησε στην πόρτα του πούλμαν και έκανε ράμματα (pics)

Έναν ασυνήθιστο τραυματισμό είχε ο Έρλινγκ Χάαλαντ και μάλιστα εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο άσος της Μάντσεστερ Σίτι βρίσκεται στην προετοιμασία της εθνικής Νορβηγίας, ενόψει των προκριματικών του Μουντιάλ 2026 και το σπάνιο περιστατικό συνέβη όταν οι διεθνείς επέστρεφαν στο ξενοδοχείο τους μετά από προπόνηση της ομάδας.

Ο Χάαλαντ βρισκόταν δίπλα στην πόρτα των αποσκευών όταν αυτή άνοιξε, τον χτύπησε με δύναμη στο στόμα και χρειάστηκε να κάνει τρία ράμματα κάτω από το χείλος.

Οι υπεύθυνοι της ομάδας διαβεβαίωσαν πως δεν τίθεται θέμα απουσίας από την αυριανή (9/9) αναμέτρηση με τη Μολδαβία, ενώ ο Χάαλαντ θέλησε να μοιραστεί την… περιπέτεια του με τον κόσμο, ανεβάζοντας στα social media φωτογραφία με το «παράσημό» του.

Δείτε τον τραυματισμό του Χάαλαντ στο πούλμαν

Πάντως, ο 25χρονος επιθετικός έκανε… πλάκα μέσω Snapchat, υποστηρίζοντας -προφανώς αστειευόμενος- ότι ο Μάρτιν Έντεγκααρντ ήταν υπεύθυνος για τον τραυματισμό, πριν απαντήσει σε έναν οπαδό που ρώτησε για την πόρτα.