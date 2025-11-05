Νέα εικόνα σε σχολείο του Ελληνικού
«Το χαμόγελο τους η δική μας ανταμοιβή, αναφέρει ο Δήμαρχος Ελληνικού Αργυρούπολης με αφορμή την αναβάθμιση του προαύλιου χώρου δημοτικού σχολείου.
Ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση-αναβάθμιση του προαύλιου χώρου, δημοτικού σχολείου στο Ελληνικό και ο Δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης έχει λόγους να δηλώνει ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα.
«Ένα ακόμη ανακαινισμένο σχολικό προαύλιο παραδόθηκε στα παιδιά μας, αυτό του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ελληνικού.
Κάθε φορά που ολοκληρώνουμε μια ανακαίνιση στα σχολεία της πόλης μας, νιώθουμε πραγματικά χαρούμενοι, γιατί βλέπουμε το χαμόγελο στα πρόσωπα των παιδιών μας» ανέφερε σε ανάρτηση του.
Προτεραιότητα η διαρκής αναβάθμιση των σχολείων
Ο Δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης Γιάννης Κωνσταντάτος, στην σχετική του ανάρτηση πρόσθεσε: «Το 3ο Δημοτικό Σχολείο Ελληνικού, σε συνέχεια των σημαντικών κτιριακών παρεμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά την διάρκεια του καλοκαιριού, απέκτησε επιπλέον έναν λειτουργικό και καλαίσθητο χώρο, όπου οι μαθητές μπορούν να παίζουν και να αθλούνται με ασφάλεια.
Η αναβάθμιση του σχολικού περιβάλλοντος αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της διοίκησής μας. Με συντονισμένες εργολαβίες και παρεμβάσεις σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, σε συνεργασία με τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, βελτιώνουμε συνεχώς τις σχολικές μας υποδομές».
Ο Δήμαρχος στην ανάρτηση του ενημέρωσε πως οι εργασίες συνεχίζονται στο 11ο Δημοτικό και 4ο Γυμνάσιο.
*πηγή φωτογραφιών: https://www.facebook.com/yiannis.konstantatos
