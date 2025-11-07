«Δεν υπάρχει διαχωριστική γραμμή μεταξύ κυβερνήσεως και τοπικής αυτοδιοίκησης» είπε ο Υφυπουργός Εσωτερικών

Το συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη που ξεκίνησε χθες 6 Νοεμβρίου και ολοκληρώνεται με το σχετικό ψήφισμα αύριο Σάββατο 8 Νοεμβρίου έκρυβε και μια τοποθέτηση-δέσμευση του υφυπουργού Εσωτερικών και έμπειρο στα αυτοδιοικητικά θέματα, Βασίλη Σπανάκη.

«Δεν υπάρχει διαχωριστική γραμμή μεταξύ Κυβερνήσεως και Τοπικής Αυτοδιοίκησης» ήταν αυτό που υποστήριξε στην ομιλία του, κάτι το οποίο φυσικά βρίσκει σύμφωνη την αυτοδιοίκηση και έτσι πρέπει να είναι, ωστόσο είναι δεδομένο ότι για να συμβεί στην πράξη αυτό, πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη της κεντρικής διοίκησης προς την αυτοδιοίκηση κάτι που ζητάνε επιτακτικά οι αιρετοί της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης.

Ο Βασίλης Σπανάκης, είπε μεταξύ άλλων από το βήμα του ετήσιου συνεδρίου της ΚΕΔΕ που σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα της ΚΕΔΕ, Δημήτρη Καφαντάρη ξεπέρασε κάθε προηγούμενο ρεκόρ προσέλευσης αφού άγγιξαν τους 1.500 αποδεικνύοντας εκ νέου την δυναμική της ΚΕΔΕ:

«Η αύξηση της χρηματοδότησης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.), από το 2019 μέχρι σήμερα ήταν 54%, αφού από το 1,780 δισ. ευρώ που ήταν το 2019 προβλέπεται να φθάνουν το 2026 στα 2,736 δισ. ευρώ» τόνισε ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης στην παρέμβασή του στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) που έγινε στην Αλεξανδρούπολη.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του μάλιστα «υπογράμμισε επίσης ότι την τελευταία εξαετία (από το 2019 μέχρι σήμερα) πραγματοποιήθηκαν ή εκτελούνται «10.308 έργα που ξεπερνούν τα 6,5 δισ. ευρώ. Από το ΕΠΑ έχουμε 1.061 έργα, από τον «Φιλόδημο» 7.627 εντάξεις, από το «Αντώνης Τρίτσης» 1.454 έργα και από το Ταμείο Ανάκαμψης 166 έργα» ανέφερε χαρακτηριστικά και εξειδίκευσε λέγοντας πως τα έργα αυτά αφορούν στην «αντιπλημμυρική προστασία, την αγροτική οδοποιία, την ύδρευση, την αποχέτευση, την αστική αναζωογόνηση, την αναβάθμιση σχολικών μονάδων, τον εκσυγχρονισμό αθλητικών χώρων ή άλλου είδους έργα ανάλογα με τις ανάγκες κάθε τοπικής κοινωνίας».

Μεγάλη ανταπόκριση στα Ακαθάριστα Οικόπεδα

Σε άλλο σημείο της παρέμβασής του, ο κ. Σπανάκης συνεχάρη τους Δημάρχους για την «άμεση ανταπόκριση στην ενεργοποίηση της ψηφιακής πλατφόρμας για τα «Ακαθάριστα Οικόπεδα», λέγοντας πως «πέρσι είχαμε 174 Δήμους που είχαν ενταχθεί. Σήμερα στην πλατφόρμα είναι ακριβώς 330 Δήμοι, η συντριπτική πλειοψηφία, για να μην πω το σύνολο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αυτό κάτι δείχνει, ότι Αυτοδιοίκηση κρατάει ψηλά τη σημαία της επίλυσης των προβλημάτων της καθημερινότητας και βρίσκεται πραγματικά δίπλα στον πολίτη» επεσήμανε ο Υφυπουργός.

Παράλληλα, ο Υφυπουργός είπε ότι βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ο εκσυγχρονισμός των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) σε όλη τη Χώρα και κάλεσε τους Δήμους που δεν έχουν προχωρήσει μέχρι σήμερα στον εκσυγχρονισμό τους, να εκκινήσουν τις σχετικές διαδικασίες.

«Δεν υπάρχει διαχωριστική γραμμή μεταξύ Κυβερνήσεως και Τοπικής Αυτοδιοίκησης» είπε σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης και τόνισε πως «υπάρχει κοινή γραμμή αντιμετώπισης των ζητημάτων και αυτό σας το δεσμεύομαι από αυτό το βήμα.

Και ένα από τα ζητήματα είναι η αντιμετώπιση των Δικαστικών Αποφάσεων. Βλέπω εδώ στην αίθουσα και Δημάρχους που είχαν χρόνια τέτοια ζητήματα και λύθηκαν. Και έχουμε ακόμα πολύ δουλειά μπροστά μας. Θέλω όμως να ενημερώσω το Σώμα της Γενικής συνελεύσεως της ΚΕΔΕ ότι για το ’24 είχαμε πληρωμές από δικαστικά που ξεπερνούσαν τα 53 εκατ.. Το ’25 μέχρι σήμερα (γιατί έχουμε και άλλους δύο μήνες) είχαμε 27,660 εκατ. ευρώ. Δηλαδή τα χρόνια αυτά που περάσανε έχουμε πάνω από 81 εκατ. πληρωμές για δικαστικά σε Δήμους και Περιφέρειες» κατέληξε ο κ. Σπανάκης