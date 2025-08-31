Χάος στην Σίτι κι ένα… ρεκόρ για τον Χάαλαντ

Η Μπράιτον έκανε το μεγάλο «μπαμ» στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της Πρέμιερ Λιγκ, καθώς οι «γλάροι» πέτυχαν τεράστια νίκη επί της Μάντσεστερ Σίτι με 2-1 και μάλιστα με ανατροπή.

Οι γηπεδούχοι βρέθηκαν με την… πλάτη στον τοίχο αλλά βρήκαν τον τρόπο να σκοράρουν δύο φορές και σόκαραν την Σίτι, η οποία προέρχονταν από εντός έδρας ήττα απέναντι στην Τότεναμ.

Κι εδώ έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να τονίσουμε πως τα (πολλά) προβλήματα που είχε την περασμένη σεζόν η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα, κάνουν και φέτος την εμφάνιση τους κι αυτό είναι μείζον θέμα για τον Ισπανό τεχνικό.

Ο Γκουαρντιόλα βλέπει την ομάδα του να κάνει δύο ήττες εκτός προγράμματος κι ενώ είμαστε ακόμα στο ξεκίνημα της φετινής Πρέμιερ Λιγκ (μόλις στην τρίτη αγωνιστική) κι αυτό είναι σίγουρα ένα θέμα που προβληματίζει και μάλιστα έντονα τον πολύπειρο τεχνικό.

Η Σίτι κατάφερε να προηγηθεί αλλά δεν διαχειρίστηκε σωστά το παιχνίδι, θεωρώντας πως από την στιγμή που έγινε το 0-1 με τον Χάαλαντ, η Μπράιτον δεν θα μπορούσε να αντιδράσει.

Αυτό ήταν όμως και το μεγάλο λάθος των φιλοξενούμενων, με τις αγγλικές ιστοσελίδες να κάνουν σκληρή κριτική στον Γκουαρντιόλα για την εικόνα που παρουσιάζει στα πρώτα παιχνίδια της σεζόν η Σίτι.

Η αλήθεια είναι πως η κατάσταση δείχνει να ξεφεύγει από τον έλεγχο του Καταλανού προπονητή, καθώς η Σίτι δεν θυμίζει σε τίποτα την ομάδα – φόβητρο για κάθε αντίπαλο.

Σίγουρα η περσινή σεζόν δεν ήταν καλή για τους «πολίτες» αλλά οι οπαδοί της Σίτι πίστευαν πως η ομάδα τους θα επέστρεφε φέτος σε ρυθμούς… κανονικότητας.

Έλα όμως που η ομάδα του Μάντσεστερ δεν μπορεί να «σηκώσει κεφάλι» και το ανησυχητικό για την Σίτι είναι πως οι ιδέες του Γκουαρντιόλα δεν δίνουν λύσεις στα προβλήματα.

Γι’ αυτό άλλωστε και τα αγγλικά μέσα ενημέρωσης, έστρεψαν τα «βέλη» τους στον Γκουαρντιόλα, μετά την δεύτερη συνεχόμενη ήττα στην φετινή Πρέμιερ Λιγκ.

Δεν χάρηκε το ρεκόρ ο Χάαλαντ

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ βρήκε δίχτυα στο παιχνίδι με την Μπράιτον, καθώς άνοιξε το σκορ στο 34΄ για την Σίτι, αλλά το γκολ αυτό δεν στάθηκε αρκετό για να χαρίσει ούτε τον βαθμό της ισοπαλίας στους φιλοξενούμενους.

Ωστόσο θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτό ήταν ένα σημαντικό ματς κι ένα σημαντικό γκολ για τον Νορβηγό στράικερ της Σίτι.

Ο Χάαλαντ συμπλήρωσε 100 συμμετοχές στην Πρέμιερ Λιγκ έχοντας πετύχει 88 γκολ, επίδοση που αποτελεί ρεκόρ για την διοργάνωση, καθώς κανείς άλλος παίκτης στο παρελθόν, δεν έχει πετύχει τόσα γκολ στα πρώτα 100 παιχνίδια του στην Πρέμιερ.

Το ρεκόρ αυτό πάντως δεν το χάρηκε ο Νορβηγός άσος καθώς δεν συνοδεύτηκε από νίκη της Μάντσεστερ Σίτι.