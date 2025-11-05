newspaper
Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025
Νέα εικόνα σε σχολείο του Ελληνικού
Αυτοδιοίκηση 05 Νοεμβρίου 2025 | 09:12

Νέα εικόνα σε σχολείο του Ελληνικού

«Το χαμόγελο τους η δική μας ανταμοιβή, αναφέρει ο Δήμαρχος Ελληνικού Αργυρούπολης με αφορμή την αναβάθμιση του προαύλιου χώρου δημοτικού σχολείου.

Ολοκληρώθηκε η  ανακαίνιση-αναβάθμιση του προαύλιου χώρου, δημοτικού σχολείου στο Ελληνικό και ο Δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης έχει λόγους να δηλώνει ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα.

«Ένα ακόμη ανακαινισμένο σχολικό προαύλιο παραδόθηκε στα παιδιά μας, αυτό του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ελληνικού.

Κάθε φορά που ολοκληρώνουμε μια ανακαίνιση στα σχολεία της πόλης μας, νιώθουμε πραγματικά χαρούμενοι, γιατί βλέπουμε το χαμόγελο στα πρόσωπα των παιδιών μας» ανέφερε σε ανάρτηση του.

Προτεραιότητα η διαρκής αναβάθμιση των σχολείων

Ο Δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης Γιάννης Κωνσταντάτος, στην σχετική του ανάρτηση πρόσθεσε: «Το 3ο Δημοτικό Σχολείο Ελληνικού, σε συνέχεια των σημαντικών κτιριακών παρεμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά την διάρκεια του καλοκαιριού, απέκτησε επιπλέον έναν λειτουργικό και καλαίσθητο χώρο, όπου οι μαθητές μπορούν να παίζουν και να αθλούνται με ασφάλεια.

Η αναβάθμιση του σχολικού περιβάλλοντος αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της διοίκησής μας. Με συντονισμένες εργολαβίες και παρεμβάσεις σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, σε συνεργασία με τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, βελτιώνουμε συνεχώς τις σχολικές μας υποδομές».

Ο Δήμαρχος στην ανάρτηση του ενημέρωσε πως οι εργασίες συνεχίζονται στο 11ο Δημοτικό και 4ο Γυμνάσιο.

*πηγή φωτογραφιών: https://www.facebook.com/yiannis.konstantatos

World
Ψηφιακό ευρώ: Ενα βήμα μπρος, δύο πίσω – Αντιδρούν οι τράπεζες

Ψηφιακό ευρώ: Ενα βήμα μπρος, δύο πίσω – Αντιδρούν οι τράπεζες

Ψήφισμα δήμου Πειραιά υπέρ της διατήρησης των εσόδων από τα πρόστιμα του Κ.Ο.Κ. στους ΟΤΑ
Διαφωνία 05.11.25

Ψήφισμα δήμου Πειραιά υπέρ της διατήρησης των εσόδων από τα πρόστιμα του Κ.Ο.Κ. στους ΟΤΑ

«Τα πρόστιμα του Κ.Ο.Κ. οφείλουν να κατευθύνονται αποκλειστικά σε δράσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και όχι την ενίσχυση τρίτων φορέων χωρίς συνάφεια με αυτή» αναφέρει το ψήφισμα του Δ. Πειραιά.

Σύνταξη
Δίπλα στους Δημάρχους της Ανατολικής Μακεδονίας&Θράκης ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ
Δια ζώσης 04.11.25

Δίπλα στους Δημάρχους της Ανατολικής Μακεδονίας&Θράκης ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ

Περιοδεία του Προέδρου της ΚΕΔΕ Λάζαρου Κυρίζογλου στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, όπου συνάντησε δημάρχους της περιοχής, εν όψει και του ετήσιου τακτικού συνεδρίου της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη.

Σύνταξη
ΕΛΤΑ: Δήμος της Αττικής πέτυχε τρίμηνη παράταση με άμεσο σχεδιασμό για μεταστέγαση σε Δημοτικό Κτίριο
Ότι μπορούν 04.11.25

ΕΛΤΑ: Δήμος της Αττικής πέτυχε τρίμηνη παράταση με άμεσο σχεδιασμό για μεταστέγαση σε Δημοτικό Κτίριο

Η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση παλεύει να βρει λύσεις που να καλύπτουν τις ανάγκες των τοπικών κοινωνικών στο θέμα του κλεισίματος υποκαταστημάτων ΕΛΤΑ.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
Σημείο αναφοράς για την νεολαία ο Δήμος Πειραιά-Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Φεστιβάλ Νέων
Γιορτή 03.11.25

Σημείο αναφοράς για την νεολαία ο Δήμος Πειραιά-Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Φεστιβάλ Νέων

Το φεστιβάλ συγκέντρωσε νέους και νέες από όλη την Αττική, προσφέροντας ένα τριήμερο γεμάτο μουσική, εργαστήρια, συζητήσεις, κοινωνικές και καλλιτεχνικές δράσεις.

Σύνταξη
«Πάρτε πίσω την απόφαση κλεισίματος των ΕΛΤΑ» ζητάει με ψήφισμα του ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη
Ζητούν ανάκληση 03.11.25

«Πάρτε πίσω την απόφαση κλεισίματος των ΕΛΤΑ» ζητάει με ψήφισμα του ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη

Με ψήφισμα του ο Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη κάνει λόγο για υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων λόγω της απόφασης του κλεισίματος υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ στα διοικητικά όρια του Δήμου.

Σύνταξη
«Όχι» του ΔΣ Γρεβενών στο σχέδιο για τον υγειονομικό χάρτη της Δ. Μακεδονίας
Αντιρρήσεις 03.11.25

«Όχι» του ΔΣ Γρεβενών στο σχέδιο για τον υγειονομικό χάρτη της Δ. Μακεδονίας

Ο Δήμος Γρεβενών απορρίπτει το σχέδιο για την αναδιοργάνωση και ενίσχυση των Υπηρεσιών και Δομών Υγείας προς όφελος των πολιτών στο πλαίσιο συνολικού σχεδιασμού, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Σύνταξη
Τσίπρας για θρίαμβο Μαμντάνι: Είναι νίκη απέναντι στην ολιγαρχία κα τις δυναστείες – Υπάρχει εναλλακτική και είναι στο χέρι μας
Πολιτική Γραμματεία 05.11.25

Τσίπρας για θρίαμβο Μαμντάνι: Είναι νίκη απέναντι στην ολιγαρχία κα τις δυναστείες - Υπάρχει εναλλακτική και είναι στο χέρι μας

«Η ελπίδα, η αλλαγή, η δικαιοσύνη είναι ο καθένας από μας, οι ίδιοι οι πολίτες, που αποφασίζουν να αντισταθούν και να διεκδικήσουν ένα καλύτερο μέλλον» σημειώνει ο Αλέξης Τσίπρας μετά το θρίαμβο Μαμντάνι

Σύνταξη
Ψήφισμα δήμου Πειραιά υπέρ της διατήρησης των εσόδων από τα πρόστιμα του Κ.Ο.Κ. στους ΟΤΑ
Διαφωνία 05.11.25

Ψήφισμα δήμου Πειραιά υπέρ της διατήρησης των εσόδων από τα πρόστιμα του Κ.Ο.Κ. στους ΟΤΑ

«Τα πρόστιμα του Κ.Ο.Κ. οφείλουν να κατευθύνονται αποκλειστικά σε δράσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και όχι την ενίσχυση τρίτων φορέων χωρίς συνάφεια με αυτή» αναφέρει το ψήφισμα του Δ. Πειραιά.

Σύνταξη
Συμφωνία δίχως προηγούμενο: Το διψασμένο Ιράκ έδωσε «προσωρινά» τα κλειδιά του νερού στην Τουρκία
«Διπλωματία του νερού» 05.11.25

Συμφωνία δίχως προηγούμενο: Το διψασμένο Ιράκ έδωσε «προσωρινά» τα κλειδιά του νερού στην Τουρκία

Το Ιράκ που βασίζεται πρωτίστως στους ποταμούς Τίγρη και Ευφράτη συγκαταλέγεται στις χώρες που πλήττονται πιο σοβαρά από την κλιματική αλλαγή. Πρόκειται για μια συγκυρία που αξιοποίησε η τουρκική διπλωματία.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Έκλαιγα συνεχώς, δεν κοιμόμουν, ήμουν εξαντλημένη»: Η Ρις Γουίδερσπουν μιλά ανοιχτά για την επιλόχειο κατάθλιψη
«Είναι δύσκολο» 05.11.25

«Έκλαιγα συνεχώς, δεν κοιμόμουν, ήμουν εξαντλημένη»: Η Ρις Γουίδερσπουν μιλά ανοιχτά για την επιλόχειο κατάθλιψη

«Είναι δύσκολο να είσαι νέα μαμά. Όλοι έχουν μια άποψη για το πώς ‘πρέπει’ να μεγαλώνεις το παιδί σου», είπε η Ρις Γουίδερσπουν σε πρόσφατη συνέντευξή της

Σύνταξη
«Πέταξε» για τη Σουηδία ο Παναθηναϊκός (pics)
Europa League 05.11.25

«Πέταξε» για τη Σουηδία ο Παναθηναϊκός (pics)

Ο Παναθηναϊκός αναχώρησε από το «Ελ. Βενιζέλος», με προορισμό τη Σουηδία και τον κρίσιμο αγώνα με τη Μάλμε (6/11, 19:45), για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
Συνάντηση Μητσοτάκη με Γκίλφοϊλ στο Μαξίμου – Τι συζήτησαν [φωτογραφίες και βίντεο]
Διπλωματία 05.11.25 Upd: 11:15

Συνάντηση Μητσοτάκη με Γκίλφοϊλ στο Μαξίμου – Τι συζήτησαν [φωτογραφίες και βίντεο]

Κυριάκος Μητσοτάκης και Κίμπερλι Γκίλφοϊλ συναντήθηκαν μια μέρα πριν τη Σύνοδο της Διατλαντικής Ενεργειακής Συνεργασίας που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα

Σύνταξη
Κορίνα Λεγάκη: «Χωρίς το λαϊκό τραγούδι, τις ηρωίδες και τους ήρωές του, η ελληνική μουσική θα ήταν φτωχότερη»
Συνέντευξη 05.11.25

Η Κορίνα Λεγάκη μας μιλά για τη μουσική παράσταση «Μαρίκα με είπανε – Μαρίκα με βγάλανε»

Η Κορίνα Λεγάκη πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Μαρίκα με είπανε - Μαρίκα με βγάλανε», με ιστορίες γυναικών του λαϊκού τραγουδιού, η οποία κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Ανώμαλη προσγείωση στην κοινωνία, αλλά τη λύση δεν θα τη δώσει η επικοινωνία
Editorial 05.11.25

Ανώμαλη προσγείωση στην κοινωνία, αλλά τη λύση δεν θα τη δώσει η επικοινωνία

Η κυβέρνηση ένιωσε και στο ζήτημα των ΕΛΤΑ στο πετσί της πώς μπορεί να ξεσπά η κοινωνική δυσαρέσκεια, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κατανοεί τους βαθύτερους λόγους της

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
