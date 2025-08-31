Μπράιτον – Μάντσεστερ Σίτι 2-1: Ανατροπή και πρώτο τρίποντο στη σεζόν για τους Γλάρους

Με δύο γκολ στο τελευταίο μισάωρο (67’, 89’), η Μπράιτον γύρισε… τούμπα το παιχνίδι με την Μάντσεστερ Σίτι στο «Άμεξ Στάντιουμ» και επικράτησε με 2-1 για την 3η αγωνιστική της Premier League. Αυτό ήταν το πρώτο τρίποντο για τους «γλάρους» στο φετινό πρωτάθλημα, με τους Πολίτες από την άλλη να χάνουν για δεύτερη σερί αγωνιστική, μετά το 0-2 από την Τότεναμ.

Στους 4 βαθμούς η Μπράιτον, με τους Στέφανο Τζίμα και Μπάμπη Κωστούλα να μένουν εκτός αποστολής, ενώ στους 3 πόντους έμεινε η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα, που δείχνει να αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα στο πρώτο κομμάτι της σεζόν.

Η Μάντσεστερ Σίτι ήταν καλύτερη από την Μπράιτον στο πρώτο ημίχρονο και προηγήθηκε στο 34ο λεπτό με τον Έρλινγκ Χάαλαντ, αλλά στο δεύτερο η εικόνα της αναμέτρησης άλλαξε άρδην, με την Μπράιτον να γυρίζει τούμπα το ματς και να παίρνει το τρίποντο της νίκης.

Στο 66’ οι γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι και ένα λεπτό αργότερα ο Μίλνερ ευστόχησε από την άσπρη βούλα για 1-1. Ενα γκολ που αφιέρωσε στον αδικοχαμένο άλλοτε συμπαίκτη του, Ντιόγκο Ζότα. Οι Γλάροι μάλιστα δεν έμειναν μόνο στην ισοφάριση, αλλά έψαξαν το γκολ της ανατροπής, το οποίο τελικά πέτυχαν στο 89’ με τον Γκρούντα.

Μετά από κάθετη πάσα, ο άσος της Μπράιτον απέφυγε τον Τράφορντ και με πλασέ σε κενή εστία ολοκλήρωσε την ανατροπή για την ομάδα του, που πέτυχε την πρώτη της νίκη στο φετινό πρωτάθλημα.

ΜΠΡΑΪΤΟΝ: Φερμπρούχεν, Ντανκ, Ντε Κάιπερ, Φαν Χέκε, Φέλτμαν, Χίνσελγουντ (60’ Γκρούντα), Μπαλέμπα (60’ Αγιαρί), Γκόμεθ (60’ Ρουτέ), Μιτόμα, Μίντε (90+5’ Κόπολα), Γουέλμπεκ (60’ Μίλνερ)

ΣΙΤΙ: Τράφορντ, Χουσάνοβ (85’ Λιούις), Αΐτ Νουρί, Νούνες (85’ Ντίας), Στόουνς, Ρόδρι, Σίλβα (72’ Ο’Ράιλι), Ράιντερς, Μαρμούς (72’ Ντοκού), Μπομπ, Χάαλαντ

Νίκη για την Γουέστ Χαμ

Στο άλλο παιχνίδι που έγινε το μεσημέρι της Κυριακής, η Γουέστ Χαμ νίκησε εκτός έδρας την Νότιγχαμ Φόρεστ με 3-0. Τα γκολ για την ομάδα του Λονδίνου πέτυχαν οι Μπόουεν (84’), Πακετά (88’, πεν.) και Κάλουμ Γουίλσον (90+1’).

ΝΟΤΙΓΧΑΜ ΦΟΡΕΣΤ: Σελς, Μιλένκοβιτς, Ουίλιαμς, Άντερσον, Άινα, Εντόι (58’ ΜακΑτί), Μουρίγιο, Σανγκαρέ (89’ Μουϊνγκά), Χάντσον Οντόι (89’ Χάτσινσον), Γκιμπς Γουάιτ, Γουντ (73’ Ντα Κρους)

ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ: Χέρμανσον, Γουόκερ Πίτερς, Ντιούθφ, Σούτσεκ, Μαυροπάνος, Μπόουεν, Κίλμαν, Γουόρντ Πράουζ (75’ Ίρβινγκ), Πακετά, Φίλκρουγκ (64’ Γουίλσον), Ματέους Φερνάντες (82’ Σάμερβιλ)

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής:

Τσέλσι – Φούλαμ 2-0

Γουλβς- Έβερτον 2-3

Τότεναμ – Μπόρνμουθ 0-1

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπέρνλι 3-2

Σάντερλαντ – Μπρέντφορντ 2-1

Λιντς – Νιούκαστλ 0-0

Μπράιτον – Μάντσεστερ Σίτι 2-1

Νότιγχαμ – Γουέστ Χαμ 0-3

31/8 18:30 Λίβερπουλ – Άρσεναλ

31/8 21:00 Άστον Βίλα – Κρίσταλ Πάλας

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική:

13/9 14:30 Άρσεναλ – Νότιγχαμ

13/9 17:00 Μπόρνμουθ – Μπράιτον

13/9 17:00 Νιούκαστλ – Γουλβς

13/9 17:00 Έβερτον – Άστον Βίλα

13/9 17:00 Κρίσταλ Πάλας – Σάντερλαντ

13/9 17:00 Φούλαμ – Λιντς

13/9 19:30 Γουέστ Χαμ – Τότεναμ

13/9 22:00 Μπρέντφορντ – Τσέλσι

14/9 16:00 Μπέρνλι – Λίβερπουλ

14/9 18:30 Μάντσεστερ Σίτι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ