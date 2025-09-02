Στη Μάντσεστερ Σίτι ο Ντοναρούμα (pic)

Το… καλύτερο για το τέλος άφησε η Μάντσεστερ Σίτι στις καλοκαιρινές μεταγραφές, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα έως το 2030.

Οι «πολίτες» ενισχύονται σημαντικά κάτω από τα δοκάρια, αφού ο 26χρονος θεωρείται ένας εκ των κορυφαίων τερματοφυλάκων στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Για να τον κάνουν δικό τους αφαίρεσαν από τα ταμεία τους ένα ποσό κοντά στα 35 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Ιταλός αποχώρησε από την Παρί Σεν Ζερμέν μετά από τέσσερα χρόνια, καταγράφοντας 161 συμμετοχές, 56 εκ των οποίων κράτησε το «0» για την ομάδα του, ενώ την τελευταία σεζόν κατέκτησε και το Champions League ως πρωταγωνιστής, αφού ήταν καθοριστικός με τις επεμβάσεις του.

Η σχετική ανάρτηση:

We’re delighted to confirm the arrival of Gianluigi Donnarumma! ✍️ pic.twitter.com/TKwXVTRGCz — Manchester City (@ManCity) September 2, 2025

Οι πρώτες δηλώσεις του Ντοναρούμα ως παίκτης της Σίτι:

«Το να υπογράψω για τη Μάντσεστερ Σίτι είναι μια τόσο ξεχωριστή και περήφανη στιγμή για μένα.

Εντάσσομαι σε μια ομάδα γεμάτη με ταλέντα παγκόσμιας κλάσης και σε μια ομάδα με επικεφαλής έναν από τους μεγαλύτερους προπονητές στην ιστορία του ποδοσφαίρου, τον Πεπ Γκουαρδιόλα. Αυτή είναι μια ομάδα που κάθε παίκτης στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο θα ήθελε να ενταχθεί.

Θαύμαζα να παρακολουθώ τη Μάντσεστερ Σίτι για πολλά χρόνια – οπότε το να μπορώ τώρα να παίζω για την ομάδα είναι μια τεράστια τιμή και ένα προνόμιο. Ανυπομονώ να γνωρίσω τους νέους μου συμπαίκτες, το προσωπικό και τους οπαδούς. Το να παίξω στο Έτιχαντ θα είναι πολύ, πολύ ξεχωριστό για μένα.

Είμαι πολύ ενθουσιασμένος για αυτό που με περιμένει και μπορώ να υποσχεθώ ότι θα δώσω τα πάντα για να προσπαθήσω να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει ακόμη περισσότερες επιτυχίες».