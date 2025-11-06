Η φοβερή selfie που έβγαλε οπαδός της Μάντσεστερ Σίτι με τον Φόντεν (pic, vid)

Η Μάντσεστερ Σίτι επικράτησε άνετα με 4-1 της Μπορούσια Ντόρτμουντ για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Ο Φιλ Φόντεν ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, ο οποίος σκόραρε δύο φορές στην αναμέτρηση του «Έτιχαντ».

Ο Άγγλος μέσος άνοιξε το σκορ στο 22′ και πανηγύρισε με τον κόσμο των «πολιτών» στις εξέδρες, όπου «χάθηκε» στις αγκαλιές των φιλάθλων. Μάλιστα, ένας από αυτούς θα θυμάται αυτή τη στιγμή για πάντα.

Ο τυχερός φίλαθλος κρατούσε στο χέρι το κινητό του, αγκάλιασε τον Φόντεν, με τον Άγγλο να ποζάρει χωρίς δεύτερη σκέψη, χαρίζοντας μια απολαυστική selfie, η οποία έγινε αμέσως viral και κάνει το γύρο του διαδικτύου.

Δείτε το βίντεο των πανηγυρισμών και τη χαρακτηριστική selfie με τον Φόντεν