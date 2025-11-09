Μάντσεστερ Σίτι – Λίβερπουλ 3-0: Παράσταση για ένα ρόλο!

Μονόλογος στο «Έτιχαντ», σε ένα… ντέρμπι που κρίθηκε από νωρίς! Η Μάντσεστερ Σίτι ήταν καθολικά ανώτερη και δεν είχε πρόβλημα να υποτάξει εμφατικά (3-0) το… φάντασμα της Λίβερπουλ που παρατάχθηκε στον αγωνιστικό χώρο.

Μετά από 11 αγωνιστικές η ομάδα του Άρνε Σλοτ -που μετράει πέντε ήττες στα έξι πιο πρόσφατα ματς στην Premier League– φαίνεται πως δεν έχει καμία τύχη να διεκδικήσει φέτος το πρωτάθλημα και να υπερασπιστεί το περσινό της στέμμα. Η εικόνα -κυρίως- και το -8 νωρίς στη σεζόν το «μαρτυρούν» αυτό. Μετά και τη σημερινή εμφάνιση-ήττα οι ελπίδες για επαναφορά είναι από ελάχιστες έως μηδαμινές.

Από την άλλη οι «πολίτες» ανέβηκαν δεύτεροι, πλησίασαν στους τέσσερις βαθμούς την πρωτοπόρο Άρσεναλ (26-22) και τη δεδομένη στιγμή φαντάζουν ως ο πιο σοβαρός αντίπαλος του συνόλου του Μικέλ Αρτέτα για τα πρωτεία στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Έρλινγκ Χάαλαντ (29′), Νίκο Γκονζάλες (45+3′) και Ντοκού (63′) υπέγραψαν τη μεγάλη νίκη της Σίτι.

Από νωρίς οι γηπεδούχοι έδειξαν τις άγριες διαθέσεις τους και μπήκαν με σκοπό να «καθαρίσουν» τον αντίπαλο.

Στο 9′ δόθηκε αυστηρό πέναλτι υπέρ της Μάντσεστερ Σίτι. Μετά από λάθος του Μπράντλεϊ ο Ντοκού απέφυγε τον Μαμαρντασβίλι, υπήρξε μια επαφή σύμφωνα με τον VAR, ο οποίος κάλεσε τον Κάβαναγκ να δει τη φάση και εν τέλει καταλόγισε την εσχάτη των ποινών. Από το replay φαίνεται πως με το ζόρι (αν) υπάρχει επαφή), με τον Ντοκού να πέφτει 2-3 δευτερόλεπτα μετά… Όπως και να ‘χει, ο Χάαλαντ νικήθηκε από τον Μαμαρντασβίλι και έμεινε το 0-0.

Όχι και για πολύ όμως. Στο 29’ ο Νούνες σέντραρε από δεξιά και ο Χάαλαντ επικράτησε του Κονατέ στον αέρα, γράφοντας με κεφαλιά το 1-0. Στο 38′ ακυρώθηκε γκολ του Βίρτζιλ Φαν Ντάικ για οφσάιντ του Ρόμπερτσον, καθώς εκτιμήθηκε πως επηρέασε τον Ντοναρούμα στη φάση όντας μπροστά του. Και σαν να μην έφτανε αυτό, στο 45+3’ η Σίτι βρήκε και δεύτερο γκολ.

Ο Γκονζάλες έπιασε το μακρινό σουτ, η μπάλα κόντραρε σε παίκτη της Λίβερπουλ, μπέρδεψε τον Μαμαρντασβίλι και κατέληξε στα δίχτυα της Λίβερπουλ για το 2-0.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι γηπεδούχοι διαχειρίστηκαν άψογα το προβάδισμα, η ψυχολογία της Λίβερπουλ είχε πέσει στα… τάρταρα και μοιραία έγινε και το 3-0. Στο 63ο λεπτό ο Ντοκού με φοβερό σουτ έξω από την περιοχή πέτυχε το τρίτο γκολ της ομάδας του και έδωσε διαστάσεις θριάμβου στην επικράτηση της Σίτι.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ: Ντοναρούμα, Νούνες, Ντίας, Γκβάρντιολ, Ο’Ράιλι, Γκονθάλεθ, Μπερνάρντο Σίλβα, Φόντεν, Τσερκί (53’ Σαβίνιο), Ντοκού (73’ Μαρμούς), Χάαλαντ.

ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ: Μαμαρντασβίλι, Κονατέ, Φαν Ντάικ, Ρόμπερτσον (56’ Κερκέζ), Μπράντλεϊ (83’ Κιέζα), Χράφενμπερχ, Μακ Άλιστερ (73’ Τζόουνς), Σομποσλάι, Βιρτς (83’ Γκόμεζ), Σαλάχ, Εκιτικέ (56’ Χάκπο).

Το πανόραμα της 11ης αγωνιστικής της Premier League:

Σάββατο 8/11

Τότεναμ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-2

(84′ Τελ, 90’+1′ Ριτσάρλισον – 32′ Εμπουεμό, 90’+6′ Ντε Λιχτ)

Έβερτον-Φούλαμ 2-0

(45’+5′ Γκέι, 81′ Κιν)

Γουέστ Χαμ-Μπέρνλι 3-2

(44′ Γουίλσον, 77′ Σούτσεκ, 87′ Γουόκερ-Πίτερς – 35′ Φλέμινγκ, 90’+7′ Κάλεν)

Σάντερλαντ-Άρσεναλ 2-2

(36′ Μπάλαρντ, 90’+4′ Μπρόμπεϊ – 54′ Σάκα, 74′ Τροσάρ)

Τσέλσι-Γουλβς 3-0

(51′ Γκούστο, 65′ Ζοάο Πέδρο, 73′ Πέδρο Νέτο)

Κυριακή 9/11

Άστον Βίλα-Μπόρνμουθ 4-0

(28′ Mπουεντία, 40′ Ονάνα, 77′ Μπάρκλεϊ, 83′ Μάλεν)

Μπρέντφορντ-Νιούκαστλ 3-1

(56′ Σάντε, 78′ πεν., 90’+6′ Τιάγκο – 27′ Μπαρνς)

Κρίσταλ Πάλας-Μπράιτον 0-0

Νότιγχαμ Φόρεστ-Λιντς 3-1

(15′ Σανγκαρέ, 68′ Γκιμπς-Γουάιτ, 90’+1′ Άντερσον πεν. – 13′ Νμέτσα)

Μάντσεστερ Σίτι-Λίβερπουλ 3-0

(29′ Χάαλαντ, 45’+3′ Γκονζάλες, 63′ Ντοκού)

Η επόμενη (12η) αγωνιστική :

Σάββατο 22/11

Μπέρνλι-Τσέλσι (14:30)

Μπόρνμουθ-Γουέστ Χαμ (17:00)

Μπράιτον-Μπρέντφορντ (17:00)

Φούλαμ-Σάντερλαντ (17:00)

Λίβερπουλ-Νότιγχαμ Φόρεστ (17:00)

Γουλβς-Κρίσταλ Πάλας (17:00)

Νιούκαστλ-Μάντσεστερ Σίτι (19:30)

Κυριακή 23/11

Λιντς-Άστον Βίλα (16:00)

Άρσεναλ-Τότεναμ (18:30)

Δευτέρα 24/11

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Έβερτον (22:00)