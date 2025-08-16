Γουλβς – Μάντσεστερ Σίτι 0-4: Ιδανική πρεμιέρα με τεσσάρα για τους φορτσάτους «πολίτες»

Ορεξάτη η Μάντσεστερ Σίτι στην πρεμιέρα της Premier League!

Οι «πολίτες» πραγματοποίησαν εξαιρετική εμφάνιση στο «Μολινό», είχαν σε καλή μέρα τον Έρλινγκ Χάαλαντ που πέτυχε δύο γκολ και επικράτησαν πολύ εύκολα με σκορ 4-0, για την 1η αγωνιστική του αγγλικού πρωταθλήματος.

Η Σίτι άνοιξε το σκορ με τον συνήθη ύποπτο στο 34ο λεπτό. Ο Μπομπ έκανε το γύρισμα από δεξιά και ο Χάαλαντ πλάσαρε από κοντά για το 0-1.

Τρία λεπτά μετά, έπειτα από κλέψιμο του Μπομπ, ο Ράιντερς βρέθηκε σε τετ α τετ με τον Σα, τον οποίο πλάσαρε για το 2-0 της Σίτι. Η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0 στο 61′. Ο Ράιντερς γύρισε εξαιρετικά την μπάλα από τα δεξιά και ο Έρλινγκ Χάαλαντ με δυνατό αριστερό πλασέ νίκησε ξανά τον Ζοσέ Σα.

Στο 83’ ο Τσερκί δοκίμασε τα πόδια του λίγο έξω από την περιοχή και σημείωσε ένα καταπληκτικό γκολ, στο ντεμπούτο του στην Πρέμιερ Λιγκ, πραγματοποιώντας το τελικό 4-0.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΓΟΥΛΒΣ: Σα, Ντόχερτι, Αγκμπαντού, Τότι, Χούβερ (72’ Ροντρίγκο Γκόμες), Μέλερ Βόλφε (72’ Μπουένο), Ζοάο Γκόμες, Αντρέ (72’ Λόπεζ), Μπελεγκάρντ (73’ Αρίας), Μουνέτσι, Λάρσεν (83’ Χουάνγκ)

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ: Τράφορντ, Λιούις (66’ Νούνιες), Στόουνς (82 Κουσάνοφ), Ντίας, Αΐτ Νουρί, Γκονζάλεθ, Ράιντερς, Μπομπ, Μπερνάρντο Σίλβα (67’ Ο’ Ράιλι), Ντοκού (66’ Μαρμούς), Χάαλαντ (73’ Τσερκί)

Αναλυτικά η 1η αγωνιστική της Premier League:



Παρασκευή 15/8

Λίβερπουλ-Μπόρνμουθ 4-2

(37′ Εκιτικέ, 49′ Χάκπο, 88′ Κιέζα, 90+5′ Σαλάχ – 64′, 76′ Σεμένιο)

Σάββατο 16/08

Άστον Βίλα-Νιουκάστλ 0-0

Μπράιτον-Φούλαμ 1-1

(55′ πέν. Ο’Ρίλεϊ – 90’+7′ Μουνίς)

Σάντερλαντ-Γουέστ Χαμ 3-0

(61’ Μαγιέντα, 73’ Μπαλάρντ, 90’+2′ Ισιντόρ)

Τότεναμ-Μπέρνλι 3-0

(10’, 60’ Ρισάρλισον, 66’ Τζόνσον)

Γουλβς-Μάντσεστερ Σίτι 0-4

(34′, 61′ Χάαλαντ, 37′ Ράιντερς, 81′ Τσερκί)

Κυριακή 17/8

Νότιγχαμ Φόρεστ-Μπρέντφορντ (16:00)

Τσέλσι-Κρίσταλ Πάλας (16:00)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Άρσεναλ (18:30)

Δευτέρα 18/8

Λιντς-Έβερτον (22:00)

Η επόμενη (2η) αγωνιστική:



Παρασκευή 22/08

Γουέστ Χαμ-Τσέλσι (22:00)

Σάββατο 23/08

Μάντσεστερ Σίτι-Τότεναμ (14:30)

Μπόρνμουθ-Γουλβς (17:00)

Μπρέντφορντ-Άστον Βίλα (17:00)

Μπέρνλι-Σάντερλαντ (17:00)

Άρσεναλ-Λιντς (19:00)

Κυριακή 24/08

Κρίσταλ Πάλας-Νότιγχαμ Φόρεστ (16:00)

Έβερτον-Μπράιτον (16:00)

Φούλαμ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (18:30)

Δευτέρα 25/08

Νιουκάστλ-Λίβερπουλ (22:00)