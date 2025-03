Το ρεκόρ του Νούνο απέναντι στον Γκουαρντιόλα και η ιστορική νίκη της Νότιγχαμ Φόρεστ (pic)

Η Νότιγχαμ Φόρεστ νίκησε τη Μάντσεστερ Σίτι, με 1-0, στο «Σίτι Γκράουντ», στο πλαίσιο της 28ης αγωνιστικής της Premier League. Η ομάδα του Νούνο Εσπιρίτο Σάντο απολαμβάνει πλέον τη μοναξιά στην τρίτη θέση, χωρίς να υπάρχει ο κίνδυνος των «Πολιτών», τους άφησε πίσω με τέσσερις βαθμούς (51β – 47β).

Οι γηπεδούχοι νίκησαν τη Μάντσεστερ Σίτι, για πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια και μαζί τους, έγραψε ιστορία και ο Σάντο. Ο Πορτογάλος τεχνικός σημείωσε την τέταρτη νίκη του απέναντι στον Πεπ Γκουαρντιόλα, στην Premier League και πλέον ο 51χρονος θέλει ακόμα μια νίκη, ώστε να φτάσει τον Γιούργκεν Κλοπ. Ο Γερμανός είχε νικήσει τον Καταλανό πέντε φορές συνολικά στο αγγλικό πρωτάθλημα και είναι ο προπονητής που έχει αναγκάσει τον Πεπ σε ήττα τις περισσότερες φορές στην Premier League.

4 – Nuno Espírito Santo has won four Premier League games against Pep Guardiola, in the Spaniard’s top-flight league career only Jürgen Klopp (5) has more wins against him. Impressive. pic.twitter.com/mTbEBfmPlS

