Γκουαρντιόλα για τον Χαάλαντ: «Θα μείνει εκτός για 5 με 8 εβδομάδες» (pic, vid)

Ο Έρλινγκ Χαάλαντ τραυματίστηκε στο παιχνίδι ανάμεσα στη Μάντσεστερ Σίτι και την Μπορνμουθ για τον προημιτελικό του FA Cup και αποχώρησε απο το γήπεδο με πατερίτσες.

Όπως έγινε γνωστό από τον ίδιο το σύλλογο, ο Νορβηγός πρόκειται να χάσει το υπόλοιπο της σεζόν, στο οποίο υπάρχουν κρίσιμα ματς για τη Σίτι στην προσπάθεια της να βγει στο Champions League, αλλά και να κατακτήσει το Κύπελλο Αγγλίας.

BREAKING: Erling Haaland left Bournemouth with his left foot/ankle in a protective boot following the injury sustained in the second-half.

Σήμερα (1/4) ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι, Πεπ Γκουαρντιόλα, μίλησε για την κατάσταση που βρίσκεται ο Νορβηγός επιθετικός και το πόσο εν τέλει θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης

«Οι γιατροί μού είπαν ότι ο Έρλινγκ Χάλαντ θα μείνει εκτός από πέντε έως επτά εβδομάδες.

Ας ελπίσουμε ότι θα είναι μέχρι το τέλος της σεζόν και θα είναι έτοιμος για το Παγκόσμιο Κύπελλο».

🚨❌ Pep Guardiola: “The doctors told me Erling Haaland will be out between five and seven weeks”.

“Hopefully at the end of the season and World Cup he will be ready”. pic.twitter.com/u7Y44J3xRQ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 1, 2025