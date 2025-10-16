Με τσάντα αξίας 11.000 ευρώ ο Χάαλαντ – «Τράβηξε» όλα τα βλέμματα ο Νορβηγός (pic)

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ, ο διάσημος επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι και ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, έγινε για ακόμη μία φορά viral, όχι για κάποιο χατ-τρικ, αλλά για το στυλ του. Ο 25χρονος Νορβηγός ανέβασε φωτογραφίες στο Instagram, όπου εμφανίζεται με ένα κλασικό, “καθηγητικό” look, κρατώντας μια τσάντα Hermès Birkin Hac 40 αξίας 10.900 ευρώ.

Στη φωτογραφία που μοιράστηκε με τους 38,5 εκατομμύρια ακολούθους του, ο Χάαλαντ φοράει πράσινο παντελόνι, γιλέκο στην ίδια απόχρωση, λευκό πουκάμισο και καπέλο, ενώ ολοκληρώνει την εμφάνιση με το πολυτελές αξεσουάρ της Hermès, ένα αντικείμενο που συνήθως συνδέεται με τον κόσμο της μόδας και όχι των γηπέδων. Στη λεζάντα, έγραψε απλώς τη λέξη «Camos (camuflaje)», παραπέμποντας ίσως στην casual διάθεση του outfit του.

Ο Χάαλαντ είχε μεταβεί στη Μάλαγα με ιδιωτικό jet αμέσως μετά τον αγώνα της εθνικής Νορβηγίας, όπου σημείωσε τρία γκολ απέναντι στο Ισραήλ. Οι φωτογραφίες του τραβήχτηκαν σε γήπεδο γκολφ, ένα από τα αγαπημένα του χόμπι όταν δεν σκοράρει στο χορτάρι του Etihad.

Το διαδίκτυο, φυσικά, αντέδρασε με χιούμορ. Πολλοί χρήστες σχολίασαν ότι ο επιθετικός του Σίτι “μοιάζει με καθηγητή γεωγραφίας”, ενώ άλλοι τον παρομοίασαν με «μοντέλο εξωφύλλου περιοδικού lifestyle».

Viral ο Χάαλαντ

Ανάμεσα στους πρώτους που σχολίασαν τη δημοσίευση ήταν και ο Λαμίν Γιαμάλ, ο 18χρονος άσος της Μπαρτσελόνα, ο οποίος απάντησε με χειροκροτήματα στην ανάρτηση του Νορβηγού, δείχνοντας τη συμπάθειά του. Ο Τζακ Γκρίλις, συμπαίκτης του Χάαλαντ στη Σίτι, σχολίασε επίσης με τέσσερα emojis γεμάτα γέλιο και τη φράση: «Ο καλύτερος τύπος του κόσμου!».

Το outfit του Χάαλαντ προκάλεσε δεκάδες χιλιάδες σχόλια και memes, ενώ αρκετά μέσα το χαρακτήρισαν “απρόσμενα κομψό και ρετρό”, επιβεβαιώνοντας ότι ο Νορβηγός ξέρει πώς να τραβά τα βλέμματα — όχι μόνο με τα γκολ του, αλλά και με το προσωπικό του στυλ.

Είτε ως «καθηγητής γεωγραφίας» είτε ως «fashion icon», ο Έρλινγκ Χάαλαντ απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι δεν ακολουθεί τις τάσεις — τις δημιουργεί.