Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025
13.08.2025 | 01:29
Πού έχει φωτιά τώρα - Live χάρτης με τα πύρινα μέτωπα στην Ελλάδα
Το εντυπωσιακό «γκαράζ» του Χάαλαντ αξίας 5,9 εκατομμυρίων ευρώ (pics)

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ εντυπωσιάζει με την ταχύτητα του εντός και εκτός γηπέδων, καθώς κατέχει μια πολυτελή συλλογή αυτοκινήτων αξίας 5,9 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ μπορεί να  φημίζεται για την ταχύτητα του εντός των τεσσάρων γραμμών, αλλά φαίνεται πως έχει μια ιδιαίτερη αγάπη και έξω από το χορτάρι. Ο σούπερ σταρ της Μάντσεστερ Σίτι είναι λάτρης των supercars, καθώς κατέχει μια υπερπολυτελή συλλογή που αγγίζει τα 5,9 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Νορβηγός στράικερ που σκοράρει κατά ριπάς με τους «πολίτες» κάθε χρόνο αγοράζει πανάκριβα αυτοκίνητα, ενώ δεν διστάζει να χαλάσει «τρελά» χρήματα για αμάξια, σε μια συλλογή που προκαλεί… ίλιγγο.

Το τελευταίο απόκτημα του 25χρονου Νορβηγού είναι ένα Ford Shelby F-150 αξίας περίπου 236.000 ευρώ, το οποίο διαθέτει κινητήρα V8 πέντε λίτρων και μπορεί να «πιάσει» τα 100 χλμ./ώρα σε μόλις 3,4 δευτερόλεπτα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Χάαλαντ βρίσκεται για τρίτη χρονιά στη Μάντσεστερ Σίτι και έχει εβδομαδιαίες απολαβές που ξεπερνούν τις 350.000 λίρες με την αγγλική ομάδα, όντας ο πιο ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής της.

Tα super cars που διαθέτει ο Χάαλαντ

Μεταξύ άλλων, ο Χάαλαντ διαθέτει στο γκαράζ του: μια Porsche 911 GT3 αξίας άνω των 236.000 ευρώ, μια Bugatti Tourbillon περιορισμένης παραγωγής αξίας περίπου 4,72 εκατομμυρίων ευρώ, μια Ferrari 812 Superfast cabrio αξίας 377.000 ευρώ, μια Aston Martin DBX 4×4 αξίας 413.000 ευρώ, μια Mercedes Maybach αξίας 295.000 ευρώ και Audi RS6 Avant Quattro αξίας 141.000 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί μάλιστα πως το ποσό των 5,9 εκατομμυρίων ευρώ το έχει δαπανήσει μόνο μέσα στο 2025, δείγμα του πόσο λατρεύει τα ακριβά και γρήγορα αυτοκίνητα.

Erling Haaland and his luxury car collection: No Porsche or Ferrari | Marca

Ποδόσφαιρο 13.08.25

Από το Σίδνεϊ, στην Premier League και την… αγκαλιά του Γιοβάνοβιτς: Ποιος είναι ο Νεκτάριος Τριάντης που επέλεξε την Εθνική Ελλάδας (vids)

Ο Νεκτάριος Τριάντης επέλεξε την Εθνική Ελλάδας και τίθεται στη διάθεση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς – Η τρομερή ιστορία του 22χρονου από το Σίδνεϊ που «χτυπάει» την πόρτα της «γαλανόλευκης»…

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Conference League 13.08.25

Νίκολιτς: «Δεν επιτρέπεται λεπτό χωρίς συγκέντρωση, δεν πρέπει να δώσουμε δώρα σε μια ποιοτική ομάδα»

Ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε στη συνέντευξη τύπου ενόψει της ρεβάνς (14/8, 21:00) με τον Άρη Λεμεσού για τον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League, τονίζοντας πως δεν πρέπει να υποτιμήσουν την κυπριακή ομάδα.

Σύνταξη
Τουρκία και Συρία υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας στην στρατιωτική εκπαίδευση – Θα χτυπήσει τους Κούρδους η Δαμασκός;
Κόσμος 13.08.25

Τουρκία και Συρία υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας στην στρατιωτική εκπαίδευση – Θα χτυπήσει τους Κούρδους η Δαμασκός;

Τουρκικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η Συρία ετοιμάζεται για στρατιωτική επιχείρηση κατά των ελεγχόμενων από τους Κούρδους Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF), με την υποστήριξη της Τουρκίας

Σύνταξη
Η Τζένιφερ Άνιστον αποκαλύπτει ότι συζητά με τη Γκουίνεθ Πάλτροου για τον πρώην τους, Μπραντ Πιτ
«Είμαστε κορίτσια» 13.08.25

Η Τζένιφερ Άνιστον αποκαλύπτει ότι συζητά με τη Γκουίνεθ Πάλτροου για τον πρώην τους, Μπραντ Πιτ

Η Τζένιφερ Άνιστον σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Vanity Fair δήλωσε ότι η ίδια και η συνάδελφός της, Γκουίνεθ Πάλτροου, εξακολουθούν να συζητούν για τον κοινό τους πρώην, Μπραντ Πιτ, προσφέροντας μια σπάνια ματιά στις σχέσεις των σταρ του Χόλιγουντ.

Σύνταξη
Αναφορά στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας κατέθεσε η Λιακούλη για την ευλογιά – «Οσμή σκανδάλου και ευθύνες»
«Όλα στο φως» 13.08.25

Αναφορά στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας κατέθεσε η Λιακούλη για την ευλογιά – «Οσμή σκανδάλου και ευθύνες»

Άμεση διερεύνηση των ευθυνών του κράτους για την τραγική εξάπλωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, που οδήγησε στον αφανισμό δεκάδων χιλιάδων ζώων στη Θεσσαλία και στη χώρα, ζητά η Ευαγγελία Λιακούλη

Σύνταξη
Από τον «Λευκό Οίκο» της Σεούλ στο στενό κελί: Πώς η ματαιοδοξία κατέστρεψε την πρώτη κυρία της Νότιας Κορέας
Σκυμμένο κεφάλι 13.08.25

Από τον «Λευκό Οίκο» της Σεούλ στο στενό κελί: Πώς η ματαιοδοξία κατέστρεψε την πρώτη κυρία της Νότιας Κορέας

Χειραγώγηση μετοχών, παράνομες πολιτικές παρεμβάσεις, δωροληψίες και μη δήλωση περιουσιακών στοιχείων είναι το βαρύ κατηγορητήριο για την άλλοτε ισχυρή γυναίκα της Σεούλ

Σύνταξη
Μεγαλώνοντας με τον Άλφρεντ Χίτσκοκ – «Ο πατέρας μου είχε μακάβριο χιούμορ»
Μπαμπάκας 13.08.25

Μεγαλώνοντας με τον Άλφρεντ Χίτσκοκ - «Ο πατέρας μου είχε μακάβριο χιούμορ»

Υπάρχει τουλάχιστον μία γοητευτική ιστορία στο βιβλίο «Η σκοτεινή πλευρά της ιδιοφυΐας: Η ζωή του Άλφρεντ Χίτσκοκ», την αμφιλεγόμενη βιογραφία του Μετρ της Σασπένς που έγραψε ο Ντόναλντ Σπότο το 1983, και αφορά τη γέννηση του μοναδικού του παιδιού, της Πατρίσια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ζαχαριάδης: Είναι ικανός ο Μητσοτάκης να κάνει το ελάχιστο και να μαζέψει τη Βούλτεψη;
ΣΥΡΙΖΑ 13.08.25

Ζαχαριάδης: Είναι ικανός ο Μητσοτάκης να κάνει το ελάχιστο και να μαζέψει τη Βούλτεψη;

«Δεν έφτανε στους ανθρώπους της πυροσβεστικής και στους πυρόπληκτους ότι έμειναν αβοήθητοι, έχουν και την κυρία Βούλτεψη να βγαίνει στα κανάλια και να τους εξοργίζει ακόμα περισσότερο», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
Φαραντούρης για πυρκαγιές: Η κυβέρνηση ουδέν έπραξε για τη θωράκιση της χώρας και τον συντονισμό με την ΕΕ
ΣΥΡΙΖΑ 13.08.25

Φαραντούρης για πυρκαγιές: Η κυβέρνηση ουδέν έπραξε για τη θωράκιση της χώρας και τον συντονισμό με την ΕΕ

Ο Νικόλας Φαραντούρης επισημαίνει πως «από τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2024 ζήτησα και προχώρησε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η εναρμόνιση των εθνικών μηχανισμών πολιτικής προστασίας των 27 Κρατών Μελών της ΕΕ»

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Η σκέψη μας σε πυροσβέστες, πιλότους και εθελοντές που δίνουν τη μάχη στα πύρινα μέτωπα
ΠΑΣΟΚ 13.08.25

Ανδρουλάκης: Η σκέψη μας σε πυροσβέστες, πιλότους και εθελοντές που δίνουν τη μάχη στα πύρινα μέτωπα

«Οι κάτοικοι σε Αχαΐα, Χίο, Ζάκυνθο, Πρέβεζα, Κεφαλονιά, Μέγαρα, Βόνιτσα, Άρτα και Αιτωλοακαρνανία, δοκιμάζονται για δεύτερη μέρα», σημειώνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Τεράστιες οι ευθύνες της κυβέρνησης για τις πυρκαγιές – Καμία επικοινωνιακή διαχείριση δεν τις καλύπτει
«Έντονη ανησυχία» 13.08.25

ΣΥΡΙΖΑ: Τεράστιες οι ευθύνες της κυβέρνησης για τις πυρκαγιές – Καμία επικοινωνιακή διαχείριση δεν τις καλύπτει

«Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την ανεξέλεγκτη τροπή που έχουν πάρει τα μέτωπα της πυρκαγιάς», σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση

Σύνταξη
Με Αντετοκούνμπο η Εθνική στη Θεσσαλονίκη
Μπάσκετ 13.08.25

Με Αντετοκούνμπο η Εθνική στη Θεσσαλονίκη

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα είναι στην αποστολή της Εθνικής που θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη για το φιλικό με το Μαυροβούνιο (14/8, 19:00), αλλά δεν θα παίξει.

Σύνταξη
Γάζα: Ο στρατός ενέκρινε το κύριο σχέδιο κατάληψης του θύλακα – Ισχυρές εκρήξεις και πάνω από 100 νεκροί
Παρά τις διαφωνίες 13.08.25

Ο στρατός ενέκρινε το κύριο σχέδιο κατάληψης της Γάζας - Ισχυρές εκρήξεις και πάνω από 100 νεκροί

Το πράσινο φως στα σχέδια της κυβέρνησης Νετανιάχου για τη Γάζα έδωσε ο ισραηλινός στρατός παρά τις δημόσιες διαφωνίες - Την ίδια ώρα ο παλαιστινιακός θύλακας συγκλονίζεται από ισχυρές εκρήξεις

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Νέα Αριστερά: Να αποπεμφθεί η Βούλτεψη από τη ΝΔ – Ο Μητσοτάκης παρακολουθούσε τις πυρκαγιές από τη βίλα του
Σφοδρά πυρά 13.08.25

Νέα Αριστερά: Να αποπεμφθεί η Βούλτεψη από τη ΝΔ – Ο Μητσοτάκης παρακολουθούσε τις πυρκαγιές από τη βίλα του

«Η ανεκδιήγητη Σοφία Βούλτεψη, με προκλητικό τρόπο, επιχειρεί να ρίξει την ευθύνη για τις καταστροφικές πυρκαγιές στην έλλειψη εθελοντών», υπογράμμισε η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Γκιόκας για πυρκαγιές: Η ΝΔ να σταματήσει να κρύβεται πίσω από καιρικά φαινόμενα, ατομική ευθύνη και 112
Στις πυρκαγιές 13.08.25

Γκιόκας: Η ΝΔ να σταματήσει να κρύβεται πίσω από καιρικά φαινόμενα, ατομική ευθύνη και 112

«Το ΚΚΕ δεν πιστεύει ούτε στις "παθογένειες" ούτε στη μοιρολατρία για την κλιματική αλλαγή», υπογράμμισε ο βουλευτής Α' Ανατολικής Αττικής με το ΚΚΕ Γιάννης Γκιόκας

Σύνταξη
