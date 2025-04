Γκουαρντιόλα: «Ο Χάαλαντ είναι καλύτερα μέρα με την μέρα»

Στην κατάσταση του τραυματισμού του Έρλινγκ Χάαλαντ και την εξέλιξη της αποθεραπείας του, αναφέρθηκε ο Πεπ Γκουαρντιόλα. Ο Ισπανός τεχνικός μίλησε και για το μέλλον του Νορβηγού στους «πολίτες», λέγοντας πως θέλει περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο να είναι στο Champions League την επόμενη σεζόν.

«Ο Έρλινγκ Χάαλαντ βελτιώνεται μέρα με την μέρα με τον τραυματισμό του».

🔵🇳🇴 Pep Guardiola: “Erling Haaland is getting better in his injury and always has been involved as well”.

“Apparently he can be 10 more years here, so I’m pretty sure he wants more than anyone else to be in the Champions League next season”. pic.twitter.com/PCI6UECDmi

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 25, 2025