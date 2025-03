Απίστευτο: Η μασκότ της Μάντσεστερ Σίτι έκανε μήνυση στον Χάαλαντ

Ένα απίθανο περιστατικό ήρθε να διαταράξει την καθημερινότητα της Μάντσετσερ Σίτι. Εκτός από τα αγωνιστικά προβλήματα που έχει η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα, αλλά και τα δικαστικά, με το θέμα των οικονομικών παραβάσεων ακόμη να μην έχει ακόμη ξεκαθαριστεί, το νομικό τμήμα θα έχει έξτρα… δουλειά. Αιτία; Ένα «επεισόδιο» ανάμεσα στη μασκότ και τον Έρλινγκ Χάαλαντ.

Συγκεκριμένα, πριν τη σέντρα του αγώνα της Σίτι με τη Σαουθάμπτον, τον περασμένο Οκτώβριο, ο Νορβηγός στράικερ φωτογραφήθηκε με τη Moonbeam, τη μασκότ της ομάδας, με τη γυναίκα που την ενσαρκώνει να μηνύει τον 24χρονο παίκτη των «πολιτών» καθώς εκείνος «τη χτύπησε ξαφνικά προκαλώντας της έντονο πόνο, ζαλάδα και συμπτώματα ναυτίας», όπως αναφέρουν τα βρετανικά Μέσα.

Erling Haaland reported to police after ‘leaving Man City mascot with suspected whiplash and concussion’ following ‘blows to the back of the head’ https://t.co/gSki6X4OyS

— Mail Sport (@MailSport) March 28, 2025