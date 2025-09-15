Η Σίτι απέλυσε εργαζόμενό της που φορούσε φανέλα της Γιουνάιτεντ κατά τη διάρκεια του ντέρμπι

Απόλυση για ασυνήθιστο λόγο είχαμε μετά το επιβλητικό 3-0 της Μάντσεστερ Σίτι επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ την Κυριακή (14/9) για την 4η αγωνιστική της Premier League.

Συγκεκριμένα όπως έγινε γνωστό από αγγλικά δημοσιεύματα, οι «πολίτες» προχώρησαν στην απόλυση ενός υπαλλήλου τους που εργαζόταν σε μπαρ του «Έτιχαντ» επειδή κατά τη διάρκεια του ντέρμπι έκανε τη δουλειά του φορώντας μπλούζα των «κόκκινών διαβόλων»!

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά οι άνθρωποι της Σίτι ενημερώθηκαν για την επιλογή του συγκεκριμένου εργαζόμενου μέσω μίας ανάρτησης στο Twitter από έναν λογαριασμό με το όνομα @Mataniels. Στη συγκεκριμένη ανάρτηση υπήρχε φωτογραφία του εν λόγω εργαζόμενου να σερβίρει μπύρα ενώ φορούσε εμφάνιση με το σήμα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να φαίνεται απροκάλυπτα!

«Απόλυτο αστείο. Η Σίτι άφησε ένα μέλος του προσωπικού της στο μπαρ να φορέσει φανέλα της Γιουνάιτεντ την ημέρα του ντέρμπι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο συγκεκριμένος λογαριασμός, με οπαδούς της της Σίτι να απαντούν το εξής: «Σας ευχαριστούμε που μας ενημερώσατε για αυτό. Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι αυτό το άτομο έχει πλέον απομακρυνθεί από τη θέση του».

Τώρα ποιος είναι ο λόγος που ο υπάλληλος… φόρα παρτίδα φορούσε εμφάνιση της «αιωνίας» αντιπάλου και μάλιστα εν ώρα εργασίας μόνο αυτός το ξέρει. Είτε αφαιρέθηκε και δεν πρόσεξε οτι πήγε στη δουλειά του με τη συγκεκριμένη μπλούζα, είτε όντας τόσο φανατικός με τη Γιουνάιτεντ ήθελε να ρισκάρει ακόμη και τον μισθό του…

Δείτε παρακάτω την ανάρτηση της «Telegraph Football»