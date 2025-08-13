Το εντυπωσιακό «γκαράζ» του Χάαλαντ αξίας 5,9 εκατομμυρίων ευρώ (pics)
Ο Έρλινγκ Χάαλαντ εντυπωσιάζει με την ταχύτητα του εντός και εκτός γηπέδων, καθώς κατέχει μια πολυτελή συλλογή αυτοκινήτων αξίας 5,9 εκατομμυρίων ευρώ.
Ο Έρλινγκ Χάαλαντ μπορεί να φημίζεται για την ταχύτητα του εντός των τεσσάρων γραμμών, αλλά φαίνεται πως έχει μια ιδιαίτερη αγάπη και έξω από το χορτάρι. Ο σούπερ σταρ της Μάντσεστερ Σίτι είναι λάτρης των supercars, καθώς κατέχει μια υπερπολυτελή συλλογή που αγγίζει τα 5,9 εκατομμύρια ευρώ.
Ο Νορβηγός στράικερ που σκοράρει κατά ριπάς με τους «πολίτες» κάθε χρόνο αγοράζει πανάκριβα αυτοκίνητα, ενώ δεν διστάζει να χαλάσει «τρελά» χρήματα για αμάξια, σε μια συλλογή που προκαλεί… ίλιγγο.
Το τελευταίο απόκτημα του 25χρονου Νορβηγού είναι ένα Ford Shelby F-150 αξίας περίπου 236.000 ευρώ, το οποίο διαθέτει κινητήρα V8 πέντε λίτρων και μπορεί να «πιάσει» τα 100 χλμ./ώρα σε μόλις 3,4 δευτερόλεπτα.
Υπενθυμίζεται ότι ο Χάαλαντ βρίσκεται για τρίτη χρονιά στη Μάντσεστερ Σίτι και έχει εβδομαδιαίες απολαβές που ξεπερνούν τις 350.000 λίρες με την αγγλική ομάδα, όντας ο πιο ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής της.
Tα super cars που διαθέτει ο Χάαλαντ
Μεταξύ άλλων, ο Χάαλαντ διαθέτει στο γκαράζ του: μια Porsche 911 GT3 αξίας άνω των 236.000 ευρώ, μια Bugatti Tourbillon περιορισμένης παραγωγής αξίας περίπου 4,72 εκατομμυρίων ευρώ, μια Ferrari 812 Superfast cabrio αξίας 377.000 ευρώ, μια Aston Martin DBX 4×4 αξίας 413.000 ευρώ, μια Mercedes Maybach αξίας 295.000 ευρώ και Audi RS6 Avant Quattro αξίας 141.000 ευρώ.
Αξίζει να σημειωθεί μάλιστα πως το ποσό των 5,9 εκατομμυρίων ευρώ το έχει δαπανήσει μόνο μέσα στο 2025, δείγμα του πόσο λατρεύει τα ακριβά και γρήγορα αυτοκίνητα.
