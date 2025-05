Τρελάθηκε ο Χάαλαντ με τον Γιαμάλ: «Ο τύπος είναι απίστευτος!» (pic)

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ με μια δημοσίευση του, στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media έδειξε πόσο εντυπωσιασμένος έμεινε από την εμφάνιση του Λαμίν Γιαμάλ με την Ίντερ στον πρώτο ημιτελικό του Champions League.

Ο «Cyborg» εντυπωσιάστηκε από την απόδοση του Λαμίν Γιαμάλ. «Αυτός ο τύπος είναι απίστευτος», έγραψε ο σέντερ φορ της Μάντσεστερ Σίτι στον λογαριασμό του στο Snapchat, με μια φωτογραφία από μια φάση που πρωταγωνίστησε ο νεαρός άσος.

Haaland is all of us right now 🤯 pic.twitter.com/3WOCI6Zcr6

— 433 (@433) April 30, 2025