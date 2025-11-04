Νέα διάσταση: Δήμαρχος Κεντρ. Κέρκυρας: «Πληροφορούμαι ότι στην Κέρκυρα τα ΕΛΤΑ είναι κερδοφόρα επιχείρηση»
Άλλη διάσταση στο κλείσιμο υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ στην Κέρκυρα δίνει ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.
Αν ισχύει αυτό που αναφέρει σε δήλωση του ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων Στέφανος Πενηντάρχου Πουλημένος, σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου και φυσικά ευσταθούν οι πληροφορίες που επικαλείται, τότε τα ΕΛΤΑ στα όρια διοικητικής ευθύνης της δημοτικής Αρχής δεν κλείνουν λόγω ελλείματος.
Επαναλαμβάνουμε αν ισχύουν τα όσα υποστηρίζει με ανακοίνωση του ο Δήμος και ακολουθεί:
Αναφορικά με την απόφαση της διοίκησης των ΕΛΤΑ να συρρικνώσει δραματικά τα σημεία εξυπηρέτησης, ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων Στέφανος Πουλημένος έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Εκφράζω την έντονη αντίθεσή μου στην απόφαση της Διοίκησης των ΕΛΤΑ να προχωρήσει άμεσα και αιφνιδιαστικά στο κλείσιμο 204 υποκαταστημάτων της, σε όλη την Ελλάδα, και μεταξύ αυτών δύο καταστημάτων στις εισόδους της πόλης μας: στου Βρυώνη και στου Τζάβρου.
Για την απόφαση αυτή της Διοίκησης των ΕΛΤΑ, δεν προηγήθηκε οποιαδήποτε ενημέρωση της Αυτοδιοίκησης και των τοπικών κοινωνιών, όπως θα όφειλαν.
Εντελώς ξαφνικά, υπό το πρόσχημα της υλοποίησης ενός νέου επιχειρησιακού σχεδίου του Υπερταμείου στο οποίο υπάγονται τα ΕΛΤΑ, χιλιάδες πολίτες και επιχειρήσεις, ιδιαίτερα του τουριστικού τομέα, στο νησί μας, στερούνται υπηρεσιών που διευκόλυναν σημαντικά την καθημερινότητά τους.
Επιπλέον, η συγκέντρωση όλων των υπηρεσιών αποκλειστικά στο κατάστημα του κέντρου της πόλης, είναι βέβαιον ότι θα προκαλέσει σημαντική επιβάρυνση στην κυκλοφορία και θα δυσχεράνει την πρόσβαση και εξυπηρέτηση των πολιτών.
Από την απόφαση της Διοίκησης των ΕΛΤΑ πλήττονται κυρίως οι ηλικιωμένοι συμπολίτες μας, με δυσκολίες στη χρήση κι αξιοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών, που διεκπεραιώνουν μέσω των ΕΛΤΑ βασικές συναλλαγές όπως η είσπραξη των συντάξεών τους.
Επιπλέον, πληροφορούμαι ότι στην Κέρκυρα τα ΕΛΤΑ είναι κερδοφόρα επιχείρηση και συνεπώς δεν δικαιολογείται με κανέναν τρόπο το κλείσιμο καταστημάτων στα οποία διεκπεραιώνονται χιλιάδες συναλλαγές.
Ο αναγκαίος λειτουργικός εξορθολογισμός και η οικονομική εξυγίανση των ΕΛΤΑ δεν μπορεί να υλοποιηθεί σε βάρος της εξυπηρέτησης των συμπολιτών μας, στερώντας τους πολύτιμες υπηρεσίες που αφορούν την καθημερινότητα και την οικονομική τους επιβίωση.
Καλούμε την κυβέρνηση και τη διοίκηση των ΕΛΤΑ να εγκαταλείψουν κάθε σκέψη συρρίκνωσης των ταχυδρομικών υπηρεσιών στο νησί μας και να μην προχωρήσουν στο αδικαιολόγητο κλείσιμο των δύο περιαστικών καταστημάτων».
*πηγή φωτογραφίας, Δήμος Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων
