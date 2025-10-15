sports betsson
Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025
15.10.2025 | 21:53
Αναγκαστική προσγείωση για το αεροπλάνο που μετέφερε τον Αμερικανό υπουργό Άμυνας
Ο… καθηγητής κύριος Χάαλαντ!
Ποδόσφαιρο 15 Οκτωβρίου 2025 | 20:44

Ο… καθηγητής κύριος Χάαλαντ!

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ έγινε viral με το στυλ… καθηγητή και τσάντα Hermès αξίας 10.900 ευρώ – Τα χειροκροτήματα του Γιαμάλ.

Γιώργος Μαζιάς
ΚείμενοΓιώργος Μαζιάς
Ο Έρλινγκ Χάαλαντ, ο διάσημος επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι και ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, έγινε για ακόμη μία φορά viral, όχι για κάποιο χατ-τρικ, αλλά για το στυλ του. Ο 25χρονος Νορβηγός ανέβασε φωτογραφίες στο Instagram, όπου εμφανίζεται με ένα κλασικό, “καθηγητικό” look, κρατώντας μια τσάντα Hermès Birkin Hac 40 αξίας 10.900 ευρώ.

Στη φωτογραφία που μοιράστηκε με τους 38,5 εκατομμύρια ακολούθους του, ο Χάαλαντ φοράει πράσινο παντελόνι, γιλέκο στην ίδια απόχρωση, λευκό πουκάμισο και καπέλο, ενώ ολοκληρώνει την εμφάνιση με το πολυτελές αξεσουάρ της Hermès, ένα αντικείμενο που συνήθως συνδέεται με τον κόσμο της μόδας και όχι των γηπέδων. Στη λεζάντα, έγραψε απλώς τη λέξη «Camos (camuflaje)», παραπέμποντας ίσως στην casual διάθεση του outfit του.

Ο Χάαλαντ είχε μεταβεί στη Μάλαγα με ιδιωτικό jet αμέσως μετά τον αγώνα της εθνικής Νορβηγίας, όπου σημείωσε τρία γκολ απέναντι στο Ισραήλ. Οι φωτογραφίες του τραβήχτηκαν σε γήπεδο γκολφ, ένα από τα αγαπημένα του χόμπι όταν δεν σκοράρει στο χορτάρι του Etihad.

Το διαδίκτυο, φυσικά, αντέδρασε με χιούμορ. Πολλοί χρήστες σχολίασαν ότι ο επιθετικός του Σίτι “μοιάζει με καθηγητή γεωγραφίας”, ενώ άλλοι τον παρομοίασαν με «μοντέλο εξωφύλλου περιοδικού lifestyle».

Ανάμεσα στους πρώτους που σχολίασαν τη δημοσίευση ήταν και ο Λαμίν Γιαμάλ, ο 18χρονος άσος της Μπαρτσελόνα, ο οποίος απάντησε με χειροκροτήματα στην ανάρτηση του Νορβηγού, δείχνοντας τη συμπάθειά του. Ο Τζακ Γκρίλις, συμπαίκτης του Χάαλαντ στη Σίτι, σχολίασε επίσης με τέσσερα emojis γεμάτα γέλιο και τη φράση: «Ο καλύτερος τύπος του κόσμου!».

Το outfit του Χάαλαντ προκάλεσε δεκάδες χιλιάδες σχόλια και memes, ενώ αρκετά μέσα το χαρακτήρισαν “απρόσμενα κομψό και ρετρό”, επιβεβαιώνοντας ότι ο Νορβηγός ξέρει πώς να τραβά τα βλέμματα — όχι μόνο με τα γκολ του, αλλά και με το προσωπικό του στυλ.

Είτε ως «καθηγητής γεωγραφίας» είτε ως «fashion icon», ο Έρλινγκ Χάαλαντ απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι δεν ακολουθεί τις τάσεις — τις δημιουργεί.

Κίνα: Χαράσσει τον πενταετή οδικό χάρτη – Ποιοι είναι οι στόχοι [γράφημα]

Κίνα: Χαράσσει τον πενταετή οδικό χάρτη – Ποιοι είναι οι στόχοι [γράφημα]

Moody’s: Αναβάθμιση της Intralot σε B2 με σταθερό outlook

Moody’s: Αναβάθμιση της Intralot σε B2 με σταθερό outlook

Θέλει σχέδιο 15.10.25

Υγιεινή διατροφή: Πέντε απλά μυστικά

Η υγιεινή διατροφή δεν είναι κάτι εύκολο, ιδιαίτερα με ένα γεμάτο πρόγραμμα. Ωστόσο υπάρχουν τα μυστικά που μας κρατούν στη σωστή τροχιά.

Άρης: Ανεβάζουν ρυθμούς ενόψει Παναθηναϊκού Ράτσιτς και Μεντίλ
Ποδόσφαιρο 15.10.25

Άρης: Ανεβάζουν ρυθμούς ενόψει Παναθηναϊκού Ράτσιτς και Μεντίλ

Βελτιώνεται η κατάσταση των Ράτσιστς και Μεντίλ που ταλαιπωρήθηκαν από τραυματισμούς το προηγούμενο διάστημα, με τις πιθανότητες να προλάβουν το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό να είναι αυξημένες.

Σύνταξη
Κριστιάνο Ρονάλντο: «Περήφανος για το μοναδικό αυτό ρεκόρ, τα λέμε τον Νοέμβριο» (pic)
Ποδόσφαιρο 15.10.25

Κριστιάνο Ρονάλντο: «Περήφανος για το μοναδικό αυτό ρεκόρ, τα λέμε τον Νοέμβριο» (pic)

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τον ίδιο τον Πορτογάλο σταρ να σχολιάζει το επίτευγμά του.

Σύνταξη
Στο επίπεδο του… Κέιν! Ο Στέφανος Τζίμας «παράγει» γκολ κάθε 42 λεπτά
Ποδόσφαιρο 15.10.25

Στο επίπεδο του… Κέιν! Ο Στέφανος Τζίμας «παράγει» γκολ κάθε 42 λεπτά

Στέφανος Τζίμας και Χάρι Κέιν «μοιράζονται» μέχρι τώρα στη σεζόν την πρωτιά στην παραγωγικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Συγκεκριμένα αμφότεροι, σκοράρουν ή «φτιάχνουν» ένα γκολ κάθε 42 λεπτά!

Σύνταξη
Το ποδόσφαιρο αλλάζει οθόνη, η UEFA εγκαινιάζει την εποχή του streaming
Ποδόσφαιρο 15.10.25

Το ποδόσφαιρο αλλάζει οθόνη, η UEFA εγκαινιάζει την εποχή του streaming

Από το 2027 η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης περνά σε νέο μοντέλο μετάδοσης, με παγκόσμιο πακέτο streaming, νέο αγωνιστικό ημερολόγιο και φαντασμαγορική τελετή έναρξης.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Οι (νέες) μεγάλες προσδοκίες
On Field 15.10.25

Οι (νέες) μεγάλες προσδοκίες

Οι Άγγλοι βλέπουν στο πρόσωπο του Τούχελ, τον προπονητή που μπορεί να οδηγήσει τα «λιοντάρια» στην κατάκτηση του Μουντιάλ…

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μέσω Linkedin έτοιμος για την Primera
Ποδόσφαιρο 15.10.25

Μέσω Linkedin έτοιμος για την Primera

Η ιστορία του τερματοφύλακα που βρήκε ομάδα μέσω LinkedIn: Από την καραντίνα στη Βραζιλία στην κορυφή του Κάδιθ.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Καλύτερος νέος παίκτης της χρονιάς: Ο Χρήστος Μουζακίτης παραμένει πρώτος στις προτιμήσεις του κοινού
Ποδόσφαιρο 15.10.25

Καλύτερος νέος παίκτης της χρονιάς: Ο Χρήστος Μουζακίτης παραμένει πρώτος στις προτιμήσεις του κοινού

Δεν... γίνεται να χάσει το βραβείο Golden Boy Web 2025 ο Χρήστος Μουζακίτης, ο οποίος προηγείται με ποσοστό 50,1% στον τρίτο γύρο της ψηφοφορίας του «tuttosport».

Σύνταξη
Ο Τραμπ «απειλεί» ξανά το Μουντιάλ: Σε κίνδυνο τα ματς της Βοστώνης λόγω… αριστερής δημάρχου
Ποδόσφαιρο 15.10.25

Ο Τραμπ «απειλεί» ξανά το Μουντιάλ: Σε κίνδυνο τα ματς της Βοστώνης λόγω… αριστερής δημάρχου

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να θέτει την ομαλή διεξαγωγή του επικείμενου Παγκοσμίου Κυπέλλου σε κίνδυνο, αυτή τη φορά απειλώντας να αλλάξει την έδρα των προγραμματισμένων για τη Βοστώνη αγώνων, λόγω των πολιτικών πεποιθήσεων της δημάρχου, Μισέλ Γου.

Σύνταξη
Προκριματικά Μουντιάλ: Η πρωτιά της Αγγλίας και οι 28 χώρες που έχουν εξασφαλίσει «εισιτήριο» για τα τελικά
Ποδόσφαιρο 15.10.25

Προκριματικά Μουντιάλ: Η πρωτιά της Αγγλίας και οι 28 χώρες που έχουν εξασφαλίσει «εισιτήριο» για τα τελικά

Η Αγγλία η τελευταία χρονικά αλλά και η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που εξασφάλισε την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 - Άλλες 28 χώρες έχουν ήδη πάρει το «εισιτήριο».

Σύνταξη
Νέο ρεκόρ για τον Μέσι: Πρώτος σε ασίστ στην ιστορία των εθνικών ομάδων (vid)
Ποδόσφαιρο 15.10.25

Νέο ρεκόρ για τον Μέσι: Πρώτος σε ασίστ στην ιστορία των εθνικών ομάδων (vid)

Ένα ακόμη ρεκόρ στην ιστορία του ποδοσφαίρου ανήκει αποκλειστικά πλέον στον Λιονέλ Μέσι... Όσον αφορά στους κορυφαίους σκόρερ με τις Εθνικές, ο Αργεντινός είναι δεύτερος με 114.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πώς 35 τρισ. δολάρια πλούτου θα μπορούσαν να χαθούν σε μια στιγμή τροφοδοτώντας μια παγκόσμια κρίση
Τζίτα Γκόπιναθ 15.10.25

Πώς 35 τρισ. δολάρια πλούτου θα μπορούσαν να χαθούν σε μια στιγμή τροφοδοτώντας μια παγκόσμια κρίση

Η πρώην επικεφαλής οικονομολόγος του ΔΝΤ, Τζίτα Γκόπιναθ, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, για πιθανή διόρθωση στις μετοχές του τομέα υψηλής τεχνολογίας η οποία θα οδηγήσει σε παγκόσμια κρίση

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Cardi B πιστεύει ότι οι άνθρωποι «υποτιμούν το πόσο έξυπνη είναι»
«Ωρίμασα» 15.10.25

Η Cardi B πιστεύει ότι οι άνθρωποι «υποτιμούν το πόσο έξυπνη είναι»

«Έχω μεγαλώσει. Έχω κάνει παιδιά. Kαι, πλέον είμαι πραγματικά μέσα στη βιομηχανία. [Τόσα χρόνια] την εξερευνούσα» δήλωσε η Cardi B σε πρόσφατη συνέντευξη της αναφορικά με το τελευταίο της άλμπουμ «Am I the Drama?».

Σύνταξη
Ένας νεκρός σε συμπλοκή με πυροβολισμούς στους Ευζώνους Κιλκίς
Ελλάδα 15.10.25

Ένας νεκρός σε συμπλοκή με πυροβολισμούς στους Ευζώνους Κιλκίς

Ομάδα ατόμων είχε έντονο διαπληκτισμό έξω από ξενοδοχείο που κατέληξε σε πυροβολισμούς - Το θύμα τραυματίστηκε σοβαρά και άφησε την τελευταία του πνοή μέσα στο ξενοδοχείο όπου πήγε να ζητήσει βοήθεια

Σύνταξη
Τραμπ: Μπορεί να επιτρέψω στο Ισραήλ να ξαναρχίσει τις μάχες στη Γάζα αν η Χαμάς δεν συμμορφωθεί
Νέα προειδοποίηση 15.10.25

Τραμπ: Μπορεί να επιτρέψω στο Ισραήλ να ξαναρχίσει τις μάχες στη Γάζα αν η Χαμάς δεν συμμορφωθεί

«Το Ισραήλ θα επιστρέψει σε αυτούς τους δρόμους μόλις το πω. Εάν το Ισραήλ μπορούσε να πάει και να τους χτυπήσει, θα το έκανε», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο αμερικανικό δίκτυο CNN

Σύνταξη
Τελεσίγραφο φον ντερ Λάιεν σε Βόρεια Μακεδονία: Χωρίς τροποποίηση του Συντάγματος δεν προχωρά η ένταξη στην ΕΕ
Κόσμος 15.10.25

Τελεσίγραφο φον ντερ Λάιεν σε Βόρεια Μακεδονία: Χωρίς τροποποίηση του Συντάγματος δεν προχωρά η ένταξη στην ΕΕ

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κάλεσε τη Βόρεια Μακεδονία να αναθεωρήσει το Σύνταγμά της, τονίζοντας πως η αναγνώριση της βουλγαρικής μειονότητας αποτελεί προϋπόθεση για τη συνέχιση της ενταξιακής πορείας

Σύνταξη
Καστοριά: Φορτηγό συγκρούστηκε με αγελάδα – Απεγκλωβίστηκε τραυματισμένος ο 55χρονος οδηγός
Ελλάδα 15.10.25

Καστοριά: Φορτηγό συγκρούστηκε με αγελάδα – Απεγκλωβίστηκε τραυματισμένος ο 55χρονος οδηγός

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε κοντά στο Επταχώρι στη Καστοριά - Η σφοδρή σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα το φορτηγό να εκτραπεί της πορείας του και να καταλήξει εκτός δρόμου, μέσα σε χαντάκι

Σύνταξη
Άρης: Ανεβάζουν ρυθμούς ενόψει Παναθηναϊκού Ράτσιτς και Μεντίλ
Ποδόσφαιρο 15.10.25

Άρης: Ανεβάζουν ρυθμούς ενόψει Παναθηναϊκού Ράτσιτς και Μεντίλ

Βελτιώνεται η κατάσταση των Ράτσιστς και Μεντίλ που ταλαιπωρήθηκαν από τραυματισμούς το προηγούμενο διάστημα, με τις πιθανότητες να προλάβουν το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό να είναι αυξημένες.

Σύνταξη
Η κρυφή αιτία πίσω από πολλά διαζύγια – Πώς το μισθολογικό χάσμα προκαλεί τριγμούς στους γάμους
Κόσμος 15.10.25

Η κρυφή αιτία πίσω από πολλά διαζύγια – Πώς το μισθολογικό χάσμα προκαλεί τριγμούς στους γάμους

Δεν είναι λίγοι οι άντρες που επηρεάζονται βαθιά από τις μεγαλύτερες απολαβές της συζύγου τους, νιώθοντας ανησυχία και προκαλώντας προβλήματα που συχνά οδηγούν σε διαζύγια

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Τεχνητή νοημοσύνη: Εφιαλτικές οι προβλέψεις για τα επόμενα 10 χρόνια – «Έρχεται τσουνάμι ανεργίας»
Δυστοπικές 15.10.25

Τεχνητή νοημοσύνη: Εφιαλτικές οι προβλέψεις για τα επόμενα 10 χρόνια – «Έρχεται τσουνάμι ανεργίας»

Απότομη μείωση της απασχόλησης νεότερων επαγγελματιών σε εταιρείες που υιοθετούν την τεχνητή νοημοσύνη - «Μέχρι το 2040, πιθανότατα θα υπάρχουν περισσότερα ανθρωποειδή ρομπότ απ’ ό,τι άνθρωποι»

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ξεχάστε τα ακριβά κρασιά, τα ρολόγια και τις επαύλεις: Γιατί οι υπερπλούσιοι εγκαταλείπουν τα πολυτελή αγαθά;
Διεθνής Οικονομία 15.10.25

Ξεχάστε τα ακριβά κρασιά, τα ρολόγια και τις επαύλεις: Γιατί οι υπερπλούσιοι εγκαταλείπουν τα πολυτελή αγαθά;

Η πολυτέλεια αλλάζει πρόσωπο: αυτά που κάποτε θεωρούνταν κορυφαία αγαθά χάνουν τη λάμψη τους. Τι παίρνει πλέον την θέση τους;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πηγές ΣΥΡΙΖΑ για κατάθεση Κουρμέντζα: «Με σιωπές, υπεκφυγές και αντιφάσεις, απέφυγε να απαντήσει επί της ουσίας»
Πολιτική 15.10.25

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ για κατάθεση Κουρμέντζα: «Με σιωπές, υπεκφυγές και αντιφάσεις, απέφυγε να απαντήσει επί της ουσίας»

Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ τοποθετήθηκαν σχετικά με την κατάθεση της Διευθύντριας Εσωτερικών Ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ, Σταυρούλας Κουρμέντζα, στην Εξεταστική Επιτροπή

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: «Καρφιά» Κουρμέντζα σε Τυχεροπούλου για τα δεσμευμένα ΑΦΜ και μισόλογα για το σκάνδαλο
Εξεταστική 15.10.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Καρφιά» Κουρμέντζα σε Τυχεροπούλου για τα δεσμευμένα ΑΦΜ και μισόλογα για το σκάνδαλο

Η κ. Κουρμέντζα αρνήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση για το αν θεωρεί σκάνδαλο την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μάλιστα χαρακτήρισε ελάχιστα φιλικές τις σχέσεις της με τον πρώην πρόεδρο του Οργανισμού.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ολυμπιακός – ΝΕ Πατρών 20-4: Μία ακόμη επιβλητική νίκη και 3Χ3 για τις «ερυθρόλευκες»
Πόλο 15.10.25

Ολυμπιακός – ΝΕ Πατρών 20-4: Μία ακόμη επιβλητική νίκη και 3Χ3 για τις «ερυθρόλευκες»

Η ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού ήταν και πάλι επιβλητική στο πρωτάθλημα, επικρατώντας της ομάδας της Πάτρας με το εμφατικό 20-4 για να κάνει το 3Χ3 και να συνεχίσει αήττητη.

Σύνταξη
Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη: «Σύμβολο ισότητας, έφερε την πιο ηχηρή επανάσταση σε έναν παραδοσιακά ανδροκρατούμενο χώρο»
Πολιτική Γραμματεία 15.10.25

Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη: «Σύμβολο ισότητας, έφερε την πιο ηχηρή επανάσταση σε έναν παραδοσιακά ανδροκρατούμενο χώρο»

Ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νικήτας Κακλαμάνης, έπλεξε το εγκώμιο της 'Αννας Ψαρούδα-Μπενάκη στην εκδήλωση της Παναθηναϊκής Πανελλαδικής Οργάνωσης Γυναικών που διοργανώθηκε προς τιμήν της.

Σύνταξη
